¿Puede la IA ayudarle a ganar un premio mayor? Historias reales fascinan a México mientras Powerball alcanza los USD 719 millones

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de noviembre 2025 /PRNewswire/ – Con el premio del Powerball en 719 millones de dólares - más de $13,200 millones MXN - aumenta el interés en TheLotter México, una plataforma regulada para apostar en loterías internacionales de forma segura y legal desde México.

Powerball en México

Durante este evento, TheLotter México ha registrado un aumento del 40% en las búsquedas relacionadas con Powerball, impulsado por tres factores clave:

El tamaño histórico del premio mayor, uno de los más altos del año.



La facilidad de acceso a una plataforma autorizada para jugar Powerball desde México como TheLotter México.



La viralización de historias reales de jugadores que usaron la Inteligencia Artificial para elegir sus números y obtuvieron premios importantes, lo que ha reavivado la pregunta: ¿puede la IA ayudar a seleccionar combinaciones ganadoras?

Casos reales de premios inspirados por IA

Michigan (EE. UU.) - En septiembre de 2023, Tammy Carvey pidió a ChatGPT sugerir números "como experimento divertido". Terminó ganando USD 100,000.

Virginia (EE. UU.) - Pocos días después, Carrie Edwards también usó IA para elegir seis números y ganó USD 150,000.

Italia - Tres estudiantes de la Universidad de Salento desarrollaron un algoritmo estadístico que generó más de €47,500 en varios sorteos.

Cómo jugar legalmente al Powerball desde México

Ingresar en la página de Powerball en TheLotter México.



Elegir cinco números principales y un número adicional.



Confirmar la apuesta.

Los usuarios reciben una notificación en caso de ganar, y obtienen todos los premios sin comisiones.

¿Puede la IA predecir los números del Powerball?

Aunque la IA pueda analizar patrones, los especialistas recuerdan que los sorteos operan con sistemas certificados de aleatoriedad, por lo que ningún algoritmo puede aumentar las probabilidades de ganar.

"La IA no es una varita mágica; no puede ayudar a ganar un premio mayor", afirma la científica de datos Kate Ruksha.

Aun así, en plena fiebre por el Powerball, la combinación de IA y azar se ha convertido en uno de los temas más comentados en México.

Sobre TheLotter México

Operado en México por Calli Dos Operaciones S.A. de C.V. de conformidad con la carta de autorización DGJS/DCRCA/2407/2022 del 1 de diciembre de 2022. Juegue responsablemente. Juegos prohibidos para menores de edad.

