REGISTRACIÓN PARA EL SORTEO DE BOLETOS DE LA28 PARA TODOS LOS DEPORTES OLÍMPICOS COMIENZA HOY

Un Encuentro Legendario: Más de 300 Íconos Olímpicos y Paralímpicos "Encienden" el Recorrido de Atletas y Aficionados Hacia LA28 en el LA Memorial Coliseum

VIDEO: Material b-roll de alta resolución de la Celebración de la Apertura de Boletos de LA28

Enlace: EXTERNAL_LA28 Olympic Ticketing Registration Broll_2026_01_14

Contraseña: @Olympic_Ticketing-Registration#LA28

Fecha de vencimiento: 1/19/26

IMÁGENES FIJAS: Imágenes de Getty de la Celebración de la Apertura de Boletos de LA28

Enlace: https://dam.gettyimages.com/s/63qk5pxpk85x7gv6f9tzjpst

LOS ÁNGELES, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- A partir de hoy a las 10:00 a.m. ET / 7:00 a.m. PT, aficionados del deporte por todo el mundo pueden registrarse para el Sorteo de Boletos de LA28* y dar su primer paso para presenciar la historia Olímpica y Paralímpica. En la víspera de este momento histórico, LA28 reunió a más de 300 atletas Olímpicos y Paralímpicos —en representación de 28 ediciones distintas de los Juegos desde 1960— en el histórico LA Memorial Coliseum, con el objetivo de seguir construyendo unos Juegos centrados en los atletas, marcando una de las mayores concentraciones de atletas Olímpicos y Paralímpicos jamás reunidas fuera de la competencia.

Íconos Olímpicos y Paralímpicos "Encienden" el Recorrido de Atletas y Aficionados Hacia LA28 en el LA Memorial Coliseum (PRNewsfoto/LA28)

"LA28 está listo para dar la bienvenida al mundo y a los atletas más espectaculares de todos los rincones del planeta para lo que serán los mejores Juegos de la historia", afirmó el CEO de LA28, Reynold Hoover. "Una entrada para los Juegos es mucho más que un asiento en las gradas. Es una oportunidad de presenciar la historia y formar parte de momentos impresionantes en los que celebramos lo mejor de la humanidad y vivimos la unidad a través del poder del deporte".

El Proceso Para Obtener Boletos: Regístrate Hoy en Tickets.LA28.org

La registración es el primer paso para tener la oportunidad de recibir un horario asignado para comprar boletos. Una vez registrados, los participantes participarán en un sorteo de boletos, que asignará aleatoriamente horarios asignados para la compra de boletos a lo largo de varias fases de ventas futuras.

Aquí están los detalles clave para obtener boletos:

A partir de hoy, 14 de enero (10:00 a.m. EST / 7:00 a.m. PST) y hasta el 18 de marzo, aficionados de todo el mundo pueden registrarse para el Sorteo de Boletos de LA28 y tener la oportunidad de ser seleccionados para un horario asignado cuando los boletos Olímpicos salgan a la venta.

Los horarios asignado s para comprar durante la Fase de Venta 1 se llevarán a cabo del 9 al 19 de abril de 2026.

para comprar durante la se llevarán a cabo del 9 al 19 de abril de 2026. Los aficionados serán notificados por correo electrónico entre el 31 de marzo y el 7 de abril de 2026 si han sido seleccionados para un horario asignado.

Habrá fases de venta continuas a partir de abril de 2026. Se anima a los aficionados a registrarse hoy para tener la mejor selección de boletos y eventos, ya que la capacidad puede llenarse o ser limitada en fases posteriores. Los boletos Paralímpicos saldrán a la venta en 2027.

Los aficionados solo necesitan registrarse una vez para participar en futuros sorteos de boletos y en los sorteos Paralímpicos cuando los boletos para este evento salgan a la venta más adelante en 2027. Quienes no sean seleccionados en la primera fase de venta serán inscritos automáticamente en sorteos futuros.

para participar en futuros sorteos de boletos y en los sorteos Paralímpicos cuando los boletos para este evento salgan a la venta más adelante en 2027. Quienes no sean seleccionados en la primera fase de venta serán inscritos automáticamente en sorteos futuros. Cualquier persona que desee acceso a boletos —ya sea para un solo deporte o para múltiples eventos— deberá registrarse para el Sorteo de Boletos de LA28.

Si las personas registradas que sean seleccionadas para un horario asignado no compran la cantidad máxima de boletos permitida para los Juegos Olímpicos (12 por persona) durante ese horario, serán inscritas automáticamente en sorteos de boletos posteriores.

Los boletos para las Ceremonias de Apertura y Clausura estarán disponibles en la Fase de Venta 1 .

. Los boletos tienen un precio inicial de $28, y los detalles sobre precios para todas las categorías estarán disponibles cuando se abra la Fase de Venta 1 en abril de 2026.

Presentamos la Preventa para Residentes de LA y OKC *

La Preventa para Residentes se llevará a cabo del 2 al 6 de abril de 2026, antes de que comience la Fase de Venta 1 el 9 de abril. Los residentes que se registren en el Sorteo de Boletos con códigos postales de facturación en los siguientes condados del sur de California y Oklahoma serán inscritos automáticamente en el sorteo para la preventa y tendrán la oportunidad de asegurar un horario asignado durante una ventana especial de acceso anticipado, antes de que los boletos salgan a la venta al público general: Los Ángeles, Orange, Riverside, Ventura, San Bernardino, Oklahoma, Canadian y Cleveland.

El proceso de venta de boletos de LA28 estará gestionado por los Proveedores Oficiales de Servicios de Boletos de LA28, AXS y EVENTIM. Además de los boletos individuales, también saldrán a la venta en 2026 experiencias y paquetes de hospitalidad seleccionados que incluyen boletos, a través de On Location .

Opciones para Todos

LA28 se compromete a garantizar que los boletos para los Juegos sean accesibles para todos, especialmente para quienes viven en la comunidad de Los Ángeles. Para lograr este objetivo, LA28 ofrecerá a los aficionados una amplia variedad de opciones de boletos –desde boletos individuales que comenzarán en $28 hasta experiencias de hospitalidad premium– para que puedan presenciar los Juegos en vivo. Esto incluye al menos un millón de boletos con precio de $28 y un tercio de los boletos con precio de menos de $100.

Adicionalmente, en noviembre LA28 lanzó una iniciativa de recaudación de fondos en la que equipos deportivos locales, filántropos y socios contribuirán con donaciones para financiar boletos gratuitos que serán entregados directamente a organizaciones locales para su distribución dentro de sus comunidades.

Para registrarte en el Sorteo de Boletos de LA28, visita Tickets.LA28.org

En reconocimiento a su larga alianza con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Visa es la Forma Oficial de Pago.

Sobre los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de LA28

LA28 traerá los Juegos Olímpicos y Paralímpicos a Los Ángeles en 2028, reuniendo a más de 15,000 de los mejores atletas del mundo en una celebración del deporte, la cultura y el potencial humano. Enmarcados en una colección diversa de sedes que solo el sur de California puede ofrecer —desde el Océano Pacífico hasta los escenarios de Hollywood y arenas de clase mundial— Los Ángeles se convertirá en la tercera ciudad en la historia en albergar tres Juegos Olímpicos, después de 1932 y 1984, y será sede por primera vez de los Juegos Paralímpicos. Los Juegos de LA28 celebrarán hitos históricos, incluyendo convertirse en los primeros Juegos Olímpicos en presentar más atletas mujeres que hombres, el debut de nuevos deportes olímpicos y paralímpicos, y ser los primeros Juegos desde 1948 en no construir nueva infraestructura permanente. Como organización independiente, sin fines de lucro y financiada de manera privada, LA28 ha construido una sólida base de asociaciones comerciales exitosas junto con programas de licencias, hospitalidad, boletaje y con el apoyo del Comité Olímpico Internacional.

*NO REQUIERE COMPRA O PAGO PARA REGISTRARSE, PARTICIPAR O GANAR. SE APLICAN RESTRICCIONES. LA ELEGIBILIDAD ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN. DEBE TENER AL MENOS 18 AÑOS DE EDAD AL MOMENTO DE REGISTRARSE. LOS TÉRMINOS, PLAZOS Y EL PROCESO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS. LOS TÉRMINOS OFICIALES PARA EL SORTEO DE BOLETOS DE LA28 ESTÁN DISPONIBLES AQUÍ. LOS TÉRMINOS OFICIALES PARA LA PREVENTA PARA RESIDENTES DE LA Y OKC ESTÁN DISPONIBLES AQUÍ . LA DISPONIBILIDAD DE BOLETOS NO ESTÁ GARANTIZADA Y LA COMPRA DE BOLETOS ESTÁ SUJETA A TÉRMINOS ADICIONALES Y REQUISITOS AQUÍ .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2861379/5717306/LA28_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2861471/LA28_Memorial_Coliseum.jpg

FUENTE LA28