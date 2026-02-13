Oxford International y Whitecliffe University of Applied Sciences (Berlin International) unen fuerzas para ampliar las oportunidades de estudio en Berlín

LONDRES, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Oxford International anuncia una nueva alianza con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Whitecliffe (actualmente Universidad Internacional de Ciencias Aplicadas de Berlín), en Berlín, que respalda su crecimiento internacional y amplía las oportunidades de estudio impartidas en inglés en una de las ciudades más demandadas de Europa por estudiantes.

La colaboración hará que Oxford International apoye el crecimiento de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Whitecliffe (Berlin International) al ofrecer servicios de desarrollo de mercados internacionales en materia de reclutamiento de estudiantes, marketing en el extranjero, admisiones, cumplimiento, inscripción y apoyo a los estudiantes.

A partir de octubre de 2026, los estudiantes internacionales podrán estudiar en nueve programas de pregrado y posgrado en arquitectura, diseño y negocios. Todos los programas se impartirán íntegramente en inglés, con clases pequeñas, fuertes vínculos con la industria y un camino claro desde el estudio hasta el trabajo en Alemania.

¡Las inscripciones de estudio ya están abiertas !

Feroz Ali, director general de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Whitecliffe (Berlín Internacional), comentó: "Nos complace asociarnos con Oxford International a medida que ampliamos nuestro alcance internacional. Ya apoyamos a estudiantes de 93 países, con estudiantes internacionales que representan el 70 % de nuestra población. Juntos, recibiremos en Berlín a una cohorte de estudiantes aún más diversa y les brindaremos una educación enfocada internacionalmente con vías claras desde el estudio hasta el trabajo".

Lil Bremermann-Richard, director ejecutivo de Oxford International, declaró: "La alianza con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Whitecliffe (Berlin International) constituye un paso importante en la ampliación mundial de Oxford International. Berlín es un destino cada vez más atractivo para los estudiantes internacionales y esta colaboración refleja nuestra ambición de apoyar a las instituciones y a los estudiantes en mercados dinámicos y orientados al futuro".

Oxford International trabaja con numerosos socios académicos en todo el mundo y apoya a casi 80.000 estudiantes cada año. Sus equipos de reclutamiento mundiales están basados en más de 50 mercados de origen internacionales y ofrecen a los socios académicos visión local y orientación estratégica continua.

Acerca de Oxford International

Oxford International es un socio educativo de confianza con más de 30 años de trayectoria que ofrece programas de educación superior y reclutamiento de entrada directa a socios académicos, programas vocacionales, cursos de inglés y pruebas en el Reino Unido, EE. UU., Canadá y Australia y en línea a nivel internacional.

Acerca de Whitecliffe University of Applied Sciences (Berlin International)

La Universidad de Ciencias Aplicadas de Whitecliffe forma parte de una red mundial de universidades e instituciones de educación superior que cooperan entre sí. La universidad está experimentando actualmente un cambio de nombre de la Universidad Internacional de Ciencias Aplicadas de Berlín. Este cambio está sujeto a aprobación oficial y verificación formal.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2903029/Oxford_International_Logo.jpg

FUENTE Oxford International