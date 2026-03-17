PAYPAL LLEVA PAYPAL USD A 70 MERCADOS

Ahora accesible para millones de consumidores y comercios, PayPal USD ayuda a ofrecer un poder adquisitivo estable y a facilitar el comercio global a menor costo

SAN JOSÉ, California, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- PayPal anunció hoy el lanzamiento de PayPal USD (PYUSD) en 70 mercados a nivel mundial dentro de las cuentas de PayPal. Esta stablecoin respaldada por el dólar permite a los usuarios enviar fondos a nivel global, con liquidaciones más rápidas y a menor costo que los métodos de pago tradicionales.

PayPal USD está disponible para usuarios de PayPal en todo el mundo

A medida que el comercio global se vuelve cada vez más digital, tanto personas como empresas buscan formas más rápidas y fluidas de realizar transacciones transfronterizas. Las stablecoins como PYUSD ayudan a impulsar un sistema de comercio global inclusivo, rápido y de menor costo.

"Los consumidores y las empresas de todo el mundo buscan formas más rápidas y fluidas de realizar transacciones globales, y el sistema actual todavía cobra demasiado, tarda demasiado y realiza transacciones con plazos diseñados para otra época", afirmó May Zabaneh, Vicepresidenta Senior y Gerente General de Crypto en PayPal. "Estamos trabajando para cambiar eso. Habilitar PYUSD en las cuentas de usuarios en 70 mercados brinda un acceso más rápido a fondos, formas más económicas de enviar dinero a través de fronteras y una vía más directa para participar en la economía global, y de esa forma, impulsa el comercio para todos".

"Este es un paso significativo para América Latina. Al hacer que PYUSD esté disponible directamente dentro de la billetera confiable de PayPal, estamos brindando a consumidores y empresas de toda la región una forma más rápida, accesible y eficiente de participar en la economía global. Esto significa menos barreras, mayor previsibilidad y más oportunidades de crecimiento en un mercado cada vez más conectado," agregó Juan Bordes, Vicepresidente y Gerente General para América Latina en PayPal.

Los usuarios en los nuevos mercados compatibles podrán comprar, mantener, enviar y recibir PYUSD directamente desde su cuenta de PayPal.¹ Además, los usuarios elegibles podrán obtener recompensas por sus tenencias de PYUSD², transferir fondos de manera instantánea a amigos y familiares —ya sea dentro de PayPal o a billeteras digitales de terceros— y convertir PYUSD a moneda local al retirar fondos³ para gastos cotidianos.

Las empresas que acepten PYUSD podrán utilizar los ingresos en minutos en lugar de días o semanas, lo que mejora la liquidez y reduce la dependencia de los ciclos de liquidación tradicionales. Un acceso más rápido a los fondos puede ayudar a las empresas a gestionar su capital de trabajo, respaldar operaciones transfronterizas y participar en el comercio global.

Tras el lanzamiento de PYUSD en Estados Unidos en 2023, esta expansión representa otro paso clave para crear la liquidez, utilidad y adopción generalizada de PYUSD necesarias para construir un ecosistema de comercio global más inclusivo. Al hacerlo disponible en más lugares a través de PayPal, PYUSD ayuda a los consumidores a enviar fondos internacionalmente a menor costo, mientras permite a las empresas liquidar más rápido, reducir tarifas de pagos internacionales y acceder a sus ingresos con mayor rapidez.

PYUSD, una stablecoin regulada a nivel federal en Estados Unidos, ya está disponible para los usuarios en sus cuentas de PayPal en múltiples regiones del mundo, incluyendo Asia-Pacífico, Europa, América Latina y Norteamérica¹. Esto incluye Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Islas Feroe, Groenlandia, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Singapur⁴, el Reino Unido y Estados Unidos. Los usuarios de PayPal en los mercados restantes tendrán acceso a PYUSD en las próximas semanas.

Para obtener más información sobre PYUSD, visite www.paypal.com/pyusd.

¹ La experiencia del usuario puede variar según las regulaciones locales y la experiencia de PayPal.

² Las recompensas no están disponibles para usuarios con sede en Singapur o el Reino Unido. La tasa de recompensas será determinada en todo momento a discreción exclusiva de PayPal, no está garantizada y está sujeta a cambios. Aplican términos.

³ Aplican términos y condiciones.

⁴ PYUSD solo estará disponible para titulares de cuentas comerciales de PayPal en Singapur. PYUSD no estará disponible para consumidores con sede en Singapur.

Acerca de PayPal USD (PYUSD)

PayPal USD es emitido por Paxos Trust Company, N.A., una compañía fiduciaria totalmente autorizada y regulada por la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) de Estados Unidos. Las reservas de PayPal USD están completamente respaldadas por depósitos en dólares estadounidenses, bonos del Tesoro de EE. UU. y equivalentes de efectivo similares, y PayPal USD puede comprarse o venderse a través de PayPal y Venmo a una tasa de 1,00 USD por cada PayPal USD.

PayPal, Inc. (NMLS ID #: 910457) cuenta con licencia para realizar actividades de negocio de moneda virtual otorgada por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York.

Acerca de PayPal

Durante más de 25 años, PayPal ha revolucionado el comercio a nivel global. Al crear experiencias innovadoras que hacen que mover dinero, vender y comprar sea simple, personalizado y seguro, PayPal empodera a consumidores y empresas en aproximadamente 200 mercados para participar y prosperar en la economía global.

Para más información, visite:

https://www.paypal.com

https://about.pypl.com/

https://investor.pypl.com/

Contacto para medios:

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FUENTE PayPal Holdings, Inc.