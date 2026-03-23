Profesionales de proyectos con certificación PMP® reportan salarios hasta un 35% más altos

El informe Earning Power: Project Management Salary Survey revela que los profesionales con la certificación PMP® (Project Management Professional) reciben un salario anual promedio de hasta USD 53,847.

A nivel global, los profesionales certificados reportan un salario promedio 17% superior.

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En un entorno donde las organizaciones buscan optimizar sus resultados, el talento certificado en dirección de proyectos se ha vuelto imprescindible. Por ello, el Project Management Institute (PMI) reveló en su informe Earning Power: Project Management Salary Survey que los profesionales en México con la certificación Project Management Professional (PMP®) reportan un salario anual hasta 35.6% mayor al de quienes no la poseen.

El informe, que se basa en datos de más de 14,600 profesionales en 21 países, ofrece una visión actualizada de la compensación en la profesión. En el caso de México, la diferencia es una de las más significativas a nivel global, pues mientras que un profesional sin certificación reporta un salario anualizado promedio de $39,697 dólares, uno con dicho aval alcanza los $53,847 dólares.

A nivel global, la tendencia no es muy distinta: los directores de proyectos con certificación reportan un salario promedio 17% más alto en comparación con sus pares no certificados. Además, el estudio destaca que casi el 60% de los encuestados con PMP® reportaron un aumento en su compensación total durante el último año, y tres cuartas partes de ellos indicaron que dicho aumento fue de entre el 1% y el 10%.

"Los datos de este documento subrayan el valor tangible y el retorno de inversión que se obtiene al certificar estas habilidades en el mercado laboral actual. Este impacto positivo en el aumento salarial es un reflejo del acceso a mejores oportunidades y un reconocimiento a la posición estratégica de la dirección de proyectos por parte de las organizaciones, así como la demanda existente hoy en día", señaló Carolina Latorre, Directora Ejecutiva de PMI para América Latina.

Al publicar periódicamente este informe, PMI busca empoderar tanto a los profesionales, dándoles una herramienta para comprender mejor el estado de la profesión en el mercado y los factores y variables que impactan el salario como estatus de la certificación PMP, industria, años de experiencia, etc. Como a los reclutadores y encargados de recursos humanos, proporcionándoles una herramienta confiable para establecer salarios justos y adecuados con las condiciones de los mercados local y global.

En ese sentido PMI reafirma su compromiso de ser el aliado estratégico para el crecimiento profesional en México y en todo el mundo, capacitando a las personas para que impulsen el éxito en sus proyectos, carreras y organizaciones.

"El mundo laboral está en constante evolución y la dirección de proyectos está demostrando ser un pilar esencial para navegar la incertidumbre con resiliencia organizacional y mantener la relevancia en un mercado cada vez más competitivo. La proyección de casi 30 millones de nuevos profesionales requeridos en el mundo para 2035 — y hasta 190 mil solo en México— revela un horizonte de inmensas oportunidades", añadió Latorre.

"En PMI, no solo validamos las habilidades con certificaciones de clase mundial como la PMP®, sino que también ofrecemos a los profesionales el conocimiento, las conexiones y la comunidad para liderar el cambio y ayudar a las organizaciones a transformar sus ideas en realidad".

Acerca de PMI

PMI es la máxima autoridad en dirección de proyectos, dedicada a marcar el camino hacia el éxito de estos. Desde 1969, PMI ha puesto de relieve el poder de la dirección de proyectos y de las personas que están detrás de ellos. Con una comunidad global, certificaciones profesionales de referencia y oportunidades de aprendizaje permanente, PMI empodera a los profesionales de proyectos, tanto actuales como aspirantes, así como a las organizaciones, con los conocimientos y recursos para liderar con eficacia y generar un impacto en las comunidades a las que sirven.

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FUENTE Project Management Institute (PMI)