RIMAN acelera el crecimiento en México con la introducción de ICD Beauty

SEÚL, Corea del Sur, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- RIMAN, la empresa líder de cuidado de la piel de Corea del Sur y líder mundial de K-Beauty, ingresó oficialmente al mercado de México en abril de 2025. Desde su llegada, la compañía ha alcanzado un hito importante en la industria de la belleza del país. La reconocida línea ICD, reconocida por sus fórmulas patentadas, ingredientes y rituales exclusivos para el cuidado de la piel, ahora se expande al mercado de los cosméticos con el lanzamiento de su línea de maquillaje.

Convención RIMAN CONNECT en Expo Santa Fe CDMX en la Ciudad de México

La nueva línea ICD Beauty representa una fusión perfecta de cuidado de la piel y color, trayendo formulaciones innovadoras y respaldadas por la ciencia a la categoría de maquillaje.

La línea incluye:

ICD Beauty Sheer Glow BB

ICD Beauty Luminous Glow Cushion

ICD Beauty Lip Tint (semi mate y terciopelo mate)

(semi mate y terciopelo mate) ICD Beauty Glow Up Lip Oil

ICD Beauty Set & Stay Makeup Spray

Este lanzamiento no solo amplía la cartera de productos de RIMAN, sino que también crea nuevas oportunidades de negocio para los distribuidores y fortalece el alcance de la marca en los hogares de todo el país.

El lanzamiento oficial tuvo lugar en el evento realizado el 28 y 29 de noviembre de 2025 en la Expo Santa Fe en la Ciudad de México, durante una sesión general a la que asistieron más de 800 invitados, incluido el presidente de Ventas, el Sr. Danny Bae, y el Equipo de Lideres de México.

Los productos se presentaron con un gran espectáculo en el escenario y posteriormente se exhibieron en una zona de prueba, donde los asistentes pudieron experimentar la línea de primera mano. Un evento especial de preventa permitió a los participantes comprar los nuevos artículos de inmediato.

A lo largo del evento de dos días, los invitados también asistieron a sesiones de capacitación, escucharon testimonios inspiradores de los principales líderes de negocio y asistieron a una presentación del Gerente General, el Sr. Rodolfo Vargas, quien describió la visión de crecimiento de RIMAN México para el próximo año.

"Estoy muy orgulloso de la cálida recepción que ha recibido nuestra nueva línea, y estoy seguro de que estos productos serán un éxito en el mercado. Con el compromiso y el entusiasmo de nuestros líderes, ampliaremos nuestro liderazgo en el cuidado de la piel a la categoría de maquillaje y continuaremos fortaleciendo nuestro crecimiento en México ".

La segunda edición de RIMAN Connect concluyó como un éxito rotundo, marcando otro paso significativo en la historia que RIMAN está construyendo en el mercado mexicano.

Para más información sobre RIMAN, visite www.riman.com.

Acerca de RIMAN

Fundada en 2018 en Corea del Sur, RIMAN es una empresa global de belleza y bienestar que redefine K-Beauty a través de los ingredientes de la herencia de Jeju y la innovación avanzada. La empresa gestiona verticalmente todo, desde el cultivo de materias primas hasta el desarrollo de productos, incluida su firma Giant BYoungPool™, una Centella Asiatica de próxima generación a la que se le otorgó una Protección de Variedades Vegetales de 20 años tanto en Corea como en Estados Unidos. Guiada por su filosofía de crear una diferencia que la gente ama, RIMAN ofrece soluciones confiables para el cuidado de la piel y el bienestar que ayudan a las personas a lograr su ser más radiante.

