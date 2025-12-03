Old Navy presenta su primera colaboración con una diseñadora: Anna Sui

Una colección exclusiva, piezas con estilo auténtico y hechas para conectar con todas las generaciones.

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Old Navy presenta su primera colaboración con una diseñadora, lanzando una cápsula exclusiva junto a la icónica Anna Sui. Este Diciembre llega Old Navy x Anna Sui, una colección llena de color, actitud y piezas pensadas para que cualquiera pueda expresar su estilo.

"Anna es una verdadera leyenda del estilo: divertida, alegre, con vibras estilo rock 'n' roll y un gusto increíble por la moda. Le dio a esta colección toda la energía y buena vibra que define la comunidad de Old Navy. Es el match perfecto para nosotros, y estamos felices de tenerla como nuestra primera colaboradora." — Zac Posen, Director Creativo de Old Navy

La colaboración Old Navy x Anna Sui es sorprendente, pero a la vez natural: dos marcas muy reconocidas juntando su estilo para crear algo único.

La colección mezcla texturas, siluetas románticas y prints llamativos, con un símbolo protagonista: la mariposa, que para Sui representa creatividad, transformación y libertad. Este detalle aparece por toda la colección en estampados y aplicaciones especiales. Entre lo más destacado encontrarás volantes, vestidos maxi, encaje, y denim con un twist, todo con el toque inconfundible de Anna Sui.

"Me emociona muchísimo llevar mis diseños a los clientes de Old Navy y colaborar con Zac en este proyecto especial. Yo diseño para mujeres auténticas, que aman divertirse con la moda. ¡Ojalá esta colección las inspire a expresarse tal cual son!" — Anna Sui, Directora Creativa

Combinando el amor de Sui por lo vintage, su conexión con la cultura juvenil y ese estilo rock 'n' roll de los 90 que tanto la define, esta colección de edición limitada ofrece lo mejor de ambos mundos. La campaña está protagonizada por PinkPantheress, una de las artistas más hot del momento, cuyo look creativo encaja perfecto con esta colaboración.

La colección Old Navy x Anna Sui es la primera colaboración con una diseñadora para la marca —y vienen más en camino. Este lanzamiento reafirma a Old Navy como un destino de estilo para todas las edades y con looks para cada momento.

El rango de precios de la colección es de $299 a $1,399. La colección estará disponible a partir del 5 de diciembre de 2025 en oldnavy.mx y en tiendas seleccionadas: Old Navy Antara, Old Navy Perisur y Old Navy Oasis en Ciudad de México, también en Old Navy Punto Valle Monterrey y Old Navy Midtown Jalisco. El pre lanzamiento exclusivo se llevará a cabo el 4 de diciembre de 2025 en oldnavy.mx y en Old Navy Antara.

