PLANIGRUPO MANTIENE CRECIMIENTOS DE DOBLE DÍGITO EN INGRESOS, NOI Y EBITDA, DURANTE EL 3T25

CIUDAD DE MÉXICO, a 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. y subsidiarias ("PLANIGRUPO" o PLANI.MX) (BMV: PLANI), empresa mexicana con más de 48 años de experiencia en el desarrollo, construcción, operación y propiedad de centros comerciales, publicó el pasado 27 de octubre sus resultados correspondientes al 3T25, los cuales consolidan la positiva tracción registrada durante la primera mitad del año, en seguimiento al impulso brindado por las propiedades adicionadas al portafolio a finales del 3T24.

En este contexto, el ABR totalizó 814,712 m2 en el 3T25, aumentando contra los 807,128 m2 registrados en el 3T24 (+0.9% AsA). Asimismo, durante el 3T25, la afluencia de visitantes fue de 26.3 millones, manteniéndose en un nivel similar al registrado en el 3T24; lo que contribuyó a que la tasa de ocupación se ubicara en 94.6% (+0.6 pp.) y la renta promedio en MXN$196.9 (+2% AsA).

De esta manera, los Ingresos Totales Netos alcanzaron los MXN$484.4 millones en el 3T25, aumentando 21.6% contra los MXN$398.2 millones registrados en el 3T24. En los 9M25, los Ingresos Totales Netos acumulan MXN$1,459.0 millones, representando un crecimiento de 31.0% contra el mismo periodo de 2024.

En la misma línea, el EBITDA aumentó un 21.4%, pasando de MXN$260.2 millones en el 3T24 a MXN$315.8 millones este trimestre; mientras que el NOI incrementó 18.5% AsA, a MXN$390.3 millones en el 3T25. En el acumulado del año, el EBITDA y el NOI crecieron 35.2% y 28.4% AsA, totalizando MXN$971.8 millones y MXN$1,179.6 millones, respectivamente.

Con relación a la posición financiera de PLANIGRUPO, al 30 de septiembre de 2025, la deuda ascendió a MXN$6,561 millones, disminuyendo 0.8% TsT. Cabe mencionar que la mayor parte de la deuda (97.5%) está a tasa fija o cuenta con cobertura de tasas de interés, limitando la exposición de PLANIGRUPO a fluctuaciones de mercado. Por su parte, el LTV del trimestre se situó en 32.8%, mejorando 150 pbs. contra el 34.3% del 3T24, manteniéndose en un nivel saludable y estable.

En su mensaje a inversionistas, Ricardo Arce, Director General de PLANIGRUPO, comentó: "De cara al cierre de 2025, mantendremos un enfoque disciplinado que nos permita seguir fortaleciendo el desempeño operativo y financiero, al mismo tiempo de afianzar nuestro compromiso con la sostenibilidad, con acciones concretas que beneficien a las comunidades donde operamos; destacando en este rubro la modernización gradual de nuestros inmuebles, así como la instalación de sistemas de paneles solares y soluciones para mejorar consumos hídricos, en pro de reducir la huella de carbono y generar eficiencias transversales.

Confiamos en que la combinación de un crecimiento sostenible y una gestión responsable nos permitirá continuar generando valor agregado para nuestros inversionistas, así como consolidar la posición de PLANIGRUPO como el socio preferido del sector comercial de México, donde el actual entorno de menores tasas de interés luce propicio para el aprovechamiento de oportunidades acrecientes de inversión y para un mayor dinamismo en la operación de nuestros centros comerciales, los cuales hemos estructurado para capitalizar ágilmente las oportunidades del entorno".

