Resultados de Swarovski Crystal Business 2025

Swarovski registra otro año de progreso sólido y amplio, con un sólido crecimiento orgánico, importantes mejoras en la rentabilidad y el efectivo, y los niveles más altos de deseabilidad de la marca. La creatividad superlativa y la disciplina operativa están impulsando los resultados en un entorno de operaciones desafiante. En el futuro, el progreso constante en el cambio de la empresa en los últimos 5 años está posicionando a Swarovski para una creación de valor acelerada.

MÄNNEDORF, Suiza y WATTENS, Austria, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La empresa familiar Swarovski Crystal Business anunció hoy sus resultados para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2025.

Cortesía de Swarovski

La empresa registró un crecimiento orgánico del +6 % * en comparación con el año anterior, hasta los 1.969 millones de € en ingresos, respaldado por un crecimiento comparable (L4L) del +9 % *, con aumentos de L4L logrados en 9 de los 10 principales mercados. El crecimiento fue amplio, ya que todas las regiones y canales crecieron en comparación con el año anterior, liderados por América del Norte (+10 %) y por los canales operados directamente. Swarovski Jewelry (B2C) continuó superando significativamente al mercado en general, mientras que se renovaron los planes comerciales B2B y se optimizó la capacidad de fabricación. El EBITDA aumentó un +12 % en comparación con el año anterior, junto con una fuerte conversión de efectivo.

2025 fue otro paso decisivo en la ejecución sistemática del plan de cambio de la empresa. El acuerdo único de accionistas familiares anunciado el año pasado creó un grupo Crystal global integrado y fortaleció la gobernanza. Esto representa la base para la creación acelerada de valor.

"Nuestro progreso constante continuó en 2025 a pesar de un entorno desafiante, ya que generamos un crecimiento de primera línea de base amplia, fortalecimos la rentabilidad y ahora también la generación de efectivo, y alcanzamos nuevos niveles de deseabilidad de la marca, anclando la marca Swarovski como un ícono cultural en el espacio Pop Luxury. La ejecución de la estrategia de LUXignite está funcionando según lo previsto", dice Alexis Nasard, CEO. "Estos resultados son un homenaje a la fortaleza de nuestra marca, a la singularidad de nuestro saber hacer y, lo que es más importante, a la creatividad, la disciplina y la pasión de nuestra gente, a la que estoy profundamente agradecido. Hoy también nos beneficiamos de una gobernanza sólida. Estoy igualmente agradecido a nuestra junta y a los accionistas por su continuo apoyo. A medida que avanzamos hacia 2026, seguimos comprometidos con la ejecución continua de la estrategia de LUXignite, brindando alegría a nuestros clientes a través de cada punto de contacto".

En 2025, Swarovski también celebró 130 años de alegría, iluminando ciudades e inspirando a millones de personas en todo el mundo a celebrar el rico patrimonio austriaco y la capital cultural de la empresa. Este hito cobró vida con el lanzamiento de la colección Vienna, las nuevas creaciones cristalizadas del laboratorio de creadores de Swarovski y la presentación del corte de octágono de diamantes creado por Swarovski, propiedad de la empresa. Las celebraciones se extendieron a través de escenarios culturales globales, desde la Gala MET en Nueva York y el Baile de la Ópera de Viena, hasta la exposición Masters of Light en Los Ángeles y la iluminación de los Campos Elíseos en París. En 2025 también se presentó a Ariana Grande como embajadora mundial, lo que generó entusiasmo y conexiones emocionales en todo el mundo.

El entorno operativo en 2026 seguirá siendo un desafío, ya que la geopolítica se volverá cada vez más volátil con el último conflicto en Oriente Medio, además de la debilidad endémica del sentimiento del consumidor. Dicho esto, la empresa se mantiene firme en su compromiso con la creación de valor a largo plazo y con la ejecución disciplinada bajo la estrategia LUXIgnite.

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Acerca de Swarovski

Masters of Light desde 1895

Swarovski crea hermosos productos de calidad y artesanía impecables, celebrando la extravagancia alegre y la autoexpresión.

Fundada en 1895 en Austria por Daniel Swarovski, Swarovski crea los cristales más finos del mundo, Swarovski Created Diamonds, Swarovski Crystal Pearls y Swarovski Zirconia, joyas y accesorios, así como decoración del hogar y cristales para la industria automotriz.

Swarovski Crystal Business opera en más de 140 países de todo el mundo, con 2.200 boutiques complementadas por una red de socios multimarca seleccionados y emplea a aproximadamente 18.300 personas en todo el mundo. Junto con sus empresas hermanas, Swarovski Optik y Tyrolit, forma el Grupo Swarovski. Arraigada en la herencia de la empresa, Swarovski se esfuerza por tener un impacto positivo en las personas, la sociedad y el planeta. Hoy en día, las medidas de sostenibilidad se implementan en toda la cadena de valor, con un enfoque en la innovación circular, defendiendo la diversidad y la inclusión, y fomentando la autoexpresión. Esto incluye el trabajo filantrópico de la Fundación Swarovski, que apoya a organizaciones benéficas que generan un impacto ambiental y social positivo.

Nota: Las cifras son preliminares, no están auditadas y están sujetas a cambios. Los estados financieros anuales consolidados se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Todos los valores se dan a conocer en euros.

*El crecimiento se mide en moneda constante, el crecimiento comparable se mide en moneda constante para las tiendas minoristas en línea y fuera de línea que han estado operando durante +12 meses consecutivos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937046/CENTRAL_PORTRAITS_BAN_ALEXIS_NASARD.jpg

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FUENTE Swarovski