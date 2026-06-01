realme presenta la Serie P4: El poder redefinido para los jóvenes

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- realme, la marca de smartphones de mayor crecimiento en el mundo, anuncia la evolución de su Serie P: la nueva Serie P4. Diseñada para ser el "Compañero Poderoso" para la vida dinámica de los jóvenes. Integrada por cuatro modelos, P4, P4 Lite y el impresionante P4 Power, la serie sigue la filosofía renovada de "P de Poder". Redefine las capacidades del smartphone con tres pilares fundamentales: poder en batería de larga duración, poder para experiencias de gaming y poder con Inteligencia Artificial más inteligente para gaming.

El P4 Power se posiciona como el "Pionero en Tecnología de batería", equipado con una batería Titan de 10,001 mAh que inaugura una nueva era de smartphones con más de 10,000 mAh de duración prolongada.

El P4 cuenta con una generosa batería de gran capacidad, que ofrece duración y recarga rápida de nivel flagship para los usuarios más exigentes.

El P4 Lite se consolida como líder en duración de batería en sus respectivos segmentos, ostentando el título de los teléfonos con mayor autonomía en su categoría.

Poder para Experiencias de Gaming

Diseñada para un rendimiento consistentemente suave. Aprovecha pantallas de alta tasa de refresco y una sinergia optimizada de software y hardware para garantizar desplazamiento impecable, cambio de apps sin esfuerzo y gaming sin interrupciones. Ya sea navegando en redes sociales, editando videos o jugando intensas partidas móviles, la Serie P4 ofrece una experiencia responsiva e inmersiva.

Poder con Inteligencia Artificial Más Inteligente para Gaming

Si el hardware es la base, las funciones de IA de la Serie P elevan al P4 de un simple dispositivo a un verdadero Compañero de Gaming. Ofrece una optimización inteligente profunda y un acompañamiento integral en el juego, integrando un completo conjunto de potentes funciones de IA para gaming que mantienen el rendimiento establemente óptimo.

Precio y Disponibilidad

Al combinar baterías duraderas, rendimiento fluido e IA intuitiva en una experiencia cohesiva; la Serie P está lista para establecer nuevos estándares y convertirse en la opción preferida de los jóvenes.

realme Serie P4 ya está disponible en México a través de Mercado Libre. Los usuarios podrán consultar disponibilidad, precios en pesos mexicanos (MXN), colores y especificaciones, las cuales pueden variar según el canal de venta oficial.

Disponible aquí:

Conoce más en https://www.realme.com/mx/ y síguenos en redes sociales @realmemx

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991172/528_x_528_4_convertido_de_png.jpg

FUENTE realme