OKX alcanza el cumplimiento de la norma SOC 1 Tipo 2 sobre protección de activos y datos de clientes institucionales

NASSAU, Bahamas, 22 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- OKX, un exchange de cripto líder del mercado, hoy anunció que logró la certificación System and Organization Controls (SOC) 1 Tipo 2, que confirma que cumple las normas más estrictas a nivel internacional sobre protección de datos y activos de clientes institucionales.

El análisis SOC 1 Tipo 2 se llevó a cabo siguiendo las estrictas directrices establecidas por el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Concluir con éxito esta evaluación garantiza que las políticas y procesos de OKX para proteger los datos de los clientes institucionales son eficaces y se ajustan a las prácticas recomendadas.

Entre las políticas y procesos clave de OKX para proteger los datos y activos de los clientes se incluyen:

Tecnologías avanzadas de cifrado y rigurosos procedimientos de control de acceso

Publicación mensual de la proof of reserves (PoR), que confirma que los fondos de los clientes están respaldados 1:1

Un completo plan de respuesta ante incidentes, que permite a OKX reaccionar con rapidez y eficacia ante cualquier posible brecha de seguridad

Capacitación periódica de los empleados sobre prácticas de seguridad

Estrictos sistemas de copia de seguridad y recuperación que garantizan la integridad de los datos en caso de fallo del sistema

Un auditor independiente realizó la revisión SOC 1 Tipo 2 de OKX en la entidad de Bahamas (OKX Bahamas FinTech Company Limited) para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de marzo de 2024.

Mauricio Beugelmans, director jurídico de OKX, dijo: "Hemos logrado la certificación SOC 1 Tipo 2, la cual es reconocida internacionalmente. Esto demuestra nuestro compromiso permanente por ofrecer a nuestros clientes una plataforma de trading segura y confiable. Nos sentimos muy orgullosos de cumplir las prácticas recomendadas a nivel mundial para proteger los datos y activos de nuestros clientes. Seguiremos mejorando nuestra seguridad y transparencia. Asimismo, recurriremos a auditores externos independientes para que revisen nuestras medidas de seguridad".

Además, el 20 de septiembre de 2023, OKX también anunció que obtuvo la certificación SOC 2 Tipo 2, que acredita el compromiso permanente de OKX con la gobernanza de sus servicios, la gestión de datos sensibles y la protección de la privacidad de los datos.

Para obtener más información

Acerca de OKX

OKX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una empresa de Web3 innovadora a nivel mundial. Con más de 50 millones de usuarios a nivel global, es una plataforma segura y confiable que ofrece a los traders herramientas innovadoras para acceder al mundo cripto.

OKX, una de las grandes marcas mundiales y socio principal del Manchester City FC y de la escudería McLaren Racing, utiliza la tecnología Web3 para revolucionar la forma en que los aficionados interactúan con sus equipos favoritos. Entre los últimos ejemplos, destacan las campañas de coleccionables digitales Unseen City Shirts y Race Rewind, que ofrecen a los aficionados ventajas reales, como experiencias exclusivas en las competiciones y durante los partidos. Como socio del Festival de Tribeca, OKX también ayuda a artistas y creadores a través de la Web3.

Siguiendo su filosofía "on-chain, en cualquier cadena", OKX contribuye al desarrollo del ecosistema Web3 a través de su OKX Wallet, una billetera segura, interoperable y de autocustodia. La OKX Wallet es la puerta de entrada al mundo on-chain, con más de 100 blockchains, 10,000 dapps, más de 170 protocolos DeFi, 300,000 tokens y 400 exchanges descentralizados (DEX).

La plataforma apuesta por la transparencia y la seguridad. Por lo tanto, publica mensualmente su proof of reserves (PoR) para fomentar la confianza. También amplía sus recursos educativos a través de la Academia de OKX, para acercar y hacer comprensibles los recursos digitales a un mayor número de personas.

Para obtener más información sobre OKX, descarga nuestra app o visita: okx.com

