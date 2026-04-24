Rauw Alejandro y Buchanan's Scotch Whisky marcan un hito para la música, la celebración y la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con el lanzamiento de una canción y un video musical único en su género, 'Dando Vueltas.'

Buchanan's Blended Scotch Whisky dio inicio a su celebración sin fronteras de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el estreno en vivo de 'Dando Vueltas' en Nueva York, invitando a los aficionados a brindar por la cultura, la comunidad y la conexión entre las Américas.

Escucha 'Dando Vueltas' de Rauw Alejandro

NUEVA YORK, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Buchanan's Blended Scotch Whisky, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Norteamérica y Latinoamérica, se asoció con su colaborador global y superestrella latina Rauw Alejandro para el estreno global de su nueva canción 'Dando Vueltas,' que marca el siguiente capítulo de su gran campaña que celebra la energía, el ritmo y el sentido de familia que los latinos aportan al hermoso deporte del fútbol.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/buchanans_whisky/9391751-es-buchanans-whisky-fifa-mundial-copa-2026-rauw-bota

La canción de Rauw Alejandro 'Dando Vueltas,' realizada en un proceso creativo colaborativo dirigido por Rauw Alejandro, junto con productores de músicos legendarios como Eduardo Cabra, Edgar Barrera, Ríos y Sebastián Otero, refleja el latido cultural de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Buchanan's Blended Scotch Whisky que invita a los fanáticos a nuestro mundo. Para Buchanan's Blended Scotch Whisky, y para los latinos de todo el mundo, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es más que un torneo; es una reunión familiar que toma el estilo latino, la creatividad y la alegría que comienzan en el campo y los lleva a celebraciones más audaces, más profundamente conectadas e indudablemente más divertidas viéndolo con una Buchanita en la mano.

En un momento en que el fútbol moderno se está orientando hacia un juego más estructurado y basado en datos, la expresión individual y el estilo característico del fútbol latino se están volviendo menos comunes. El video musical 'Dando Vueltas' es una reivindicación del ritmo emocionante y electrizante del fútbol, en el que Rauw se integra al ritmo del juego con unas botas de fútbol con tecnología integrada de Buchanan's.

'Dando Vueltas' de Rauw Alejandro es una experiencia visual cinematográfica llena de reverencia cultural. Más que un video musical, es un testimonio de la resiliencia y del lenguaje universal del fútbol — una fuerza capaz de unir a un mundo dividido a través del deporte y la alegría compartida. Al centrar la atención en la clase trabajadora latinoamericana, Rauw rinde homenaje a quienes impulsan la economía global, presentando la fuerza colectiva como nuestro mayor activo. La producción se ve aún más realzada por la participación excepcional de los legendarios coreógrafos Rich+Tone. Conocidos por crear algunos de los pasos de baile más icónicos del mundo del entretenimiento, su colaboración marca un momento trascendental, uniendo la visión moderna de Rauw con el legado de algunos de sus mayores inspiradores.

Como dice Rauw para cerrar el vídeo: "Si la vida fuera más como el fútbol, las fronteras no importarían, todos los idiomas nos conectarían y todos celebraríamos juntos."

"Para nosotros, el fútbol no es solo un deporte, es cómo nos unimos como familia," dijo Neil Shah, Director Global de Marca del portafolio de Whisk(e)y en Diageo. "La canción de Rauw, "Dando Vueltas", es la culminación de todo lo que hace que la experiencia del fútbol latino sea tan especial. Mientras Buchanan's Scotch Whisky sigue celebrando la Copa Mundial de la FIFA 2026™ poniendo en primer plano la música, el ritmo y la comunidad, invitamos a los aficionados a unirse a nuestra familia y a celebrar juntos el espíritu del juego."

El estreno mundial de 'Dando Vueltas' tomo lugar en Nueva York, donde Buchanan's Blended Scotch Whisky y Rauw Alejandro celebraron en persona y extendieron la fiesta por toda América. Rauw saludó a sus fans en Colombia, Puerto Rico y otros países a través de un video antes del lanzamiento de la canción. El estreno fue precedido por la aparición de unas misteriosas botas de fútbol en ciudades de América del Norte y Latinoamérica, lo que adelantó un momento clave en el lanzamiento de la campaña de Buchanan's, que los fans podían descubrir a 50 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

"Siempre soñé con convertirme en un jugador de fútbol, y recuerdo lo esencial que se sentía la música antes de cada partido," dijo Rauw Alejandro. "Ahora, como artista, la forma en que entro al mundo de fútbol es a través de la música. Trabajar con Buchanan's me dio la oportunidad de crear una canción especial para mi comunidad, una que refleje la alegría, la energía y la conexión que fútbol aporta mucho a muchos de nosotros."

La celebración musical extendida de Buchanan's continuará en el período previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ conectando culturas y comunidades donde el amor por fútbol dirige cada reunión a través de:

Contenido global con Rauw Alejandro – Una serie de contenido protagonizado por Rauw Alejandro, que invita a los fans a experimentar cómo se influye la cultura latina del fútbol en nuestro mundo, haciendo que el juego sea más dinámico, ruidoso y conectado.

– Una serie de contenido protagonizado por Rauw Alejandro, que invita a los fans a experimentar cómo se influye la cultura latina del en haciendo que el juego sea más dinámico, ruidoso y conectado. Colección de botellas de edición limitada – Diseñado en colaboración con el colectivo cultural Kids of Immigrants, la colección celebra la identidad y el sentido de pertenencia rindiendo homenaje a los lugares donde late el pulso de fútbol – desde los campos hasta las calles y los estadios.

– Diseñado en colaboración con el colectivo cultural Kids of Immigrants, la colección celebra la identidad y el sentido de pertenencia rindiendo homenaje a los lugares donde late el pulso de – desde los campos hasta las calles y los estadios. Celebraciones culturales en todo el continente americano – Desde reuniones para ver los partidos,hasta experiencias para los aficionados, Buchanan's estará presente dondequiera que los aficionados se reúnan para celebrar el juego juntos.

– Desde reuniones para ver los partidos,hasta experiencias para los aficionados, Buchanan's estará presente dondequiera que los aficionados se reúnan para celebrar el juego juntos. Cócteles destacados del torneo– Incluyendo la Buchanita, la bebida insignia de la marca para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con Buchanan's 12-Años DeLuxe Blended Scotch Whisky y jugo de piña; aporta un toque distintivo de Buchanan's a los rituales de partido y se puede disfrutar en los puestos de comida del estadio, bares, zonas de aficionados y fiestas para ver el partido en casa.

La canción de Rauw Alejandro, "Dando Vueltas", ya está disponible para escuchar en todas las plataformas AQUÍ.

Para unirse a la familia y para estar al día de las celebraciones y las formas de ganar entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Buchanan's invita a los aficionados mayores de edad a seguir @BuchanansWhisky y @BuchanansLATAM y para visitar www.BuchanansWhisky.com.

SOBRE BUCHANAN'S BLENDED SCOTCH WHISKY

BUCHANAN'S Blended Scotch Whisky se enorgullece de ser Patrocinador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Norteamérica y Latinoamérica, uniendo a los latinos como el espíritu de bienvenida que hace que el fútbol se sienta como en casa, porque con Buchanan's, Estamos En Familia. BUCHANAN'S Blended Scotch Whisky se fundó con la convicción de que el whisky está hecho para unir a las personas. Fue creado para ser compartido y disfrutado por todos, porque nuestro fundador, James Buchanan, creía en el poder de compartir. La marca BUCHANAN'S Blended Scotch Whisky cuenta con más de 130 años de auténtica tradición, y cada botella representa el compromiso de James Buchanan con la creación de los mejores whiskies escoceses mezclados.

La portafolio de whiskies escoceses mezclados de BUCHANAN'S incluye seis marcas galardonadas: BUCHANAN'S Green Seal Blended Scotch Whisky, BUCHANAN'S 12-Year-Old DeLuxe Blended Scotch Whisky, BUCHANAN'S Pineapple, BUCHANAN'S MASTER Blended Scotch Whisky, BUCHANAN'S Special Reserve Blended Scotch Whisky y BUCHANAN'S RED SEAL Blended Scotch Whisky. Estas seis marcas han sido reconocidas en las competiciones internacionales de bebidas espirituosas más prestigiosas. En 2025, BUCHANAN'S Green Seal obtuvo la medalla de plata en el San Francisco World Spirits Competition, y BUCHANAN'S 12-Year-Old DeLuxe Blended Scotch Whisky ganó la Doble Medalla de Oro en el San Francisco World Spirits Competition, la Medalla de Oro en el International Spirits Competition y la Medalla de Plata en el Scotch Whisky Masters. Buchanan's 18-Year-Old Special Reserve también fue galardonado con una medalla de oro en los Scotch Whisky Masters de 2025. Para obtener más información, visita www.BuchanansWhisky.com o sigue a BUCHANAN'S en Facebook e Instagram.

SOBRE RAUW ALEJANDRO

El cantante y compositor puertorriqueño Rauw Alejandro, ganador de dos premios Latin GRAMMY® y cinco nominaciones a los GRAMMY®, ha liderado la nueva generación de artistas de música latina desde su aparición en la escena en 2016. Considerado una de las estrellas con ascenso más rápido en el reguetón, Rauw ha colaborado con artistas como Pharrell Williams ("Airplane Tickets"), Shakira ("Te Felicito"), Selena Gomez ("Baila Conmigo"), Anuel AA ("Reloj") y Camilo ("Tattoo"), entre otros. Su ascenso meteórico como una de las figuras más destacadas de la música urbana latina ha sido innegable, y a través de su constante evolución musical, continúa ofreciendo sonidos innovadores e refrescantes que lo mantienen en la cima del género. Su lista de logros es extensa: dos premios Latin GRAMMY®, cinco nominaciones a los GRAMMY®, dos premios Billboard Latin Music Awards, cinco Premios Tú Música Urbano, dos Premios Juventud, un premio iHeart Radio, el premio Hispanic Heritage Foundations Vision Award, y muchos más. Su álbum debut Afrodisíaco, seis veces Platino por la RIAA, lanzado en noviembre de 2020, lo posicionó a Rauw para su primera nominación al GRAMMY® como "Mejor Álbum de Música Urbana" y también una nominación al Latin GRAMMY® como "Mejor Nueva Artista." En 2021, su segundo álbum de estudio, Vice Versa, debutó en el puesto #1 de la lista Top Latin Albums de Billboard, en el #3 de Top Debut Albums de Spotify y #1 en las listas de los Mejores Álbumes de Apple Music. El álbum también encabezó las listas de Mejores Álbumes de 2021 de The New York Times, Rolling Stone, NPR y Billboard. En 2022, Rauw lanzó su tercer álbum de estudio, Saturno, con excelentes críticas. El álbum fue nominado al GRAMMY® como "Mejor Álbum de Música Urbana" y contó con colaboraciones de Baby Rasta, DJ Playero, Chris Palace, Arcángel, Súbelo NEO, Lyanno y Brray. Billboard calificó el álbum como "uno de los álbumes más eclécticos del reguetón-pop." En 2023, Rauw lanzó su cuarto álbum de estudio, Playa Saturno. El "spin-off" de Saturno, de 14 canciones, incluye colaboraciones con Jowell y Randy, Miguel Bosé y Junior H. En noviembre de 2024, lanzó su esperado quinto álbum, Cosa Nuestra, que obtuvo una nominación al GRAMMY® al Mejor Álbum de Pop Latino, debutó en el #1 global en las listas de Apple Music y Spotify, convirtiendo a Rauw en uno de los pocos artistas latinos en lograr este hito y el #1 en la lista de Álbumes Latinos de Billboard y el #6 en el Billboard Top 200. En septiembre de 2025, lanzó su sexto álbum de estudio, Cosa Nuestra: Capítulo 0, que es la historia oficial del origen de Cosa Nuestra e incluye el éxito neo-bomba "Carita Linda", que llegó al No. 1 en las listas Latin Airplay y Latin Pop Airplay, así como "GuabanSexxx" y "Besito en la Frente," que llegaron al No. 1 en la lista Hot Latin Pop Songs. Con este lanzamiento, Rauw continúa redefiniendo el panorama musical global, acortando la brecha entre la música latina y las audiencias internacionales. Su talento artístico, su innovación revolucionaria y su presencia magnética en el escenario confirman su lugar como una fuerza transformadora en la industria musical.

SOBRE DIAGEO

DIAGEO es líder global en bebidas alcohólicas y cuenta con una destacada colección de marcas en las categorías de licores y cervezas. Entre estas marcas se incluyen los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, J&B y Buchanan's, los vodkas Smirnoff y Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness.

DIAGEO es una empresa global y nuestros productos se venden en casi 180 países de todo el mundo. La empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Londres (DGE) y en la Bolsa de Valores de Nueva York (DEO). Para obtener más información sobre DIAGEO, nuestra gente, nuestras marcas y nuestro desempeño, visítenos en www.diageo.com. Visita el recurso global de DIAGEO sobre consumo responsable de alcohol, www.DRINKiQ.com. Para obtener información, conocer iniciativas y compartir buenas prácticas.

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FUENTE Buchanan's Blended Scotch Whisky