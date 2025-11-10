PEPSI BLACK® TRANSFORMA MONTERREY CON SU ENERGÍA EN EL FESTIVAL ARRE 2025

MONTERREY, Nuevo León, 10 de nov. de 25 /PRNewswire/ -- Después de varios años, Pepsi® regresó comonaming oficialde un festival musical en México con Pepsi® Black en el Festival Arre 2025, reafirmando su espíritu innovador y su conexión con la música. El evento, uno de los más importantes del regional mexicano en Monterrey, reunió a miles de asistentes que vivieron una experiencia única donde la autenticidad, el talento y el sabor se fusionaron bajo el mensaje del "máximo sabor".

Durante los dos días del festival, Pepsi® Black transformó el ambiente con su propuesta más disruptiva: Los Guitarrazos x Pepsi® Black, un espacio que se convirtió en punto de encuentro para artistas, creadores e invitados que celebraron la evolución del regional mexicano desde una nueva perspectiva. El Pepsi Black Saloon, diseñado con una estética moderna inspirada en la cultura vaquera, ofreció experiencias inmersivas, spots instagrameables y una selección especial de Dirty Sodas que reflejaron el estilo atrevido y contemporáneo de la marca.

Con la presencia de invitados especiales, medios e influencers, el Festival Arre Pepsi® Black se consolidó como una plataforma donde Pepsi® Black impulsa la conexión con nuevas audiencias y celebra el talento emergente que está redefiniendo la música mexicana.

"Para Pepsi® Black, formar parte de eventos como el Festival Arre representa una oportunidad para conectar genuinamente con quienes buscan experiencias distintas, intensas y llenas de sabor. Nuestra apuesta siempre ha sido por la innovación, la autenticidad y el entretenimiento responsable", señaló Rainer Strauss, Director de Pepsi® México.

La participación de Pepsi® Black en el festival forma parte de la visión de PepsiCo® México, compañía que impulsa marcas icónicas en más de 200 países y territorios, poniendo siempre al consumidor en el centro de todo lo que hace y apostando por la innovación, la cultura y las experiencias que conectan con las nuevas generaciones.

Con esta edición, Pepsi® Black reafirma que cuando la música y el máximo sabor se encuentran, todo se transforma. Y tú, ¿Ya probaste Pepsi® Black?

