Parkland responde a la solicitud iniciada por Simpson Oil en medio de las negociaciones en curso

Parkland rechaza las afirmaciones de Simpson Oil

El planteamiento de Simpson Oil es contrario a los continuos esfuerzos de buena fe de Parkland por alcanzar una resolución con su accionista mayoritario

Parkland defenderá enérgicamente los intereses de todos los accionistas al tiempo que se mantiene abierta a continuar las negociaciones para resolver las diferencias con SOL

CALGARY, Alberta, 15 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "empresa" o "nuestro") (TSX: PKI) está sorprendida y decepcionada por la solicitud iniciada hoy por Simpson Oil Limited ("SOL") en medio de los esfuerzos continuos y de buena fe de Parkland dirigidos a resolver sus diferencias con SOL. La empresa rechaza firmemente cualquier caracterización por parte de SOL de que la rotación rutinaria en el equipo de gestión durante los últimos cinco años ha dado lugar a un cambio material adverso, que eximiría a SOL de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Gobernanza. Esta desesperada maniobra jurídica no tiene precedentes.

"Parkland ha trabajado incansablemente para resolver las diferencias con SOL, cuyas últimas acciones indican que están buscando una mayor influencia sobre nuestro Consejo de la que creemos que es en el mejor interés de todos nuestros accionistas", afirmó Michael Jennings, presidente del Consejo Directivo de Parkland.

"El Consejo y la Dirección de Parkland están alineados en la defensa de los derechos de la empresa y los intereses de todos sus accionistas", agregó Jennings. "Seguimos abiertos a una resolución constructiva con SOL. Estamos listos para volver a comprometernos con SOL en cualquier momento y estamos dedicados a alcanzar una resolución que maximice el valor para los accionistas, garantice las buenas prácticas de gobernanza y proteja los derechos e intereses de todos nuestros accionistas".

Esfuerzos en curso para alcanzar una resolución amistosa

Parkland ha trabajado para resolver las diferencias con SOL, con el objetivo de aumentar la confianza de los inversores y maximizar el valor para todos los accionistas. La empresa ha dado pasos significativos en varios asuntos que preocupan a SOL, incluida la transición a nuestro nuevo presidente, Michael Jennings, y la renovación en curso del Consejo, con tres designaciones recientes de nuevos directores.

Para encontrar una solución con SOL, Parkland sigue dispuesto a poner fin al Acuerdo de Gobernanza de 2019 y volver a nombrar a dos candidatos de SOL para el consejo, a fin de permitir que Parkland continúe ejecutando su estrategia sin interrupciones.

A pesar de estas últimas interrupciones, Parkland y su equipo de gestión siguen comprometidos con la entrega de valor a los accionistas mediante la ejecución de su plan estratégico centrado en el crecimiento orgánico, la mejora de los rendimientos, la reducción de la deuda y la duplicación del flujo de efectivo por acción.

Antecedentes del Acuerdo de Gobernanza

El Acuerdo de Gobernanza fue celebrado libremente por SOL el 8 de enero de 2019, como parte de la transacción en la que Parkland adquirió el 75 por ciento de SOL Investment, lo que dio lugar a que SOL se convirtiera en un accionista significativo de Parkland.

Los acuerdos de gobernanza son un instrumento común, cuando una transacción crea un accionista mayoritario, diseñado para asegurar certeza y estabilidad a la empresa y ayudar a proteger los derechos de todos los demás accionistas.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un distribuidor internacional de combustible, comercializador y minorista de conveniencia con operaciones en 26 países de América. Prestamos servicio a más de un millón de clientes cada día. Nuestra red minorista satisface las necesidades de combustible y conveniencia de los consumidores cotidianos. Nuestras operaciones comerciales suministran a las empresas combustibles industriales para que puedan prestar mejor servicio a sus clientes. Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de nuestros clientes, les ofrecemos una variedad de opciones para ayudarles a reducir su impacto ambiental. Entre ellas se incluyen el abastecimiento, la fabricación y la mezcla de combustibles renovables, el comercio de carbono y energías renovables, la energía solar y la carga ultrarrápida de vehículos eléctricos. Contamos con aproximadamente 4,000 establecimientos comerciales y minoristas en Canadá, Estados Unidos y la región del Caribe, y hemos desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercio para acelerar el crecimiento y el rendimiento empresarial.

Nuestra estrategia se basa en dos pilares: la ventaja del cliente y la ventaja en el suministro. A través de nuestra "ventaja del cliente", aspiramos a ser la primera opción de nuestros clientes, fomentando su fidelidad mediante marcas propias, ofertas diferenciadas, nuestra amplia red, precios competitivos, un servicio confiable y nuestro atractivo programa de fidelización. Nuestra ventaja en el suministro se basa en conseguir el menor costo de servicio entre los comercializadores y distribuidores independientes de combustible en los mercados difíciles de servir en los que operamos, a través de nuestros activos bien posicionados, nuestra escala significativa y nuestras profundas capacidades de suministro y logística. Nuestro negocio se sustenta en nuestra gente y en nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, que están profundamente arraigados en toda nuestra organización.

Declaraciones prospectivas

Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones de carácter prospectivo (colectivamente, "declaraciones prospectivas"). Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras "aspirar", "continuar", "centrarse", "hará", "haría" y expresiones similares pretenden identificar las declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto, entre otras cosas, a la ejecución de la estrategia corporativa de Parkland, el plan estratégico de Parkland y su enfoque de ello, los derechos contractuales de Parkland y la aplicación de tales derechos, incluidos los términos del Acuerdo de Gobernanza, el plan de Parkland de centrarse en el crecimiento orgánico, la mejora de los rendimientos, la reducción de la deuda y la duplicación del flujo de caja por acción, la Ventaja del Cliente y la Ventaja de Suministro de Parkland.

Estas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados o acontecimientos reales difieran materialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas. No puede garantizarse que estas expectativas sean correctas, por lo que no debe confiarse indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la legislación sobre valores. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los anticipados en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos, suposiciones e incertidumbres, incluidos, entre otros: las condiciones generales económicas, de mercado y de negocio; la capacidad de Parkland para llevar a cabo su estrategia de negocio; la acción de otras empresas; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland. Véanse también los riesgos e incertidumbres descritos en los epígrafes "Declaración cautelar relativa a la información prospectiva" y "Factores de riesgo" del actual Formulario de información anual de Parkland, y en los epígrafes "Información prospectiva" y "Factores de riesgo" del Informe de gestión y análisis de Parkland correspondiente al último periodo financiero completado, ambos archivados en SEDAR+ y disponibles en el sitio web de Parkland www.parkland.ca. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta declaración cautelar.

Para más información: Consultas de inversores: 1-855-355-1051, [email protected]; Consultas de los medios: 1-855-301-5427, [email protected]

