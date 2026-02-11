¿Puede la IA ayudar a ganar la lotería? Se abre el debate mientras Mega Millions alcanza los USD 385 millones

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La Inteligencia Artificial ya está transformando múltiples aspectos de la vida cotidiana y ahora también influye en la forma de acercarse a la lotería.

En este contexto, y con el premio mayor de Mega Millions alcanzando los USD 385 millones, unos MXN 6.6 mil millones, TheLotter México registra un aumento significativo de jugadores que buscan plataformas reguladas para apostar en loterías internacionales de forma segura y legal desde México.

En redes sociales y foros especializados, cada vez más usuarios comparten cómo utilizan la IA para incorporar nuevas estrategias, generar combinaciones de números o evitar selecciones repetidas.

¿Puede la IA influir en las probabilidades?

La respuesta de los expertos es clara: no.

Mega Millions opera con sistemas certificados de aleatoriedad, por lo que ningún algoritmo puede anticipar los números ganadores ni aumentar las probabilidades de ganar.

Aun así, el interés por herramientas de IA sigue creciendo, especialmente cuando el premio mayor alcanza cifras históricas.

Mega Millions: por qué recupera interés en México

Según datos internos de TheLotter México, cada vez que el premio mayor supera los USD 300 millones, se produce un aumento de un 40% en las búsquedas relacionadas con Mega Millions, especialmente entre nuevos usuarios.

"La IA no cambia el azar, pero sí cambia la forma en que las personas se relacionan con la lotería. Hoy vemos jugadores más informados, curiosos y comprometidos con la experiencia", señalan desde TheLotter México.

Cómo jugar Mega Millions en TheLotter México

Apostar al Mega Millions desde México es sencillo y completamente legal:

Ingrese a la página de Mega Millions en TheLotter México. Elija cinco números principales y un número Mega Ball. Confirme su apuesta.

En caso de premio, los usuarios reciben una notificación inmediata y obtienen el 100% de sus ganancias, sin comisiones.

Con un premio mayor de USD 385 millones, Mega Millions vuelve a captar la atención internacional. Y aunque la Inteligencia Artificial no garantice resultados, ha logrado renovar la emoción y el interés por la lotería en México.

Sobre TheLotter México

Operado en México por Calli Dos Operaciones S.A. de C.V. de conformidad con la carta de autorización DGJS/DCRCA/2407/2022 del 1 de diciembre de 2022. Juegue responsablemente. Juegos prohibidos para menores de edad.

Correo electrónico: [email protected]

