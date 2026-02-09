Palla y Nequi impulsan pagos internacionales con la facilidad de una transferencia local

La alianza entre Palla y Nequi, línea de negocio de Bancolombia S.A., responde al crecimiento de las transferencias internacionales

Los pagos digitales transfronterizos en la región crecen a tasas de doble dígito, impulsados por usuarios que buscan recibir dinero de forma inmediata y segura

La solución de Nequi, "Giros a un Link", habilitada por la infraestructura de Palla y respaldada por la red de Visa, elimina intermediarios tradicionales, filas y papeleo

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El sistema de pagos global vive una de sus transformaciones más profundas en décadas. Impulsados por la digitalización del comercio, el auge del trabajo remoto y la internacionalización del talento, los flujos de dinero transfronterizos alcanzan niveles históricos. A su vez, usuarios y empresas demandan que las transferencias internacionales funcionen con la misma inmediatez, simplicidad y seguridad que un pago local. De acuerdo con el Banco Mundial, América Latina se posiciona como una de las regiones más dinámicas, con más de US$160,0001 millones en remesas, principalmente desde Estados Unidos.

Sin embargo, una parte relevante de estos movimientos internacionales aún depende de infraestructura física, procesos manuales y esquemas presenciales, lo que eleva costos, alarga tiempos y expone a usuarios y empresas a fricciones operativas. En respuesta, bancos, fintechs y plataformas tecnológicas aceleran la adopción de pagos y transferencias digitales, capaces de reducir transacciones de días a minutos y de integrarse directamente en canales financieros regulados.

En este contexto, Palla , plataforma de infraestructura de pagos internacionales, y Nequi, plataforma financiera digital y línea de negocio de Bancolombia S.A., anuncian una alianza estratégica para habilitar pagos digitales inmediatos desde Estados Unidos hacia Colombia, con la fluidez de una transacción local, y con potencial de expansión a otros mercados de América Latina.

Como resultado de esta colaboración, Nequi lanzó "Giros a un Link", una funcionalidad 100% digital que permite a personas en Estados Unidos enviar dinero a usuarios de Nequi en Colombia de forma rápida, segura y legal, utilizando tarjetas débito o crédito. La solución, habilitada por la infraestructura de Palla y respaldada por la red de Visa, elimina intermediarios tradicionales, filas y papeleos, con operación ininterrumpida los 365 días del año y liquidación en minutos.

Un mercado en plena transformación

El Deel Global Hiring Report 2025, señala que Colombia se ubica entre los cinco países con más talento contratado de forma remota por empresas extranjeras. Este fenómeno ha incrementado la demanda de cobros internacionales rápidos, trazables y alineados con la regulación, tanto para freelancers como para pequeñas empresas y trabajadores independientes.

Los pagos digitales transfronterizos en la región crecen a tasas de doble dígito2, impulsados por usuarios que buscan recibir dinero de forma inmediata, segura y dentro de canales digitales regulados, más allá de los esquemas tradicionales de remesas o transferencias bancarias lentas.

Las nuevas formas de trabajo están redefiniendo la relación con el dinero. México también destaca entre los países de América Latina con mayor crecimiento de talento contratado por empresas internacionales3.

La funcionalidad habilitada por la alianza entre Palla y Nequi permite generar un enlace de pago digital que puede ser compartido por WhatsApp, correo electrónico y otros canales. La persona que envía el dinero desde Estados Unidos no necesita crear una cuenta ni descargar una aplicación, ya que el pago se realiza con tarjeta y el monto se liquida en minutos.

"En Palla desarrollamos infraestructura para que los pagos internacionales funcionen como un pago local: con inmediatez, fluidez y sin fricciones. Acompañar a Nequi en este lanzamiento refleja no solo el compromiso de la plataforma con la innovación, sino una transformación real en la manera en que las personas se conectan y se apoyan a través de servicios digitales", afirmó Enrique Perezalonso, CEO de Palla.

La solución opera bajo un modelo card-to-card, utiliza flujos similares a una transacción tradicional con tarjeta y está diseñada para funcionar exclusivamente entre instituciones financieras reguladas, reduciendo riesgos asociados a efectivo, intermediarios informales o procesos manuales.

Una tendencia que redefine los pagos en América Latina

La adopción de pagos transfronterizos digitales en América Latina se ha visto impulsada por soluciones que reducen tiempos, costos y fricciones operativas. No obstante, persisten retos relevantes. Uno de los principales es la falta de interoperabilidad universal, ya que más del 60%4 de los sistemas de pago en mercados emergentes, incluida la región latinoamericana, aún no cuentan con esta capacidad. Esta limitación frena la escalabilidad de los pagos internacionales rápidos y puede incrementar los costos operativos hasta en un 30%.

En este contexto, las alianzas entre plataformas de infraestructura y fintechs orientadas al usuario final se posicionan como una vía clave para integrar los pagos en la región. Estas colaboraciones permiten avanzar hacia un sistema más eficiente, donde recibir dinero del exterior sea tan simple como una transferencia local. Todo ello sin comprometer la trazabilidad de las operaciones ni la protección del usuario.

