Pacteon Group nombra a Mike Brewster vicepresidente de ventas

BREWERTON, Nueva York, 27 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Pacteon Group, un equipo para el empaquetado de fin de línea, ha anunciado que Mike Brewster ha sido ascendido a vicepresidente de ventas. En su nuevo cargo, Mike dirigirá las ventas de todas las filiales de Pacteon, incluidas Schneider Packaging Equipment, ESS Technologies, Phoenix Wrappers y Descon Conveyor Systems.

Mike Brewster, vicepresidente de ventas de Pacteon (PRNewsfoto/Pacteon Group)

Mike ha estado en el grupo desde 2016, cuando se unió a Schneider como director de ventas y marketing y rápidamente fue promovido a vicepresidente de ventas de Schneider en 2018. Desde hace un año supervisa los equipos de ventas de Schneider y Phoenix Wrappers. Mike reflexionó sobre su experiencia al declarar: "En mis casi 8 años con Pacteon Group, no solo he adquirido un profundo conocimiento sobre nuestra industria, negocio y clientes, sino que también he sido testigo de nuestra evolución, desde una organización con un equipo de 100 miembros hasta llegar a casi 500 personas. Ha sido un viaje increíble y estoy entusiasmado por seguir impulsando nuestro crecimiento, mantener nuestro enfoque centrado en el cliente y alimentar el espíritu de equipo único que distingue a Pacteon".

Mike Odom, director general de Pacteon Group, expresó su entusiasmo por el nombramiento, al afirmar: "Mike Brewster ha demostrado de manera sistemática un liderazgo y una visión estratégica excepcionales a lo largo del tiempo en su cargo con nosotros. Su ascenso a vicepresidente de ventas refleja sus extraordinarias contribuciones y la confianza que depositamos en su capacidad para impulsar nuestro crecimiento e innovación en el sector de empaquetado. Esperamos que siga cosechando éxitos y ejerciendo su liderazgo en este nuevo cargo".

Acerca de Pacteon Group

Pacteon Group ofrece una solución de fuente única, receptiva y comprometida para diseñar, integrar y dar servicio a soluciones completas de empaquetado. Al adquirir empresas que ofrecen productos complementarios y valores fundamentales compartidos, Pacteon Group, actualmente Schneider Packaging Equipment, ESS Technologies, Phoenix Wrappers y Descon Conveyor Systems Corp. es su única fuente de soluciones de empaquetado de fin de línea. Bien se trate de una máquina estuchadora, encajadora, transportadora, paletizadora, robot de recogida y colocación o de envoltorios retráctiles de palés, nuestras máquinas y servicios de apoyo a la integración están respaldados por la promesa del Pacteon Group: ¡Hacemos las cosas bien!

Contacto: Janet Darnley, vicepresidenta de marketing, Pacteon Group, [email protected]

Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2489829/Pacteon_Group_Mike_Brewster.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2444357/4877050/Pacteon_Color_2024_01_Logo.jpg

FUENTE Pacteon Group