OTCA destaca avances en la COP30 y refuerza la cooperación regional por la Amazonía

La Organización celebra hitos políticos, científicos y financieros de la COP de Belém que fortalecen la protección del bioma y de sus pueblos

BRASILIA, Brasil, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Al evaluar el impacto de la COP30, la primera realizada en la Amazonía, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) considera que el encuentro generó importantes resultados para sus ocho países miembros, reafirmando un mensaje central: frente a la crisis climática, la cooperación regional no solo es necesaria, sino inevitable.

Martín von Hildebrand, secretario general de la entidad, destaca que el destino de la Amazonía es compartido. Afirma que la selva funciona como un organismo vivo, y que la humedad que circula en el bioma alimenta la agricultura, el agua potable y la energía de toda la región. Sin olvidar, por otro lado, que el impacto de la deforestación traspasa fronteras.

En su opinión, "la actuación de la OTCA durante la COP reforzó el compromiso con una gobernanza regional basada en el conocimiento científico y en la visión ancestral de los pueblos amazónicos, para quienes la selva es una red viva de relaciones inseparables. La Amazonía solo funciona en su integridad", afirma.

En la COP30, el Pabellón de América Latina, el Caribe y la Amazonía -una alianza con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)- recibió cerca de 20 eventos en los que se debatieron temas de interés para la región, con especialistas de la OTCA y sus invitados. El espacio también fue escenario de la experiencia interactiva del Observatorio Regional Amazónico (ORA), con mapas e información georreferenciada del bioma amazónico como ejemplo pionero de compilación regional de datos científicos.

Asimismo, se formalizaron compromisos esenciales para la agenda amazónica. Por ejemplo, en la Reunión de Ministros de Medio Ambiente de los países de la región, se reactivó la Comisión Especial de Medio Ambiente y Clima para acciones integradas de adaptación y protección de la selva.

La ministra de los Pueblos Indígenas de Brasil, Sonia Guajajara, y el expresidente colombiano y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, participaron en el pabellón de la OTCA en Belém para discutir el recién creado Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas (MAPI), que tendrá una composición paritaria entre delegados gubernamentales e indígenas, garantizando la participación efectiva de los pueblos indígenas en la agenda regional.

También se presentó el Mecanismo Amazónico de Cooperación y Acción (MACA), una iniciativa financiera regional que busca movilizar 250 millones de dólares en 10 años para biodiversidad, bosques, agua y acciones para evitar el punto de no retorno.

Además, el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático (MMA) de Brasil y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) confirmaron la elegibilidad para el financiamiento de 55 millones de reales del Fondo Amazonia. Con ello, el Proyecto OTCA – Bosques y Cambio Climático fortalecerá los sistemas de monitoreo forestal y combate a la deforestación, con apoyo tecnológico del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), en todos los países miembros de la OTCA.

Otro hito de la COP30 fue el Programa Regional de Gestión Integral del Fuego (GIF), un acuerdo firmado entre la OTCA, el Banco de Desarrollo KfW —en representación del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ)— y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). El Programa prevé un aporte de 18,7 millones de euros para reforzar las capacidades nacionales y transfronterizas de prevención y respuesta a incendios forestales entre 2026 y 2029.

La OTCA también firmó cartas de intención con el Panel Científico por la Amazonía (SPA) y con la Asociación de Universidades Amazónicas (UNAMAZ) para ampliar la cooperación científica, tecnológica y educativa en la región.

La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica es la principal entidad intergubernamental dedicada a la cooperación entre Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Actúa en áreas como biodiversidad, manejo forestal, ciencia y tecnología, inclusión social, gobernanza territorial y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Desarrolla instrumentos de monitoreo ambiental y políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, promoviendo soluciones integradas para el desarrollo sostenible y la protección de la Amazonía.

