Persistent celebra 10 años de crecimiento en México y fortalece sus capacidades de subcontratación en un país cercano para impulsar la transformación de las empresas en todo el continente americano

Respalda la creciente demanda de ingeniería basada en IA, modernización en la nube y entrega en la misma zona horaria para las empresas a nivel mundial

GUADALAJARA, México y PUNE, India, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ --

Resumen de noticias

Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), líder mundial en ingeniería digital y modernización empresarial, anunció hoy la continua evolución de sus capacidades de entrega e ingeniería en países cercanos en México, al cumplir 10 años de operaciones en el país. Durante la última década, el centro Persistent de México se ha consolidado como un centro estratégico de ingeniería que brinda soporte a clientes de empresas en toda Norteamérica y Latinoamérica con servicios de modernización en la nube, ingeniería de plataformas y desarrollo de productos digitales. El centro también ayuda a las empresas a escalar la adopción de la IA en sus iniciativas de modernización al combinar la profundidad de la ingeniería con las capacidades de plataforma y nube para acelerar la ejecución en equipos distribuidos.

México sigue consolidándose como un destino estratégico de subcontratación en un país cercano para los servicios tecnológicos empresariales, gracias a su sólido ecosistema de talento en ingeniería y a su proximidad a los mercados de Norteamérica. Las operaciones de Persistent en México permiten una colaboración más estrecha y una ejecución más rápida para los clientes de las empresas en todo el continente americano, en especial en los sectores en los que la velocidad, la agilidad y la resiliencia operativa son cada vez más fundamentales.

El centro presta servicios a clientes de los sectores de servicios bancarios y financieros, seguros, salud y ciencias de la vida, y alta tecnología, y ofrece programas que abarcan ingeniería nativa en la nube, integración empresarial, desarrollo-seguridad-operaciones (DevSecOps), ingeniería de datos, microservicios y modernización de SaaS. Los equipos contribuyen durante todo el ciclo de vida de la ingeniería, desde la modernización y la creación de plataformas hasta la optimización y la gestión operativa, lo que ayuda a las empresas a transformar sus sistemas centrales, fortalecer sus bases de datos y acelerar sus iniciativas de transformación digital.

Además, las operaciones de Persistent en México refuerzan la capacidad de la empresa para brindar apoyo a los sectores altamente regulados mediante servicios de ingeniería seguros y resilientes, alineados con estándares reconocidos a nivel mundial en materia de seguridad de la información, continuidad del negocio y privacidad de los datos.

Como parte de su compromiso a largo plazo con la región, Persistent continúa fortaleciendo el talento en ingeniería y las alianzas con el ecosistema en todo México para abordar la creciente demanda de capacidades de ingeniería digital y modernización en todo el continente americano.

Sandeep Kalra, consejero delegado y director ejecutivo de Persistent

"Durante la última década, nuestras operaciones en México se han convertido en una parte integral de la red mundial de ingeniería de Persistent, lo que ayuda a las empresas de todo el continente americano a modernizarse con mayor rapidez e implementar iniciativas de IA con mayor agilidad. Gracias a su sólido ecosistema de talento en ingeniería, su proximidad a los mercados de Norteamérica y su importante función en la entrega de tecnología a nivel mundial, México continúa siendo un centro estratégico para impulsar la transformación digital y la innovación a gran escala. Este hito refleja las relaciones a largo plazo que hemos forjado en toda la región y mantenemos nuestro compromiso con expandir nuestras capacidades en México con el fin de apoyar las prioridades tecnológicas y de negocio en constante evolución de nuestros clientes".

Acerca de Persistent

Persistent Systems (BSE: 533179 y NSE: PERSISTENT) es una empresa mundial de servicios y soluciones que ofrece ingeniería digital y modernización empresarial basadas en plataformas e impulsadas por IA a empresas de diversos sectores. Con más de 27.500 empleados en 21 países, la empresa está comprometida con la innovación y el éxito de sus clientes. Persistent ofrece un variedad completa de servicios, entre los que se incluyen ingeniería de software, desarrollo de productos, datos y análisis, transformación de la experiencia del cliente (CX), computación en la nube y automatización inteligente. La empresa forma parte de India Index y está incluida en índices clave de la Bolsa Nacional de Valores de India, como el Nifty Midcap 50, el Nifty IT y el Nifty MidCap Liquid 15, así como en varios índices de la Bolsa de Bombay (BSE), como el S&P BSE 100 y el S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent también forma parte del índice Dow Jones Best-in-Class World. La empresa ha alcanzado la neutralidad de carbono, lo que refuerza su compromiso con la sostenibilidad y las prácticas empresariales responsables. Persistent también ha sido nombrada como una de las "America's Greatest Workplaces for Inclusion & Diversity 2025" (Mejores empresas de Estados Unidos en materia de inclusión y diversidad 2025) por Newsweek y Plant A Insights Group. Como participante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la empresa está comprometida con alinear sus estrategias y operaciones con los principios universales en materia de derechos humanos, trabajo, medioambiente y lucha contra la corrupción, así como a tomar medidas que promuevan los objetivos sociales. Con un crecimiento del 468 % en el valor de su marca desde 2020, Persistent es la marca de servicios de TI de crecimiento más rápido en el informe "Brand Finance India 100" de 2025.

www.persistent.com

Declaraciones prospectivas y cautelares

Para obtener información sobre los riesgos e incertidumbres relacionados con las declaraciones prospectivas, visite persistent.com/flcs

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FUENTE Persistent Systems