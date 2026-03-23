OPPO lanza el Find N6: El primer smartphone plegable del mundo con un pliegue invisible y productividad potenciada por AI

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- OPPO, la marca de dispositivos inteligentes líder en el mundo, anunció hoy el lanzamiento global del Find N6, su más reciente flagship plegable. Al debutar con el primer Pliegue Invisible del mundo, el Find N6 ofrece una pantalla interna notablemente plana, potenciada por la poderosa multitarea de la Ventana Flotante y la exclusiva OPPO AI Pen para una productividad de nivel superior. Con su diseño ultradelgado, batería de larga duración y el sistema de cámara Hasselblad de nueva generación, el Find N6 representa la cúspide de los dispositivos plegables.

"Si bien los plegables ofrecen la ventaja de una pantalla más grande, el pliegue ha seguido siendo una de las principales preocupaciones de los usuarios, y es un desafío que OPPO ha buscado resolver desde el Find N original y su pionera bisagra de gota de agua", comentó Pete Lau, Vicepresidente Senior y Jefe de Producto de OPPO. "Con el Find N6, al perfeccionar tanto la arquitectura de la bisagra como los materiales de la pantalla, hemos logrado un Pliegue Invisible. Por primera vez, los usuarios pueden disfrutar verdaderamente de la amplia pantalla interna sin la interrupción de un pliegue".

Pliegue Invisible: Un salto monumental en la innovación de los smartphones plegables

El debut del Pliegue Invisible en el Find N6 marca un hito monumental en la tecnología plegable, ofreciendo una experiencia de visualización fluida y sin compromisos. Para lograr esto, OPPO presentó la Bisagra Flexible de Titanio de Segunda Generación, fabricada con la tecnología de impresión líquida 3D, pionera en la industria. Este proceso de vanguardia utiliza un escaneo láser ultrapreciso para detectar irregularidades microscópicas en la superficie. Posteriormente, la impresión 3D de alta resolución aplica gotas de fotopolímero personalizadas para rellenar estas regiones con precisión quirúrgica, solidificando cada capa instantáneamente mediante luz UV. Después de más de 20 ciclos de impresión y solidificación, cada espacio microscópico queda meticulosamente nivelado. Esta proeza de ingeniería reduce la variación de altura de la bisagra de los 0.2 mm estándar en la industria a tan solo 0.05 mm, una reducción del 75% que sienta las bases para una pantalla verdaderamente fluida.

Además, para asegurar que la pantalla se mantenga impecable con el paso del tiempo, el Find N6 cuenta con el Vidrio Flexible con Auto-Alisado, el cual ofrece una mejora de casi el 100 % en la recuperación de la forma y un aumento del 338 % en la resistencia a la deformación. Al trabajar en conjunto con la bisagra, este vidrio actúa como un resorte estructural para suavizar posibles deformaciones antes de que se vuelvan permanentes. De acuerdo con las rigurosas pruebas de TÜV Rheinland, el Find N6 reduce la formación de pliegues a largo plazo hasta en un 82% en comparación con su predecesor.

El Find N6 está certificado para mantenerse plano incluso después de 600,000 plegados, obteniendo la prestigiosa Certificación "Minimised Crease" de TÜV Rheinland. Esta durabilidad se valida aún más con la Certificación "Reliable Folding" de TÜV Rheinland, en la cual el dispositivo funcionó sin fallas a través de un asombroso millón de ciclos de plegado, brindando a los usuarios la máxima confianza en la confiabilidad a largo plazo de su experiencia flagship.

Ingeniería Ultradelgada, Durabilidad Reimaginada

El Find N6 presenta un diseño ultradelgado, posicionándose como uno de los plegables tipo libro más delgados del mercado e incluso rivalizando con la portabilidad de los flagships tradicionales tipo barra. Este perfil ligero garantiza una experiencia libre de fatiga durante el uso prolongado, combinando a la perfección los beneficios de la amplia pantalla de un plegable con la comodidad diaria de un smartphone estándar.

El dispositivo está equipado con dos pantallas de primer nivel diseñadas para una experiencia ultra inmersiva. Su pantalla externa de 6.62 pulgadas está enmarcada por biseles simétricos ultradelgados de 1.4 mm, mientras que el dispositivo se despliega para revelar una enorme pantalla interna de 8.12 pulgadas. Ambas pantallas ofrecen una calidad excepcional, con un pico de brillo de 1800 nits para una legibilidad perfecta incluso bajo la luz directa del sol. Para mayor comodidad nocturna, ambas pantallas admiten un brillo mínimo de 1 nit y una atenuación PWM de alta frecuencia de hasta 2160 Hz, lo que garantiza una protección ocular integral.

El Find N6 estará disponible en dos colores: el profundo y clásico Titanio Estelar y el vibrante Naranja Azafrán, que presenta detalles en oro auténtico exquisitamente integrados en la carcasa de la bisagra fabricada con aleación de titanio.

Bajo su elegante exterior, el Find N6 cuenta con certificaciones integrales de Protección Contra Agua y Polvo IP56 | IP58 | IP59. No solo es resistente a las salpicaduras cotidianas, sino que también está diseñado para soportar chorros de agua a alta temperatura y presión.

Productividad impulsada por AI con OPPO AI Pen

El Find N6 complementa su impecable hardware de pantalla grande con una experiencia de software igualmente perfeccionada. Introduce la innovadora Ventana Flotante, que libera todo el potencial de su amplia pantalla interna. Esta función permite a los usuarios operar simultáneamente hasta cuatro aplicaciones, con la flexibilidad de ajustar libremente el tamaño de las ventanas y las proporciones de aspecto para adaptarse a cualquier flujo de trabajo específico. Además, la Ventana Flotante se integra a la perfección con la icónica Vista Ilimitada de OPPO, permitiendo una transición fluida entre la multitarea intensiva y las tareas principales enfocadas para enfrentar cualquier desafío profesional.

El Find N6 funciona con ColorOS 16, optimizado específicamente para el formato plegable. Ofrece la característica experiencia ultrafluida de ColorOS, complementada con un conjunto de funciones de AI intuitivas. Estas incluyen el aclamado AI Mind Space, junto con novedades recientemente actualizadas como Grabación AI y AI Motion Photo Popout.

Además, la integración de O+ Connect permite una potente experiencia entre ecosistemas, admitiendo transferencias de archivos fluidas con Mac o Windows PC, duplicación de pantalla y control remoto.

Complementando la innovación de software se encuentra la OPPO AI Pen, una potente stylus impulsada por AI diseñado para potenciar la productividad. Con 4096 niveles de sensibilidad a la presión, OPPO AI Pen ofrece una experiencia de escritura precisa y con una respuesta ultra rápida tanto en la pantalla interna como en la externa del Find N6.

OPPO AI Pen ofrece una gama versátil de capacidades, admitiendo Nota Rápida (Quick Note), Anotación Global e incluso funcionando como un puntero láser. También introduce Circle to Capture, Gráfica AI e Imagen AI. Estas herramientas impulsadas por AI pueden capturar sin esfuerzo el contenido de la pantalla, convertir borradores en tablas profesionales y transformar bocetos hechos a mano en obras de arte de alta calidad, convirtiendo cada trazo de inspiración en un resultado tangible.

Rendimiento potente, imagen maestra de 200 MP

Como un flagship todo terreno, el Find N6 está impulsado por la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite Gen 5, junto con una gran batería de silicio-carbono de OPPO de 6000 mAh. Esta sinergia de potencia ofrece velocidades vertiginosas para juegos intensivos y multitarea, al tiempo que garantiza una verdadera autonomía para todo el día, incluso con un uso intensivo de la pantalla interna. Compatible con la carga rápida 80W SUPERVOOC™ por cable y AIRVOOC™ inalámbrica de 50W, el Find N6 proporciona una experiencia impecablemente fluida que se mantiene con energía durante todo el día, sin interrupciones.

Al debutar con el totalmente nuevo Sistema de Cámara Hasselblad Master, el Find N6 cuenta con una Cámara Ultranítida Hasselblad de 200 MP , junto con una cámara ultra gran angular de 50 MP que captura un 50 % más de luz que la generación anterior y una cámara teleobjetivo periscópico 3x de 50 MP con capacidades tele-macro. El Find N6 también incluye una Cámara True Color dedicada, introducida por primera vez en la serie Find X9. Este sensor permite un balance de blancos altamente preciso, asegurando que cada toma capture detalles increíblemente nítidos con una representación de color natural.

La experiencia de imagen se enriquece aún más con funciones codesarrolladas con Hasselblad. El aclamado Modo Retrato Hasselblad ofrece un efecto bokeh profesional de nivel DSLR para retratos atemporales, mientras que el Modo Hasselblad Master ofrece un control manual total con características de color calibradas para coincidir con la cámara Hasselblad X2D. Además, el Find N6 es compatible con el clásico Modo Hasselblad XPAN, lo que permite a los usuarios capturar perspectivas cinematográficas de gran angular en la icónica relación de aspecto 65:24.

El Find N6 extiende su excelencia de gama alta a la videografía profesional. Cada una de sus tres cámaras traseras es capaz de capturar en 4K a 60 fps con Dolby Vision, mientras que el sensor principal de 200 MP eleva la experiencia con 4K a 120 fps con Dolby Vision. Esta suite de nivel profesional se completa con el soporte de video Log, lo que permite una gradación de color avanzada y flujos de trabajo de nivel profesional.

Disponibilidad del OPPO Find N6

El OPPO Find N6 estará disponible a nivel global a partir del 20 de marzo de 2026. Los dispositivos se ofrecerán a través de las tiendas oficiales de OPPO, distribuidores autorizados y operadores aliados en todo el mundo. Para obtener información detallada sobre las preventas y las promociones de lanzamiento, visita oppo.com/global o sigue los canales oficiales de redes sociales de OPPO.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940209/OPPO_Find_N6.jpg

FUENTE OPPO