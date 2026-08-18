Pudu Robotics presenta el robot PUDU MP2000 para manipular palés con IA integrada

SHENZHEN, China, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, líder mundial en robótica para servicios comerciales, ha anunciado hoy el lanzamiento de PUDU MP2000, un robot para manipular los palés con inteligencia artificial integrada y una capacidad de carga útil de 2.000 kg diseñado para simplificar el transporte autónomo de los materiales de una planta a otra en los almacenes, las instalaciones logísticas y los entornos de fabricación.

PUDU MP2000: Un robot para manipular palés con IA integrada Speed Speed

Aunque las empresas industriales recurren cada vez más a la robótica para realizar las tareas repetitivas de traslado de los materiales, la manipulación autónoma de los palés sigue siendo difícil de implementar a gran escala. Las soluciones tradicionales pueden requerir una preparación exhaustiva del emplazamiento, una infraestructura específica y una integración compleja, mientras que las diferencias en los formatos de los palés y los entornos operativos pueden restringir aún más la flexibilidad.

PUDU MP2000 adopta un enfoque diferente al convertir la manipulación autónoma de los palés, que antes suponía una implementación que requería mucho trabajo de proyecto, en una solución robótica estandarizada y diseñada para integrarse en las operaciones existentes.

Con el modelo Plug and Play, se instala en cuestión de minutos

PUDU MP2000 combina la navegación multisensor, la inteligencia en el borde y la percepción con IA para simplificar su implementación desde el primer momento. Permite cartografiar el entorno operativo para automatizar la navegación y la configuración de los flujos de trabajo sin necesidad de realizar modificaciones importantes en las instalaciones, sin reflectores específicos ni códigos QR, y sin una integración compleja con la plataforma.

Esto permite una implementación rápida, en cuestión de minutos, lo que reduce la carga que suponen la infraestructura y la puesta en marcha, habitualmente asociadas a los proyectos de carretillas elevadoras autónomas. Para los fabricantes, esto puede ayudar a reducir al mínimo las interrupciones a la hora de introducir la automatización. Para los operadores logísticos, el modelo de implementación estandarizado ofrece una mayor flexibilidad para ampliar la capacidad robótica a medida que evolucionan las necesidades operativas.

Adaptación nativa a la IA para las operaciones en el mundo real

La manipulación de palés rara vez se rige por una única norma. PUDU MP2000 es compatible con los formatos de palés más habituales, en particular,los palés de tres patines y los palés con base perimetral, al tiempo que se adapta a soportes de carga personalizados y no estándar.

Su percepción con IA permite comprender en tiempo real y de forma integrada las condiciones de manipulación cambiantes: desde el reconocimiento de las ubicaciones de almacenamiento disponibles y la identificación de las posiciones de carga hasta el ajuste en caso de desalineación de los palés. PUDU MP2000 también puede evaluar el tamaño y la forma de la carga en tiempo real para determinar el espacio libre y desplazarse por espacios reducidos con mayor precisión.

Al integrar la percepción, la toma de decisiones y la ejecución, PUDU MP2000 permite una manipulación autónoma que se adapta continuamente al entorno, en lugar de depender únicamente de las condiciones predefinidas.

Inversión rápida de la horquilla para trasladar las mercancías a alta frecuencia

PUDU MP2000 fue diseñado para los movimientos repetitivos y de alta frecuencia característicos de la logística industrial de los palés. Su proceso optimizado de manipulación de horquillas permite que una horquilla se inserte en tan solo 20 segundos, lo que contribuye a acortar los ciclos de recogida y a mantener la eficiencia del traslado del material entre las distintas ubicaciones.

El sistema se diseñó para reducir los intentos repetidos de posicionamiento y recogida, lo que permite una gestión más homogénea en los flujos de trabajo de los almacenes y las fábricas.

Percepción 3D para un transporte autónomo más seguro

PUDU MP2000 combina LiDAR 3D, cámaras de profundidad y percepción multisensor para detectar e interpretar los obstáculos a diferentes alturas y en distintas posiciones.

El robot puede detectar los obstáculos de perfil bajo y situados en altura, sortear los obstáculos estáticos y reaccionar ante los obstáculos dinámicos en tiempo real. Esto permite un movimiento autónomo más adaptable en entornos en los que las personas, los equipos y los materiales pueden cambiar constantemente.

Inteligencia distribuida y control flexible

PUDU MP2000 combina la inteligencia local con la coordinación a nivel de flota para ofrecer un funcionamiento flexible y autónomo. Cada robot puede tomar decisiones en tiempo real con independencia, mientras que varias unidades coordinan las tareas para mantener la eficiencia y el orden de los flujos de trabajo en toda la flota.

La coordinación de la flota puede continuar en los entornos sin conexión, lo que garantiza un funcionamiento confiable incluso cuando no se dispone de conexión a la red externa. El sistema también se integra con equipos periféricos compatibles para dar soporte a los diferentes flujos de trabajo operativos. Los operadores pueden asignar las tareas de forma flexible y tomar el control rápidamente cuando se requiera la intervención humana.

Ampliación de la cartera de servicios de suministro industrial de PUDU

El lanzamiento de PUDU MP2000 amplía la gama de productos industriales de Pudu, pasando de la entrega móvil flexible a la manipulación estandarizada de los palés y el transporte de las cargas más pesadas.

Los AMR de la serie T de Pudu, entre ellos, PUDU T300, fueron pensados para la distribución flexible y el transporte de materiales. PUDU MP2000 amplía esta capacidad al transporte de los palés, las cargas más pesadas de planta a planta, cubriendo los flujos de trabajo fundamentales en los muelles de carga, almacenes, depósitos junto a las líneas de producción y talleres de producción.

En conjunto, ambas categorías de productos proporcionan una base más amplia para la automatización integral de la logística industrial, al combinar un sistema de reparto flexible con el transporte estandarizado de los palés en todos los sectores de la fábrica y del almacén.

Con PUDU MP2000, Pudu Robotics introduce un enfoque con base en la inteligencia artificial en un sector de la automatización que tradicionalmente ha requerido una gran infraestructura, lo que hace que la manipulación autónoma de los palés sea más fácil de implementar, de adaptar y de escalar.

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics es líder mundial en robótica de servicios comerciales y la primera empresa del sector en ofrecer una gama completa que abarca robots especializados, semihumanoides y humanoides. Según el último informe de mercado de Frost & Sullivan, Pudu Robotics ocupa el primer puesto a nivel mundial en el sector de la robótica de servicios comerciales, tanto por sus ingresos como por el volumen de sus envíos. Gracias a su arquitectura «One Brain, Multiple Embodiments», Pudu ofrece robots para la prestación de servicios, la limpieza comercial, la distribución industrial y aplicaciones generales de IA incorporada en diversos sectores como la hostelería, el comercio minorista, la atención médica, la industria manufacturera, la educación, los servicios públicos y muchos más. Hasta la fecha, Pudu Robotics ha entregado más de 130.000 robots a sus clientes de más de 85 países y regiones.

FUENTE Pudu Robotics