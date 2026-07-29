Providence Equity Partners anuncia una inversión adicional en THE•TEAM para apoyar la adquisición de la participación accionaria del fundador

Michael Watts será nombrado CEO

El anuncio marca la finalización con éxito de un proceso de venta altamente competitivo y refleja la confianza constante en la compañía, su equipo directivo y sus perspectivas de crecimiento a largo plazo

NUEVA YORK, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Providence Equity Partners L.L.C. ("Providence"), una firma líder de capital riesgo especializada en el mercado medio con una amplia experiencia en los sectores de los medios de comunicación, las comunicaciones y la educación, y THE•TEAM (la "Compañía"), una compañía líder a nivel mundial en el sector del deporte, la música y el entretenimiento, han anunciado hoy una nueva inversión de Providence en la Compañía. La inversión tiene por objeto facilitar y aportar capital para una operación mediante la cual THE•TEAM adquirirá la participación restante que el fundador Casey Wasserman tiene en la Compañía (la "Transacción").

El anuncio de hoy supone la culminación con éxito de un proceso de venta exhaustivo en el que se recibieron varias rondas de ofertas por parte de posibles compradores e inversores. A través de ese proceso, Providence reforzó aún más su convicción en la estrategia, el liderazgo y las perspectivas de crecimiento a largo plazo de THE•TEAM, y decidió reforzar su inversión en la compañía.

Providence invirtió por primera vez en THE•TEAM en 2022 y, desde entonces, ha colaborado con el equipo directivo para impulsar un importante crecimiento tanto orgánico como inorgánico; este resultado pone de relieve que Providence comprende la posición diferenciada de la Compañía en el mercado, su cultura y la solidez de sus relaciones con los clientes.

Wasserman, quien fundó en 2002 la agencia que entonces llevaba su nombre y dirigió su crecimiento hasta convertirla en una compañía global de marketing y representación de talentos durante más de dos décadas, anunció su decisión de venderla a principios de este año.

Michael Watts, que ocupa el cargo de presidente desde 2014 y asumió la dirección diaria de la Compañía en febrero, será nombrado CEO de THE•TEAM, con efecto a partir del cierre de la transacción. Watts ha sido un miembro fundamental del equipo directivo de la Compañía desde su fundación en 2002 y aporta al cargo un profundo conocimiento del negocio y de la estrategia de la Compañía.

"Estamos muy ilusionados por seguir reforzando nuestra colaboración con THE•TEAM", afirmó Davis Noell, director general sénior y codirector para Norteamérica de Providence. "El gran interés que ha suscitado la Compañía a lo largo de todo este proceso no ha hecho más que reforzar nuestra confianza en el negocio y nuestro entusiasmo por su próxima fase de crecimiento. La inversión adicional refleja también nuestra convicción en el crecimiento a largo plazo de la demanda de experiencias presenciales en los ámbitos del deporte, la música y el entretenimiento, así como en las marcas, los artistas y las colaboraciones que dan vida a esos momentos".

"La mejor forma de medir el valor de cualquier cosa que construyas es ver si puede prosperar más allá de ti mismo, y ese fue siempre mi objetivo cuando fundé lo que entonces se llamaba Wasserman Media Group hace 24 años", comentó Wasserman. "Lo que comenzó como una pequeña agencia con grandes ambiciones es hoy un líder mundial. THE•TEAM es impulsada por personas extraordinarias y en la que confían los mejores talentos, marcas y propiedades del mundo. Me voy sintiéndome orgulloso de lo que hemos creado juntos, agradecido a quienes lo han hecho posible y con confianza en lo que está por venir. El deporte, la música y el entretenimiento son los idiomas que habla todo el mundo, y el futuro de THE•TEAM es prometedor".

Como inversor mayoritario de la Compañía, Providence seguirá apoyando el crecimiento orgánico y las fusiones y adquisiciones estratégicas, aportando el capital y la colaboración necesarios para expandir •las capacidades de THE TEAM en los ámbitos del deporte, la música y el entretenimiento, que respalden el talento, las marcas y los activos de gran calidad que la Compañía se enorgullece de representar.

Se prevé que la transacción se cierre en el segundo semestre de 2026, sujeta a que se cumplan las condiciones habituales de cierre. No se revelaron los términos financieros.

Asesores

J.P. Morgan Securities LLC actúa como asesor financiero exclusivo de Providence. Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor jurídico de Providence.

Moelis & Company LLC actúa como asesor financiero exclusivo de THE•TEAM. BDT & MSD Partners actúa como asesor financiero de Casey Wasserman. Sullivan & Cromwell LLP actúa como asesor jurídico de Casey Wasserman y THE•TEAM.

Acerca de Providence Equity Partners L.L.C.

Providence Equity Partners L.L.C. es una firma líder de capital riesgo especializada en el mercado medio, con una amplia experiencia en los sectores de los medios de comunicación, las comunicaciones y la educación, centrada en Norteamérica y Europa. Providence busca invertir en empresas que se beneficien de las tendencias de crecimiento a largo plazo en torno a las experiencias, el aprendizaje y la conectividad, asociándose con equipos directivos excepcionales para crear empresas sólidas y de gran envergadura. Fundada en 1989 en Providence, Rhode Island, la empresa ha invertido más de 40 000 millones de dólares en más de 180 empresas de su cartera, y cuenta con un equipo de inversión transatlántico con sede principalmente en Londres, Nueva York y Boston. Mediante una construcción disciplinada de la cartera, una gestión prudente del riesgo y una cultura colaborativa, la compañía se propone obtener buenos resultados a lo largo de los distintos ciclos del mercado. Para obtener más información, visite www.provequity.com.

Acerca de THE•TEAM

THE•TEAM se enorgullece de ofrecer servicios de representación y marketing a artistas, marcas y propiedades en 28 países y más de 70 ciudades de todo el mundo.



Inspirados por nuestra convicción en el poder unificador del deporte, la música y el entretenimiento, THE•TEAM destaca por su inteligencia, ideas e influencia. Para obtener más información, visite the.team.

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FUENTE Providence Equity Partners L.L.C.