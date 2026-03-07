Revista Fortuna distingue a Cristina Rivera Garza, Pulitzer y candidata al Nobel, como Personaje del Año 2025

En su cuarta edición de El Personaje del Año, Revista Fortuna reconoce el trabajo de la Dra. Cristina Rivera Garza, premio Pulitzer y nominada al Premio Nobel de Literatura.

Como cada año, la revista mexicana Fortuna, Negocios y Finanzas dio a conocer este 6 de marzo en una ceremonia en el Museo Interactivo de Economía (MIDE), a la persona que, con su trabajo, su desempeño empresarial y sus acciones, ha marcado la vida de las y los mexicanos.

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Al entregar El Personaje del Año 2025, la Revista Fortuna cumple el cuarto aniversario de este reconocimiento que ha reconocido la actuación de personajes como el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, la actual titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro y el empresario Valentín Diez Morodo quien abrió para los productos mexicanos las principales puertas del comercio internacional.

Con Jonathan Heath, la Revista Fortuna reconoció su trabajo como forjador de indicadores y por ser el intérprete de la economía; con Raquel Buenrostro, se destacó su compromiso como servidora pública y su decisión de romper paradigmas en el sector público. Y, con Valentín Diez Morodo, se reconoció su contribución al comercio internacional y a su decisión de forjar exportadores.

Así, el reto de nombrar al Personaje del Año 2025 se presenta en medio de grandes retos geopolíticos, sociales y de seguridad.

En su nueva edición, el Personaje del Año de Revista Fortuna no busca simplemente premiar el éxito financiero, sino la trascendencia social.

En Revista Fortuna reconocemos que, en 2025, una escritora mexicana se ubica en los nuevos polos de la literatura en español. Nos sumamos a las voces expertas, a los lectores y lectoras que afirman que Cristina Rivera Garza, ganadora del Premio Pulitzer, ha construido una nueva perspectiva transnacional a partir del lenguaje, la memoria y el género.

Los Angeles Review of Book ubica a Rivera Garza como una de las voces literarias más ferozmente originales de América Latina. Laberíntica, estremecedora, conmovedora, audaz, ha dicho sobre su trabajo The New Yorker. La literatura de Cristina Rivera Garza ha sido calificada como pequeñas y excepcionales obras maestras que reconfiguran la mente invocando emociones vívidas, según Esquire.

En Revista Fortuna pensamos además que el trabajo literario, periodístico y creativo de Rivera Garza, junto con el análisis y sistematización de archivos para reconstruir la historia, nos recuerda que el Estado mexicano tiene una deuda pendiente con las mujeres, con los grupos vulnerables, con los derechos humanos. Sin ello, sin respeto y justicia, no habrá futuro económico posible.

Finalista de las y los creadores que fueron nominados en 2025 para recibir el Premio Nobel de Literatura, la autora del Invencible verano de Liliana, es nuestro Personaje del Año 2025 porque escribe, igual que lo hace el verdadero periodismo, para incomodar, para insubordinarse contra el olvido, contra la impunidad, porque escribe acompañada de las víctimas, de las historias, de las personas. Por su capacidad transformar la memoria personal en denuncia colectiva

Cuarta edición, consolidación y desafíos

Llegar a la cuarta edición en 2025 simboliza la madurez de una distinción que ha sabido leer los tiempos de México. Desde la estabilidad monetaria hasta la apertura de mercados internacionales, los galardonados anteriores trazan una línea de tiempo sobre lo que el país ha necesitado para prosperar: certidumbre, certeza y competitividad.

"Con la entrega de este galardón, Revista Fortuna reafirma su compromiso como el espacio donde el análisis serio y el reconocimiento al mérito convergen, impulsando una conversación necesaria sobre el liderazgo y el compromiso social que México requiere para el futuro", dijo el Dr. Jesús Ugarte, director general de la publicación.

Como cada año, la Revista Fortuna, con 21 años en el mercado de las revistas especializadas en negocios y finanzas, dedica una edición especial que incluye su portada. Esta edición especial que enmarca el reconocimiento será distribuida en locales cerrados en todo el país.

Revista Fortuna reitera su compromiso con el periodismo y reivindica la importancia de las ediciones impresas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926514/FORTUNA_CRISTINA_RIVERA_GARZA.jpg

FUENTE Revista Fortuna