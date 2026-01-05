PEDIDOSYA FOODIE RADAR 2025: El mapa del sabor en Latam

Un viaje por la diversidad gastronómica de los 15 países donde tiene presencia la plataforma que revela los platos más pedidos y tradicionales que eligen más 19 millones de usuarios en la región

BUENOS AIRES, Argentina, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- PedidosYa - la compañía de tecnología líder en delivery y quick- commerce de Latinoamérica- celebra la inigualable diversidad gastronómica de la región, a través del primer RADAR FOODIE, análisis de las principales tendencias y preferencias de sus más de 19 millones de usuarios en 15 países y más de 500 ciudades en la región. Este Mapa del Sabor Latam considera más de 30 tipos de cocina diferentes que en la actualidad se encuentran disponibles en la plataforma y que busca responder ¿Qué se está pidiendo en Latinoamérica hoy?

Hamburguesas, pollo y pizza: los favoritos indiscutidos del delivery

El análisis de las tendencias muestra que hay un grupo de sabores que predominan consistentemente, estableciéndose entre los favoritos de la mayoría de los países.

El Imperio de la Hamburguesa, que se consolida como el plato predilecto de Latinoamérica, dominando el top 3 de preferencias en 14 de los 15 países. ¡En Paraguay la locura es total! Ya que cuenta con el mayor porcentaje de preferencia de este plato en la región.



Por su parte, el Pollo (frito y a las brasas) es otro gran favorito para los latinos, especialmente en la región Andina y parte del Caribe. Este plato infaltable en la mesa se ubica entre los 3 más elegidos en 11 de los 15 países analizados. En Perú, el Pollo a la Brasa es un ícono indiscutido de la identidad gastronómica nacional.



La Pizza se destaca en el top 3 de 10 países. Es un lienzo de sabor que varía según la herencia cultural. Desde la influencia italiana en el sur —con masas altas "de molde" en Argentina y Uruguay, y abundante muzzarella—, hasta el estilo estadounidense que prevalece en Centroamérica (Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala). En Chile y Bolivia, resaltan ingredientes locales como palta o carnes ahumadas en hornos de barro, mientras que en Centroamérica se encuentran fusiones creativas con sabores únicos que incluyen desde palmito, mariscos y aderezos de ketchup/mayonesa, hasta ingredientes típicos como frijoles, loroco o sabores de pupusa.

Viaje a las raíces: mapa de la identidad Latinoamericana

En el FOODIE RADAR también se destaca el valor que los latinoamericanos le dan a sus preparaciones típicas dentro de los platos con mayor preferencia en órdenes. Estos platos representan el ADN gastronómico de cada país y PedidosYa es capaz de llevarlos a la casa de sus usuarios en menos de 30 minutos, todos los días de la semana.

Se destacan en cada país las siguientes preferencias por la comida local:

Argentina y Uruguay : se destacan las Milanesas de carne apanada y crujiente, fritas o al horno, siempre con un inconfundible sabor a hogar.

: se destacan las de carne apanada y crujiente, fritas o al horno, siempre con un inconfundible sabor a hogar. Chile : el Completo , la versión chilena del hot dog que se transformó en un ícono local. Es un clásico que atraviesa generaciones y hábitos de consumo

: el , la versión chilena del hot dog que se transformó en un ícono local. Es un clásico que atraviesa generaciones y hábitos de consumo Perú: el Pollo a la Brasa , ese sabor ahumado y jugoso que es el favorito indiscutible del país.

el , ese sabor ahumado y jugoso que es el favorito indiscutible del país. Ecuador: el Encebollado , potente caldo de pescado y yuca, ideal para recargar energías.

el , potente caldo de pescado y yuca, ideal para recargar energías. Bolivia : el Silpancho , un plato contundente que combina arroz, papas y un filete de carne apanada con huevo frito.

: el , un plato contundente que combina arroz, papas y un filete de carne apanada con huevo frito. Costa Rica: el Casado , la combinación perfecta de arroz, frijoles, carne y plátano, representa el menú nacional.

el , la combinación perfecta de arroz, frijoles, carne y plátano, representa el menú nacional. República Dominicana : el Arroz con Habichuelas y Carne (pollo guisado o res), es sin dudas el sabor tradicional que domina la mesa.

: el (pollo guisado o res), es sin dudas el sabor tradicional que domina la mesa. El Salvador : las Pupusas , tortillas de maíz rellenas con queso, frijoles o chicharrón.

: las , tortillas de maíz rellenas con queso, frijoles o chicharrón. Guatemala : las Dobladas , tortillas rellenas y dobladas, fritas a la perfección.

: las , tortillas rellenas y dobladas, fritas a la perfección. Honduras : la Baleada , una tortilla de harina rellena de frijoles y queso.

: la , una tortilla de harina rellena de frijoles y queso. Nicaragua : el Baho , un cocido a base de carne, plátano y yuca, cocinado al vapor.

: el , un cocido a base de carne, plátano y yuca, cocinado al vapor. Panamá : e l Sancocho , un caldo nutritivo a base de gallina, ñame y culantro.

: e , un caldo nutritivo a base de gallina, ñame y culantro. Paraguay : la Chipa , el panecillo horneado a base de almidón de yuca y queso.

: la , el panecillo horneado a base de almidón de yuca y queso. Venezuela: la Empanada, un clásico frito relleno de queso, carne o pollo.

Sabores de exportación

Más allá de los tres favoritos indiscutidos: hamburguesas, pollo y pizza, el paladar latinoamericano está marcado por pasiones culinarias específicas de gran arraigo. Estas preferencias no solo se consolidan en sus países de origen, sino que demuestran una fuerte influencia transfronteriza, configurando un mapa de sabores con identidad propia.

El fenómeno peruano merece una mención especial dada su creciente relevancia y reconocimiento como una de las cocinas más sabrosas, diversas e innovadoras del mundo. Esta popularidad cruza fronteras, destacándose Chile como el segundo país con mayor preferencia por esta especialidad fuera de Perú , seguido por Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y Venezuela. Dentro de PedidosYa, los platos favoritos de los usuario cuando piden comida peruana son: el clásico Lomo Saltado, Ají de Gallina y Ceviche, además del famoso postre Suspiro Limeño.

merece una mención especial dada su creciente relevancia y reconocimiento como una de las cocinas más sabrosas, diversas e innovadoras del mundo. Esta popularidad cruza fronteras, , seguido por Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y Venezuela. Dentro de PedidosYa, los platos favoritos de los usuario cuando piden comida peruana son: el clásico Lomo Saltado, Ají de Gallina y Ceviche, además del famoso postre Suspiro Limeño. Chile y el Sushi: El fanatismo de este país por este Sushi es atípico en la región. El Sushi no solo es popular, sino que se mantiene como una de las tres principales preferencias, compitiendo codo a codo con la pizza en Chile.

El fanatismo de este país por este Sushi es atípico en la región. El Sushi no solo es popular, sino que se mantiene como una de las tres principales preferencias, compitiendo codo a codo con la pizza en Chile. Venezuela y la comida China: Por su parte, Venezuela muestra una afinidad particular por esta comida oriental, destacándose una predilección por el arroz especial y las lumpias (rollitos fritos elaborados con una masa delgada y rellenos de vegetales salteados y, según la versión, carne de cerdo, pollo, camarón o solo vegetales), manteniéndose como una categoría con fuerte preferencia en el país.

La diversidad del paladar latinoamericano

La oferta de PedidosYa se consolida como un mosaico global donde los usuarios pueden explorar la riqueza de más de 30 tipos distintos de cocinas con influencias del mundo. Aquí, las grandes tendencias conviven con la fuerza inconfundible de los platos tradicionales, demostrando que el paladar latinoamericano es tan diverso como su identidad.

Sobre PedidosYa

PedidosYa es la compañía de tecnología líder en delivery y quick-commerce de Latinoamérica. Es una plataforma simple, rápida y accesible que conecta a una red de millones de usuarios, comercios y repartidores a una gran variedad de productos y servicios que ofrece la comunidad.

La compañía, que opera en 15 países de Latinoamérica, lanzó en 2020 PedidosYa Market, el primer mercado 100% digital que entrega alimentos y artículos para el hogar desde los 10 minutos tras haber realizado el pedido. Desde el 2014, PedidosYa forma parte de Delivery Hero, la plataforma líder mundial de delivery local con sede en Berlín, Alemania.

