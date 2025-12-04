Opendock aterriza en Colombia para acompañar al sector en la adopción de nuevas normativas para tiempos logísticos

BOGOTÁ, Colombia, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Opendock, la plataforma unificada de gestión de muelles, portones y patios logísticos más grande del mundo, anunció hoy su expansión a Colombia para ayudar a los transportistas y generadores de carga a cumplir con la nueva regulación logística del país, el Decreto 1017.

La nueva ley, que entra en vigor en diciembre de 2025, exige que las empresas estandaricen y reporten digitalmente los tiempos de llegada, espera, carga y descarga de los camiones en el registro nacional logístico RNDC. Se espera que la fase de fiscalización comience a inicios de 2026, con sanciones por incumplimiento.

Opendock captura automáticamente toda la información requerida, convirtiéndose en la forma más rápida y sencilla de cumplir con la normativa.

"Opendock está en una posición única para ayudar a las empresas colombianas a cumplir con los nuevos requisitos de reporte del RNDC sin afectar sus operaciones," afirmó Felipe Capella, Fundador y Director Ejecutivo de Opendock. "Nuestra plataforma de programación de muelles y gestión de patios ofrece la visibilidad y trazabilidad exacta exigida por el Ministerio de Transporte, al mismo tiempo que mejora la eficiencia y la colaboración con los transportistas."

Se invita a las empresas colombianas a contactar a Opendock para conocer de primera mano qué tan rápido y de forma rentable pueden alcanzar el cumplimiento total con el Decreto 1017.



Más allá del cumplimiento normativo, la plataforma de Opendock ayuda a las compañías a mejorar los tiempos de rotación de camiones, incrementar la utilización de muelles y fortalecer las relaciones con transportistas y socios logísticos, generando mejoras medibles en la eficiencia y la visibilidad de toda la cadena de suministro.

Acerca de Opendock

Opendock es parte del ecosistema tecnológico logístico de Loadsmart y es la plataforma de programación de muelles y gestión de patios más grande de América del Norte, utilizada por más de 4.000 almacenes y el 25 % de las empresas Fortune 500. La plataforma conecta embarcadores, transportistas y operadores logísticos (3PL) mediante un sistema unificado que gestiona la programación de muelles, el control de portones y la visibilidad de patios. Opendock permite a las cadenas de suministro reducir los tiempos muertos, optimizar el flujo operativo y lograr cumplimiento en tiempo real en toda su red.

Obtén más información en opendock.com o escribe a [email protected].

