OPPO y la Universidad Politécnica de Hong Kong renuevan su colaboración y abren un Centro de Investigación e Innovación Conjunta para llevar a la IA en imágenes a un nuevo nivel

HONG KONG, 6 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- OPPO y la Universidad Politécnica de Hong Kong (PolyU) fortalecieron aún más su colaboración que comenzó en 2022, al contribuir a la integración de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA). A través de este acuerdo renovado, OPPO colaborará con PolyU para aumentar la financiación e inversión en tecnología, al mejorar el "PolyU-OPPO Joint Innovation Research Centre", que marca un nuevo capítulo en la alianza para desarrollar la tecnología de Inteligencia Artificial en imágenes.

La alianza se renovó el viernes pasado (1 de noviembre) en el campus de PolyU, con la presencia del profesor Jin-Guang TENG, presidente de PolyU y el señor Jason LIAO, presidente del Instituto de Investigación de OPPO. El acuerdo fue firmado por el profesor Christopher CHAO, vicepresidente de Investigación e Innovación de PolyU y el señor Zheng QIN, jefe de Asuntos de Industria-Academia de OPPO. En el marco del acuerdo, el "Laboratorio de Innovación Conjunta de PolyU-OPPO" se convertirá en el "Centro de Investigación de Innovación Conjunta de PolyU-OPPO". Además, OPPO proporcionará 30 millones de RMB durante los próximos cinco años para impulsar la generación de investigadores de doctorado y posdoctorado formados conjuntamente, promoviendo el desarrollo técnico y la exploración en algoritmos de imágenes, además de profundizar aún más los esfuerzos de colaboración entre OPPO y PolyU en tecnología de IA en imágenes.

"Durante estos tres años de colaboración entre OPPO y PolyU, hemos sido testigos de importantes avances tecnológicos y logros notables en el cultivo de talentos con el Laboratorio Conjunto", dijo Jason LIAO. "Apegándonos a nuestra misión 'Technology for Mankind, Kindness for the World', OPPO profundiza la cooperación entre la academia y la industria en el campo de la IA con esta alianza renovada, para ofrecer experiencias de imágenes inteligentes más innovadoras a usuarios de todo el mundo".

"Para afrontar las oportunidades y desafíos de la era de IA, PolyU inaugurará oficialmente la Facultad de Ciencias Informáticas y Matemáticas en enero de 2025. Esta será una acción fundamental en la estrategia de desarrollo de innovación de la Universidad, con el objetivo de impulsar la formación de talento y cubrir las necesidades de crecimiento tecnológico", afirmó el profesor Jin-Guang TENG.

"El Departamento de Informática, que alberga el Centro de Investigación de Innovación Conjunta, también se unirá a la nueva facultad. La nueva estructura promoverá eficazmente los intercambios y la colaboración en profundidad entre los equipos de investigación y generará resultados de mayor impacto. Creemos que nuestros esfuerzos conjuntos con OPPO nos permitirán aprovechar plenamente nuevas oportunidades y permitirá la transmisión de conocimiento e innovación tecnológica de forma activa".

En 2022, para promover una cooperación profunda en GBA, OPPO y PolyU firmaron un acuerdo para establecer el "Laboratorio de Innovación Conjunta de PolyU-OPPO". En sólo tres años, el Laboratorio Conjunto ha logrado una serie de hitos innovadores, desarrollando e implementando con éxito varios algoritmos de imagen líderes: la tecnología de IA de superresolución se ha aplicado en múltiples productos OPPO, mejorando significativamente la calidad de imagen de la fotografía con teleobjetivo; la implementación de algoritmos de imagen HDR permite a los usuarios capturar fotos de alta calidad en diferentes condiciones de iluminación, mejorando enormemente la experiencia fotográfica.

Por otro lado, el Laboratorio Conjunto ha explorado activamente tecnologías de vanguardia, incluida la restauración de imágenes y la mejora de detalles basada en modelos generativos, así como tecnologías de edición interactiva de imágenes y videos. Estos esfuerzos han mejorado la calidad y la estabilidad de la generación de imágenes y brindan más posibilidades para el posprocesamiento de imágenes y videos. Además, el Laboratorio Conjunto ha logrado avances significativos en el cultivo de talentos, al formar a varios investigadores de doctorado y posdoctorado que están contribuyendo activamente al desarrollo de la tecnología de IA en imágenes de OPPO, lo que proporciona una poderosa fuerza impulsora para la innovación tecnológica continua.

La colaboración evolutiva entre OPPO y PolyU impulsará el desarrollo de la tecnología de IA en imágenes, que promoverá la innovación tecnológica y al desarrollo de talentos en la GBA. De cara al futuro, ambas partes fortalecerán la cooperación entre la academia y la industria, explorando y promoviendo plenamente las aplicaciones innovadoras de la tecnología de IA en imágenes.

Acerca de OPPO

Acerca de la Universidad Politécnica de Hong Kong

