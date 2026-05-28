Por primera vez, nueve organizaciones de la sociedad civil mexicana convergen en un posicionamiento conjunto sobre el control del tabaquismo

De cara al Día Mundial Sin Tabaco, proponen al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión transitar hacia una política integral con regulación diferenciada por nivel de riesgo, manteniendo la protección estricta a menores de edad como eje rector.

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, nueve organizaciones de la sociedad civil mexicana lidereadas por Red Mexico sin Tabaco, suscriben por primera vez un posicionamiento conjunto en el que solicitan al Gobierno de México y al Congreso de la Unión abrir un diálogo técnico, plural y multisectorial para revisar el marco regulatorio vigente en materia de tabaquismo y avanzar hacia un enfoque diferenciado por nivel de riesgo, basado en evidencia científica y en mejores prácticas internacionales.

Es la primera ocasión en que organizaciones con trayectorias distintas —en salud pública, reducción de daños, libertades individuales, cesación tabáquica e investigación científica— coinciden en una postura común sobre el tema.

Por qué ahora

La prevalencia de tabaquismo en México se ha mantenido prácticamente sin cambios entre 2009 y 2023: 15.6 % de la población mayor de 15 años fuma, lo que equivale a 14.6 millones de personas adultas (Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos, GATS 2023). El estancamiento de la prevalencia, junto con el crecimiento del mercado ilícito, exige revisar los instrumentos disponibles.

Cifras clave del posicionamiento

214,000 defunciones anuales en México atribuibles al tabaquismo (principal causa de muerte evitable).

defunciones anuales en México atribuibles al tabaquismo (principal causa de muerte evitable). 116 mil millones de pesos al año en gasto directo del sistema público de salud, equivalentes a 318 millones de pesos diarios.

al año en gasto directo del sistema público de salud, equivalentes a 318 millones de pesos diarios. 230 mil millones de pesos de costo total anual sumando costos indirectos: cerca del 0.6 % del PIB.

de costo total anual sumando costos indirectos: cerca del 0.6 % del PIB. 23.3 % de los cigarros consumidos en México en 2025 fueron ilegales (KPMG, 2026): pérdida fiscal estimada de 26 mil millones de pesos.

de los cigarros consumidos en México en 2025 fueron ilegales (KPMG, 2026): pérdida fiscal estimada de 26 mil millones de pesos. Entre 15 y 20 mil millones de pesos anuales mueve el mercado negro de vapeadores en México, controlado por al menos siete organizaciones criminales.

Qué proponen las organizaciones firmantes

Un espacio formal de diálogo técnico, plural y multisectorial sobre el control del tabaquismo en México. Transitar hacia un marco regulatorio diferenciado por nivel de riesgo, con protección estricta a menores de edad como eje rector. Fortalecer las capacidades del Estado para combatir el mercado ilícito mediante trazabilidad, control aduanal y persecución del crimen organizado. Evaluar un esquema fiscal proporcional al riesgo, que mantenga la recaudación y alinee los incentivos económicos con los objetivos de salud pública. Exigir a la industria estándares estrictos de responsabilidad sanitaria y comercial, con verificación efectiva de edad y restricciones al diseño y la publicidad dirigida a jóvenes.

Referentes internacionales citados

Suecia: prevalencia de tabaquismo diario de 5.4 % en 2024 (frente a 12.8 % en 2008); incidencia de cáncer de pulmón más baja de Europa.

prevalencia de tabaquismo diario de 5.4 % en 2024 (frente a 12.8 % en 2008); incidencia de cáncer de pulmón más baja de Europa. Nueva Zelanda: prevalencia diaria de 16.4 % (2011-12) a 6.8 % (2024-25), con vapeo juvenil en descenso tres años consecutivos.

prevalencia diaria de 16.4 % (2011-12) a 6.8 % (2024-25), con vapeo juvenil en descenso tres años consecutivos. Argentina: el 4 de mayo de 2026 derogó la prohibición sobre cigarrillos electrónicos, tabaco calentado y bolsas de nicotina, y la sustituyó por un régimen de registro y fiscalización basado en evaluación de riesgo.

el 4 de mayo de 2026 derogó la prohibición sobre cigarrillos electrónicos, tabaco calentado y bolsas de nicotina, y la sustituyó por un régimen de registro y fiscalización basado en evaluación de riesgo. Estados Unidos: la FDA ha autorizado productos sin combustión bajo el proceso Modified Risk Tobacco Products (MRTP); en noviembre de 2024 renovó por primera vez una de esas autorizaciones.

Organizaciones firmantes (10)

Red México sin Tabaco • Procurando Salud sin Fronteras • NICLAB Science • Movimiento Pro-Vecino • Instituto RÍA • Freedom2ChooseMx • DisocidxsMx • Centro de Libertad Responsable (CELIBRE) • Ayuda Médica MX.

Materiales disponibles para medios

Descarga el posicionamiento completo.

FUENTE Red Mexico sin Tabaco