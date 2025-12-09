Pew financia 7 nuevas colaboraciones en investigación biomédica

FILADELFIA, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- The Pew Charitable Trusts anuncia hoy a los siete pares de investigadores que conformarán la convocatoria de 2025 de investigadores del Innovation Fund.

Estos catorce reconocidos científicos, todos ellos exalumnos de los programas de biomedicina de Pew en Estados Unidos y Latinoamérica, colaborarán en proyectos de investigación interdisciplinarios que exploran cuestiones fundamentales sobre la biología humana y las enfermedades. Aunando sus conocimientos en especialidades como la neurociencia, la inmunología y la biología del cáncer, estas alianzas contribuirán a acelerar los descubrimientos y a avanzar la comprensión de la salud humana.

"Muchos de los mejores avances científicos se producen cuando los investigadores trabajan juntos para resolver problemas acuciantes", afirma Donna Frisby-Greenwood, Vicepresidenta Sénior de Filadelfia y Avance Científico de Pew. "Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a estos científicos talentosos a la comunidad Pew como investigadores del Innovation Fund. Sus proyectos pineros de colaboración impulsarán los próximos avances de la investigación biomédica".

Durante 40 años, Pew ha fomentado la colaboración entre su comunidad de científicos biomédicos, lo que llevó al lanzamiento del Innovation Fund en 2017. El premio, que cuenta con el apoyo del Kathryn W. Davis Peace by Pieces Fund, apoya alianzas creativas e interdisciplinarias entre antiguos alumnos de los tres programas biomédicos de Pew, al que pueden postularse quienes ocupen puestos de profesor adjunto o superiores. Este año, los beneficiarios del Innovation Fund también cuentan con el apoyo de la Iniciativa Chan Zuckerberg.

Estos son los equipos del Innovation Fund 2025:

Carlos Carmona-Fontaine, Ph.D. , académico del programa Pew en biomedicina del año 2020, Universidad de Nueva York

, académico del programa Pew en biomedicina del año 2020, Universidad de Nueva York Piro Lito, M.D., Ph.D., académico del programa Pew-Stewart del año 2019, Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Carmona-Fontaine y Lito unirán sus fuerzas para estudiar el papel que desempeña la cooperación celular en la resistencia a la terapia contra el cáncer.

Juan Du, Ph.D. , académico del programa Pew en biomedicina del año 2020, Universidad Northwestern

, académico del programa Pew en biomedicina del año 2020, Universidad Northwestern Marco Gallio, Ph.D., académico del programa Pew en biomedicina del año 2016, Universidad Northwestern

Du y Gallio analizarán los cambios moleculares y estructurales por los que un canal iónico de la mosca de la fruta que inicialmente funcionaba como receptor del sabor amargo se reconvirtió con el tiempo en un sensor térmico específico y siguió evolucionando con los cambios de hábitat térmicos.

Andrew L. Goodman, Ph.D. , académico del programa Pew en biomedicina del año 2013, Facultad de Medicina de Yale

, académico del programa Pew en biomedicina del año 2013, Facultad de Medicina de Yale Ivaylo I. Ivanov, Ph.D., académico del programa Pew en biomedicina del año 2012, Universidad de Columbia

Goodman e Ivanov probarán si los fármacos médicos y los microbios intestinales pueden activar péptidos antimicrobianos en el intestino de los mamíferos para remodelar el microbioma intestinal.

Eduardo A. Perozo, Ph.D. , becario latinoamericano de Pew del año 1991, Universidad de Chicago

, becario latinoamericano de Pew del año 1991, Universidad de Chicago Juan-Pablo Castillo, Ph.D., becario latinoamericano de Pew del año 2015, Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso

Perozo y Castillo interpretarán los principios moleculares que subyacen a la mecanotransducción, el proceso por el que los estímulos mecánicos se traducen en señales eléctricas que pueden ser descodificadas por el cerebro.

Richard L. Possemato, Ph.D. , académico del programa Pew-Stewart del año 2016, Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York

, académico del programa Pew-Stewart del año 2016, Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York Michelle Krogsgaard, Ph.D., académica del programa Pew en biomedicina del año 2007, Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York

Possemato y Krogsgaard investigarán cómo la limitación metabólica perjudica la función de las células T efectoras e identificarán estrategias para mejorar el rendimiento de las células T en entornos metabólicamente hostiles, como los tumores.

Michael J. Rust, Ph.D. , académico del programa Pew en biomedicina del año 2014, Universidad de Chicago

, académico del programa Pew en biomedicina del año 2014, Universidad de Chicago Suckjoon Jun, Ph.D., académico del programa Pew en biomedicina del año 2013, Universidad de California San Diego

Rust y Jun estudiarán cómo las cianobacterias regulan el crecimiento y distribuyen los recursos celulares en entornos fluctuantes.

John Tuthill, Ph.D. , académico del programa Pew en biomedicina del año 2019, Universidad de Washington

, académico del programa Pew en biomedicina del año 2019, Universidad de Washington Sebastian Brauchi, Ph.D., becario latinoamericano de Pew del año 2006, Universidad Austral de Chile

Tuthill y Brauchi formarán equipo para entender cómo las moscas de la nieve siguen funcionando a temperaturas muy bajas.

The Pew Charitable Trusts, fundado en 1948, utiliza datos para marcar la diferencia. Pew aborda los desafíos de un mundo cambiante detectando problemas, creando un terreno común e impulsando proyectos relevantes que conduzcan a avances tangibles.

Erin Davis, 202-540-6677, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2649722/1_pew_digital_primary_logo_blue_2023.jpg

FUENTE The Pew Charitable Trusts