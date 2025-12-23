Powerball convierte la Nochebuena en histórica con un premio mayor de USD 1,7 mil millones

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La magia de la Navidad alcanza su punto más alto este año con un evento muy especial: el Powerball se juega en plena Nochebuena, con un premio mayor histórico de USD 1,7 mil millones, equivalente a más de $30,000 millones MXN. Este monto extraordinario convierte a la fecha en una de las más esperadas de la temporada y posiciona al Powerball como protagonista absoluto de las celebraciones navideñas.

En un ambiente marcado por la ilusión y la expectativa propia de la temporada, el premio multimillonario ha colocado al Powerball en el centro de atención de miles de mexicanos, que encuentran en plataformas reguladas como TheLotter México una forma legal y segura de apostar.

Powerball: un referente global en grandes premios

Powerball es reconocido a nivel mundial por sus premios acumulados de gran magnitud y por ofrecer múltiples posibilidades de ganar. El juego cuenta con nueve categorías de premios, lo que permite apostar y obtener recompensas sin necesidad de acertar todos los números, un factor que incrementa su atractivo durante la temporada navideña.

Cómo apostar al Powerball desde México

A través de TheLotter México, los usuarios pueden apostar al Powerball de manera legal, segura y transparente, recibir notificaciones automáticas y obtener el 100% de sus premios sin comisiones.

Pasos para jugar:

Ingresar a la página de Powerball en TheLotter México. Seleccionar cinco números y un número Powerball. Confirmar la apuesta y esperar los resultados.

¿Cuándo se juega el Powerball?

El Powerball se juega los lunes, miércoles y sábados, y en México los resultados se publican poco después de cada evento, manteniendo la expectativa y la emoción, especialmente en fechas tan simbólicas como la Nochebuena.

Navidad y grandes ilusiones

El premio mayor de USD 1,7 mil millones convierte a la presente temporada navideña en una de las más memorables en la historia del Powerball. Una Navidad marcada por la ilusión, la expectativa y la posibilidad de formar parte de un acontecimiento que ya es histórico.

Sobre TheLotter México

Operado en México por Calli Dos Operaciones S.A. de C.V., conforme a la carta de autorización DGJS/DCRCA/2407/2022 del 1 de diciembre de 2022. Juegue responsablemente. Juegos prohibidos para menores de edad.

