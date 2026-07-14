Pepsi® Black se suma al fenómeno del K-Pop en México con experiencias exclusivas para los fans

Pepsi® Black se integra a una de las giras internacionales del K-Pop más esperadas del año en México, acercando el Máximo Sabor y experiencias exclusivas a una comunidad que ha redefinido la forma de vivir, compartir y celebrar la música.

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La música está transformando la manera en que las personas se conectan, construyen comunidad y expresan quiénes son. Como parte de esa evolución cultural, Pepsi® Black anuncia su llegada al universo del K-Pop en México, sumándose a una de las giras internacionales más esperadas del año y acompañando a una de las comunidades de fans más apasionadas e influyentes del momento.

El crecimiento del K-Pop en México ha dado lugar a una comunidad vibrante que impulsa tendencias, genera conversaciones y transforma cada lanzamiento en una experiencia colectiva. Para Pepsi® Black, formar parte de este movimiento va mucho más allá de una presencia durante tres días en un concierto; representa la oportunidad de acercarse a nuevas audiencias desde un espacio auténtico donde convergen la música y la cultura, escribiendo un nuevo capítulo para su plataforma musical y conectando con una comunidad que ha transformado la manera en que la música se disfruta, se comparte y genera conversación dentro y fuera del entorno digital.

"Las grandes marcas no sólo acompañan conversaciones; forman parte de aquello que realmente mueve a las personas. Hoy el K-Pop es mucho más que música: es una comunidad que inspira, conecta y genera cultura. En Pepsi® Black queremos estar ahí, compartiendo esa pasión con millones de fans que viven cada canción, cada lanzamiento y cada concierto como una experiencia única.", comentó Christopher Beyette, Brand Manager de Pepsi® Black.

El K-Pop ha dejado de ser un género musical para convertirse en una comunidad global capaz de movilizar conversaciones, tendencias y experiencias compartidas. En México, millones de seguidores han hecho de este movimiento cultural una de las expresiones más vibrantes de la nueva generación y se ha consolidado como uno de los movimientos culturales de mayor crecimiento a nivel global, impulsando comunidades altamente participativas que trascienden la música y conectan con la moda, el entretenimiento, la creatividad y el entorno digital.

Esta iniciativa refleja la visión de PepsiCo México y GEPP por seguir fortaleciendo plataformas de pasión que conecten a sus marcas con las nuevas generaciones a través de experiencias relevantes. Al impulsar iniciativas ligadas a la música, se continúa alentando por espacios que forman parte de los intereses y estilo de vida de los consumidores, fortaleciendo el vínculo de Pepsi® Black con quienes buscan vivir cada momento con el Máximo Sabor.

Durante las tres fechas en Arena Ciudad de México, Pepsi® Black acompañará a los fans desde su llegada al recinto y durante toda la jornada con experiencias diseñadas para celebrar la energía, la creatividad y el sentido de comunidad que distinguen al universo del K-Pop. Además, la marca impulsará colaboraciones con creadores de contenido, dinámicas digitales y contenidos pensados para extender la conversación más allá del concierto, llevando el Máximo Sabor a cada momento de la experiencia.

Pepsi® Black se integra al fenómeno cultural del K-Pop, reafirmando su visión de evolucionar junto con los fans y seguir construyendo experiencias alrededor de las expresiones culturales más apasionadas que hoy definen la conversación.

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About PepsiCo Foods Mexico

PepsiCo Mexico is one of the country's largest consumer goods companies and a global leader in the food and beverage industry, with a portfolio that includes 22 of the world's most iconic brands. For more than 116 years, PepsiCo has been present in Mexican households with delicious and increasingly healthier products such as Pepsi, Sabritas, Gamesa, Quaker, Gatorade, and Sonric's, with nationwide distribution. Together with its bottling partner, PepsiCo generates more than 80,000 direct jobs and significantly impacts the manufacturing, agriculture, and professional services sectors. PepsiCo Positive (pep+) is the company's philosophy for driving long-term sustainable growth. This strategic transformation places people and sustainability at the center of how the company creates value and growth, while promoting positive change for both the planet and society. For more information, visit PepsiCo México and follow PepsiCo on Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, and LinkedIn.

CONTACTO:

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FUENTE PEPSI BLACK