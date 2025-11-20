Portwest adquiere Grupo Kondor, por lo que fortalece su posición en América Latina

WESTPORT, Irlanda, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Portwest, líder mundial en ropa de trabajo, calzado de seguridad y equipos de protección personal (EPP), adquirió una participación mayoritaria en Grupo Kondor Colombia S.A.S., líder del mercado de calzados de seguridad en Colombia.

La adquisición respalda la estrategia de Portwest de expandir su huella mundial de fabricación y distribución y fortalecer su posición en mercados clave de América Latina. En la actualidad, la compañía emplea a más de 6.400 personas en todo el mundo en Europa, América, Asia y Australasia.

Fundado hace más de 40 años, Grupo Kondor es reconocido como la marca líder en Colombia en calzados de seguridad de alto rendimiento. Con más de 300 empleados, la empresa diseña, fabrica y distribuye calzados de protección diseñados para satisfacer las demandas de diferentes en todo el país.

Cathal Hughes, subdirector general de Portwest, declaró:

"Nos complace dar la bienvenida al equipo de Kondor a Portwest Group. La adquisición de empresas líderes del mercado es una parte clave de nuestra estrategia de crecimiento a nivel mundial. Kondor representa una adición estratégica a nuestra cartera, ya que amplía nuestras capacidades en calzados de seguridad y ofrece una fuerte presencia local en Colombia mediante su red de almacenamiento y distribución establecida. Esta adquisición fortalece nuestra posición en América Latina y nos permite introducir las marcas Portwest y Base Protection de manera más efectiva en la región".

La adquisición también abre nuevas oportunidades de colaboración entre Grupo Kondor y Base Protection, la marca italiana de calzados de seguridad premium de Portwest. Ambas empresas compartirán experiencia en diseño e innovación en comodidad y rendimiento, al llevar la tecnología avanzada de los calzados de seguridad europeos a los mercados latinoamericanos a la vez que aprovecharán las fortalezas de producción y distribución locales de Kondor.

Juan Carlos Cardona, director general y director ejecutivo de Grupo Kondor, comentó:

"Unirse a Portwest constituye una nueva y emocionante etapa para Kondor. Con el alcance y los recursos mundiales de Portwest, podemos acelerar nuestro crecimiento, fortalecer nuestras capacidades de innovación y ampliar nuestra oferta de productos. Juntos, continuaremos brindando soluciones de protección de alta calidad mientras generamos nuevas oportunidades para nuestros empleados y socios".

La inversión en Grupo Kondor sigue a las adquisiciones anteriores de Portwest de IFR Workwear (Canadá), Base Protection (Italia) y las principales empresas australianas de ropa de trabajo, lo que refuerza la posición de Portwest como uno de los principales proveedores mundiales de ropa de trabajo, calzado de seguridad y soluciones de equipos de protección personal.

Para más información, visite www.portwest.com o www.calzadokondor.com.co.

