¿Por qué Broxel convirtió la experiencia del usuario en una ventaja competitiva?

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- En la economía digital, los segundos de espera y cada paso adicional tienen un costo para el usuario y para las empresas. McKinsey estimó en 2024 que el 73% de los usuarios abandona una aplicación financiera durante el proceso de registro debido a un mal diseño digital, una fricción que representa pérdidas cercanas a 18 mil millones de dólares anuales en adquisición de clientes para la industria. La experiencia del usuario dejó de ser un elemento estético: hoy es un factor estratégico de negocio.

En ese contexto, Broxel ha construido una propuesta que va más allá del producto financiero: una plataforma donde la experiencia del usuario es la infraestructura, no el acabado.

UX como ventaja competitiva — los datos que importan

Las empresas de servicios financieros que invierten en experiencia del cliente digital superan a sus competidores en crecimiento de ingresos en una proporción de dos a uno, según McKinsey. Y el mercado global internalizó esa lógica: el 78% de los usuarios de internet a nivel mundial utiliza al menos un servicio fintech mensualmente (CoinLaw 2025) — una base de usuarios que exige estándares de experiencia comparables a los mejores productos digitales del mundo.

México no es la excepción. El uso de apps móviles para operaciones financieras pasó del 54.3% al 69.1% entre 2021 y 2024 — casi 15 puntos porcentuales en tres años, afirma la ENIF 2024 del CNBV. El usuario mexicano ya opera en digital. Lo que exige ahora es que esa experiencia sea rápida, simple y confiable.

Dos productos, una misma filosofía: aumentar experiencia

Tap to Pay de Broxel convierte cualquier teléfono Android en terminal de cobro sin hardware adicional, mediante tecnología NFC. Una decisión de producto que responde a una realidad de mercado concreta: el mercado SoftPOS en México crecerá al 20.8% anual hasta 2030, con las micro y pequeñas empresas como segmento de mayor adopción, declaró Grand View Research.

Mediante la aplicación se busca simplificar uno de los procesos que históricamente ha sido más complejo para pequeños comercios: aceptar pagos con tarjeta sin depender de una terminal física tradicional. Si bien la experiencia de adopción aún representa un reto para toda la industria —desde la configuración inicial hasta la familiarización con la tecnología—, el objetivo es disminuir barreras para que más emprendedores puedan incorporarse al comercio digital.

La Bóveda Virtual opera bajo la misma lógica aplicada al ahorro: rendimientos del 10% anual sin plazos forzosos, liquidez inmediata, administración desde el mismo ecosistema. Una respuesta directa al dato de que casi cuatro de cada diez mexicanos ahorra de forma informal — no por preferencia, sino porque los instrumentos formales históricamente han sido poco accesibles o difíciles de usar, según la ENIF 2024.

La experiencia del usuario está formada por decenas de pequeños momentos: cuánto tarda una aplicación en responder, qué tan intuitivo resulta encontrar una opción, cuántos documentos solicita para comenzar a operar o si un problema puede resolverse sin llamar a un centro de atención. Cada interacción suma confianza o genera frustración, y en un mercado donde cambiar de aplicación toma apenas unos minutos, esos detalles terminan definiendo la permanencia de un usuario.

Seguridad que se convierte en experiencia

La seguridad ya no es únicamente un requisito regulatorio; también es parte de la experiencia digital. En una aplicación financiera, cada pago, cada autenticación y cada operación construyen o erosionan la confianza del usuario. La certificación PCI DSS v4.0.1, junto con su infraestructura tecnológica respaldada por la alianza con Google Cloud, busca garantizar que la experiencia sea tan segura como eficiente.

Broxel está apostando a que la mejor innovación financiera no es la que agrega más funciones — es la que hace desaparecer los obstáculos y permite brindar al usuario una experiencia memorable. En un mercado donde el 73% de los usuarios no da una segunda oportunidad, esa apuesta tiene toda la lógica del mundo.

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