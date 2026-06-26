RINDE EL PALACIO DE HIERRO HOMENAJE A JALISCO

El totalmente renovado Palacio de Hierro Guadalajara incorpora elementos arquitectónicos y de diseño interior que honran a las regiones, sociedad y cultura del Estado.





Grupo Palacio de Hierro realizó una inversión de $980MDP para la remodelación de su tienda en Jalisco.





Grupo Palacio de Hierro mantiene una fuerte presencia en Jalisco mediante su tienda de gran formato y 12 boutiques stand alone de las diversas marcas que opera el grupo.

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Palacio de Hierro, compañía mexicana con 138 años de historia y líder en el retail de alta gama, rinde homenaje a Jalisco mediante la renovación total de El Palacio de Hierro Guadalajara, cuyo nuevo diseño se apega al concepto "Tiendas de Comunidad" al que se alinean las tiendas más recientes de la departamental y consiste en homenajear a las ciudades y sociedades que las albergan, a través de su arquitectura y diseño interior.

El Palacio de Hierro interiores (PRNewsfoto/El Palacio de Hierro)

Esta transformación representó una inversión de $980 millones de pesos y se llevó a cabo durante 759 días para renovar por completo este Palacio de más de 33 mil metros cuadrados. Además, se da continuidad a los más de 1,100 empleos que la compañía genera en esta tienda; mientras que durante la remodelación se hicieron posibles 1,500 empleos indirectos, reafirmando el compromiso de El Palacio de Hierro con el desarrollo económico y social de la región.

La tienda en esta nueva etapa incorpora elementos arquitectónicos inspirados en distintas regiones de Jalisco, como Guadalajara, Tequila, Tonalá, Chapala y Guachimontones, entre otras. Evoca además elementos icónicos y culturales del Estado, como el agave, el mariachi y la belleza natural de la región, fusionados con la sofisticación, elegancia y modernidad que distinguen a El Palacio de Hierro.

"Estamos muy orgullosos de presentar ante la sociedad de Jalisco el nuevo Palacio de Hierro Guadalajara, un espacio totalmente renovado que se convertirá en un lugar de vida, donde nuestros clientes podrán descubrir, conectar y sorprenderse, creando memorias inolvidables" comentó Eléonore de Boysson, CEO de El Palacio de Hierro. "Nos honra seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de la región, a través de la inversión, la generación de empleos y una mejor oferta comercial y de servicios para los jaliscienses" concluyó.

El nuevo Palacio de Hierro Guadalajara cuenta con más de 1,400 marcas, entre las que destacan: Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Cartier, CH Carolina Herrera, Dior, Fendi, Ferragamo, Gucci, Hermés, HStern, Loewe, Louis Vuitton, Montblanc, Rolex, Saint Laurant, Tiffany & Co. y Zegna; entre otras. Además, llegan por primera vez a Jalisco de la mano de El Palacio de Hierro: Bvlgari, Christian Louboutin, Messika, Moncler, Prada, Rimowa y Valentino.

La renovación de la tienda corrió a cargo del equipo de Grupo Palacio de Hierro en colaboración con MRZ Arquitectos. Este nuevo espacio jalisciense va en línea con la visión estratégica de El Palacio de Hierro de crear espacios que trascienden el retail para convertirse en lugares de vida, donde convergen cultura, diseño, gastronomía, bienestar, digitalización, el servicio personalizado y las marcas más icónicas del mundo.

Este Palacio alberga obras de los artistas jaliscienses: Arcelia Barbero, César Bejar, Claudio Limón, Héctor Anaya, Luis Rodrigo Medina, Melissa Aldrete y Luis Cárdenas, Rocío Saenz y Paty Ló. Así como de: Carolina Munera, Karian Amaya y Tana Gaxiola.

ACERCA DE EL GRUPO PALACIO DE HIERRO

Grupo Palacio de Hierro es una empresa mexicana con más de 138 años de historia, que forma parte de Grupo BAL, y es referencia obligada al hablar de lujo, estilo y vanguardia en México. El Palacio de Hierro, negocio principal del Grupo, tiene el propósito de enriquecer y satisfacer a las personas a través de experiencias únicas de lujo, y opera: 15 tiendas de El Palacio de Hierro, 2 Casa Palacio, 2 Boutiques Palacio y 2 Outlets Palacio en todo el país. La compañía posee la venta exclusiva en departamental para México de las principales marcas internacionales de lujo, como: Louis Vuitton, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Hermès, Bottega Veneta, Fendi, Tiffany & Co., H Stern, Burberry y Valentino, entre otras. Además, comercializa las marcas y opera las boutiques independientes de: Adolfo Domínguez, Aldo, Mango, Michael Kors y más; alcanzando más de 150 puntos de venta. El Palacio de Hierro es un socio clave y estratégico de las principales marcas de: Grupo LVMH, Kering, Estée Lauder, L'Oreal y Richemont. A la par de sus puntos de venta físicos, El Palacio de Hierro cuenta con una sólida plataforma de comercio electrónico que contempla: elpalaciodehierro.com, "Mi Palacio App" el 555-Palacio y Whatsapp, que fortalecen su ecosistema omnicanal. En adición a su negocio de retail, Grupo Palacio de Hierro opera otras divisiones, como: su negocio de gastronomía con los restaurantes: Le Bistró Palacio, La Cantina Palacio, La Terraza Palacio, El Huerto Palacio, El Restaurante de El Palacio de Hierro y más. Asimismo, Grupo Palacio de Hierro ofrece servicios diferenciados, como: La Tarjeta Palacio, Viajes Palacio y Soluciones Palacio, entre otros. Acuñada en 1995 por Don Alberto Baillères, entonces Presidente de Grupo BAL, la icónica frase "Soy Totalmente Palacio", se convirtió en el ADN de esta compañía que hoy cuenta con más de 10 mil colaboradores, al tiempo que generó un sentido de pertenencia en México y una gran identificación con los clientes que viven el estilo de vida "Totalmente Palacio", que sólo El Palacio de Hierro puede ofrecer.

Para saber más sobre El Palacio de Hierro, visita: www.elpalaciodehierro.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000891/El_Palacio_de_Hierro_interiores.jpg

FUENTE El Palacio de Hierro