R. Bufete de abogados McConnell PLLC: el JUEZ FEDERAL KENNETH HOYT DESESTIMA el CASO de la FCPA CONTRA EL EMPRESARIO TEXANO ALEX ROVIROSA

Se espera la opinión del tribunal en cuestión de días

HOUSTON, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El juez federal Kenneth Hoyt realizó hoy una conferencia de estado sobre el caso FCPA del Departamento de Justicia contra el empresario de Texas Alex Rovirosa y determinó que el caso debe ser desestimado y el Sr. Rovirosa absuelto. La opinión del juez Hoyt se está escribiendo y debería publicarse a finales de esta semana o principios de la próxima. Se espera que el Sr. Rovirosa sea puesto en libertad la próxima semana.

Orden judicial (PRNewsfoto/R. McConnell PLLC Law Firm)

El equipo legal de Rovirosa compuesto por Ryan McConnell (abogado principal), Matthew Boyden y Lawrence Finder, del bufete de abogados R. McConnell Group PLLC, presentó una moción de desestimación y una moción de absolución después del juicio de una semana y el veredicto del jurado en diciembre que impugnó la constitucionalidad de aspectos clave del caso del gobierno. La abogada de apelaciones de Louisiana, Catherine Maraist, ayudó con la sesión informativa posterior al juicio.

"Estamos agradecidos por la cuidadosa consideración de la corte de estos asuntos fundamentales y esperamos con interés la opinión escrita", dijo Ryan McConnell en reacción a la acción de la corte hoy. "Nuestro enfoque ahora es llevar a Alex a casa con su esposa e hijos".

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FUENTE R. McConnell PLLC Law Firm