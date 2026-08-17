SAN JOSÉ, Costa Rica, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Países de toda América han acordado una hoja de ruta común para ampliar la integración del ajedrez en los sistemas educativos, tras la firma de un Memorando de Entendimiento entre los ministerios participantes, la FIDE, la International Schools Chess Federation (ISCF) y la Confederation of Chess for the Americas (CCA). El acuerdo establece un marco de cooperación en políticas educativas, formación docente, integración curricular y desarrollo del ajedrez en las escuelas de la región.

Smart Moves Americas: Governments That Think Ahead Speed Speed

El acuerdo se alcanzó en el marco de "Smart Moves Americas: Governments That Think Ahead", una conferencia de la ISCF y la CCA celebrada en Costa Rica como parte del FIDE-ISCF World Schools Team Championship 2026. El encuentro reunió a ministros y responsables de Educación, representantes gubernamentales, expertos en currículo y formación docente y dirigentes de federaciones de ajedrez para analizar cómo integrar el ajedrez en los sistemas educativos más allá de su dimensión extracurricular.

Los debates destacaron el potencial del ajedrez para desarrollar pensamiento lógico, concentración, disciplina y capacidad de toma de decisiones. Costa Rica constituyó un ejemplo relevante tras aprobar en 2022 la Ley n.º 10187, que estableció la enseñanza del ajedrez en las escuelas públicas como una cuestión de interés nacional. La iniciativa Chess in Education 2026 trasladó este marco a la práctica mediante un programa piloto en diez centros educativos públicos, con el apoyo de la FIDE, la CCA y el Ministerio de Educación Pública.

Otros países presentaron experiencias concretas. Nicaragua informó de la reapertura en 2026 de 2.503 clubes de ajedrez en primaria y 825 en secundaria, con la participación de 41.688 estudiantes, además de la distribución de 10.000 guías metodológicas y 1.700 kits de ajedrez. El Salvador destacó el uso del ajedrez para reforzar valores como el respeto, el autocontrol, la empatía y la resolución pacífica de conflictos.

La conferencia también incluyó los "Chess in Education" School Awards, que reconocieron a GSD International School Costa Rica, Escuela Lepanto y Escuela Las Lagunas por su contribución a la educación a través del ajedrez.

"La verdadera oportunidad consiste en pasar de iniciativas aisladas de ajedrez educativo a un modelo compartido que los gobiernos de toda América puedan adaptar a sus propios sistemas escolares. El acuerdo alcanzado hoy es un paso en esa dirección: reunir a ministerios, educadores y a la comunidad ajedrecística para convertir buenas ideas en políticas que puedan funcionar a gran escala", afirmó Timur Turlov, presidente de la ISCF y CEO de Freedom Holding Corp.

La conferencia formó parte del FIDE-ISCF World Schools Team Championship 2026, que reunió en San José a 29 equipos escolares de 25 países de toda América. La fase continental contó con el apoyo de Freedom Holding Corp. y del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).

FUENTE Freedom Holding Corp.