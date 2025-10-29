PEÑA VERDE CONTINÚA REGISTRANDO UN CRECIMIENTO DE DOBLE DÍGITO EN PRIMAS EMITIDAS

CIUDAD DE MÉXICO, México, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Peña Verde, S.A.B. ("Grupo Peña Verde", "la Compañía" o PV.MX) (BMV: PV*), el único grupo mexicano dedicado a la gestión de riesgos, de forma integral, publicó el día de ayer sus resultados correspondientes al 3T25, resaltando que la emisión de primas en el acumulado del año alcanzó los Ps.17,939 millones, registrando un crecimiento de 28.5% contra los Ps.13,963 millones obtenidos en el mismo periodo de 2024, gracias al sólido desempeño de la división Reaseguros.

Bajo este contexto, Reaseguradora Patria registró Ps.15,341 millones de primas emitidas durante los 9M25, representando un crecimiento de 39.0% respecto a los Ps.11,040 millones de los 9M24. Asimismo, General de Seguros totalizó una emisión de Ps.3,264 millones en el acumulado del año, teniendo un decremento de 4.4% contra el mismo periodo del año anterior.

Durante el trimestre, las primas emitidas por la Compañía registraron un aumento de 20.5% AsA, totalizando Ps.6,596 millones, favorecidas por el crecimiento de 27.0% obtenido por la división Reaseguros y de 1.6% registrado en la división Seguros.

Con relación a la utilidad técnica, esta ascendió a Ps.1,203 millones en el trimestre y a Ps.2,228 millones en los primeros nueve meses del año, comparándose favorablemente contra los Ps.676 millones y Ps.1,674 millones del 3T24 y 9M24 (+78.0% AsA y +33.0% AsA, respectivamente). Por su parte, el Resultado Integral de Financiamiento reportó una ganancia de Ps.471 millones en el trimestre y de Ps.1,371 millones en el acumulado del año (+12.8% AsA).

En cuanto a la utilidad neta, durante el 3T25, esta sumó Ps.775 millones y en el acumulado del año Ps.1,115 millones, comparándose contra los Ps.566 millones del 3T24 (+37.0%) y los Ps.856 millones de los 9M24 (+30.3%).

Al 30 de septiembre de 2025, el Patrimonio* de Grupo Peña Verde totalizó Ps.14,053 millones, vs. los Ps.12,542 millones registrados al cierre del 3T24, lo que representa un incremento de 12.1%.

En su mensaje a los inversionistas, Manuel Escobedo, Director General de Grupo Peña Verde, comentó: "Durante el trimestre, el Grupo reforzó la consolidación de su desempeño operativo y financiero, como resultado del compromiso y la disciplina de todo el equipo.

Los avances obtenidos confirman la solidez de nuestra estrategia y nuestra capacidad para generar valor sostenible a largo plazo, en línea con la ejecución del plan "Crecimiento con Rentabilidad".

De cara al cierre del ejercicio, mantenemos el enfoque en cumplir y superar los objetivos establecidos, fortaleciendo las bases para el siguiente ciclo estratégico 2026-2030: "Potencial sin Límites", orientado a impulsar el crecimiento, la innovación y el liderazgo del Grupo en el sector asegurador y reasegurador".

(*) Medido como: = Capital + ((Reservas Cat+Contingencia) *0.7)-PTU causada.

ACERCA DE GRUPO PEÑA VERDE

Grupo Peña Verde es un conglomerado de empresas relacionadas con las industrias de seguros y reaseguros, que aporta estabilidad financiera, estrategia, servicios, sinergias, economías de escala, rentabilidad, valores y confianza a las filiales del grupo y a sus socios de negocio. La Compañía tiene presencia internacional en países como Argentina, Chile, Estados Unidos, México, Reino Unido, entre otros. Para más información, visite www.corporativopv.mx.

