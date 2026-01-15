RELEX Solutions expande sus operaciones globales con una nueva oficina tecnológica en Querétaro, México

La nueva oficina refuerza las capacidades de ingeniería y tecnología de RELEX en América, impulsando la innovación continua y el crecimiento de su plataforma de planeación unificada basada en IA.

QUERÉTARO, México, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- RELEX Solutions anunció hoy la apertura de su nueva oficina tecnológica en Querétaro, México. Esta expansión fortalece las operaciones globales de la compañía al incorporar capacidades de ingeniería, operaciones técnicas, soporte al cliente y marketing en uno de los polos tecnológicos de mayor crecimiento en América Latina. Fundada en 2005, RELEX cuenta con presencia en 16 países a nivel global y tiene su sede en Helsinki, Finlandia.

RELEX Solutions ayuda a retailers y empresas de manufactura a optimizar la planificación end-to-end a través de su plataforma de planificación unificada, nativa en IA. Al integrar en un solo sistema la planificación de la demanda, los pronósticos, el reabastecimiento, la optimización de inventarios, la planificación de la producción y la programación, RELEX genera valor medible al permitir que las empresas planifiquen mejor, vendan más y reduzcan los desperdicios. Con una profunda experiencia en la industria y un historial comprobado impulsando operaciones rentables y resilientes, RELEX acompaña a compañías en todo el mundo a mejorar la precisión, la eficiencia y el crecimiento sostenible.

Al establecer presencia en el corredor tecnológico de alto crecimiento de México, RELEX obtiene acceso a un sólido flujo de talento técnico, fortaleciendo su capacidad para escalar la innovación y brindar soporte a sus equipos globales a través de distintos husos horarios. Junto con la oficina de RELEX en Atlanta, Estados Unidos, la nueva sede en Querétaro profundiza la presencia operativa de la compañía en América y refuerza la estructura de soporte de su plataforma de planificación unificada para clientes en toda la región.

Querétaro se ha consolidado como una ubicación estratégica para la inversión tecnológica, al ofrecer una combinación de políticas favorables para los negocios, cercanía con los principales mercados de Norteamérica y sólidas alianzas académicas y de ingeniería. El ecosistema tecnológico en rápida expansión de la región, junto con su alta calidad de vida, lo convierten en un lugar ideal para RELEX a medida que continúa fortaleciendo su fuerza laboral global.

RELEX ha registrado un crecimiento sostenido en toda América, impulsado por la creciente demanda de soluciones de planificación de la cadena de suministro habilitadas por IA. La nueva oficina en Querétaro amplía la capacidad técnica que respalda la plataforma unificada de RELEX, permitiendo ciclos de desarrollo más ágiles, una mayor colaboración interna y una inversión continua en innovación en IA, incluyendo aprendizaje automático, optimización y capacidades emergentes de IA agéntica.

"La apertura de nuestra oficina en Querétaro marca un paso importante en la expansión de nuestros equipos globales", señaló Mikko Kärkkäinen, cofundador y CEO de RELEX. "A medida que retailers y empresas de manufactura enfrentan una complejidad creciente, estamos invirtiendo en talento de ingeniería y capacidades técnicas que respaldan nuestra plataforma impulsada por IA. Nuestra expansión en México fortalece nuestra capacidad para innovar con mayor velocidad y ofrecer soluciones que ayuden a nuestros clientes a lograr una mayor eficiencia y rentabilidad. Además, nos acerca aún más a nuestros clientes y prospectos en Norte y Latinoamérica, lo cual es clave para llevar las mejores prácticas al mercado."

"Nos complace ver a empresas finlandesas como RELEX Solutions invirtiendo en el dinámico sector tecnológico de México", señaló Ari Mäki, embajador de Finlandia en México y Centroamérica. "Esta expansión fortalece los lazos entre Finlandia y México y genera nuevas oportunidades de colaboración e innovación."

"En Business Finland estamos orgullosos de haber apoyado a RELEX en la selección de Querétaro como sede de su nueva oficina", señaló Heidi Virta, Head of Latin America en Business Finland. "Creemos que este movimiento estratégico impulsará sólidas alianzas con universidades locales y ayudará a atraer talento de alto nivel para apoyar el crecimiento de RELEX en la región."

Para más información sobre las oportunidades en RELEX Solutions en México, visita:

https://www.relexsolutions.com/careers

Sobre RELEX Solutions

RELEX Solutions ofrece una plataforma de planificación unificada de la cadena de suministro para retailers y empresas de manufactura, impulsada por tecnología de IA probada. Ayudamos a las compañías a optimizar los pronósticos de demanda, el reabastecimiento, la comercialización, los precios y promociones, las operaciones de la cadena de suministro y la planificación de la producción a lo largo de toda la cadena de valor end-to-end. Marcas como OXXO, AutoZone, GNC México, Liverpool, Petco, Ford Sudamérica, Qualtia, The Home Depot, Casa Ley y Vita Coco confían en RELEX para incrementar la disponibilidad de productos, aumentar las ventas, generar insights accionables, mejorar la sostenibilidad y fomentar un crecimiento rentable. https://www.relexsolutions.com/es/clientes/

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2856814/RELEX_Solutions_Logo.jpg

FUENTE RELEX Solutions