RoadMap Technologies lanza la versión en español de RoadMap GPS 360 Forecasting

El sistema de pronóstico GPS de RoadMap ofrece a México y a otras empresas latinoamericanas herramientas poderosas para gestionar la demanda incierta debido a los aranceles.

BEVERLY, Massachusetts, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- RoadMap Technologies, proveedor líder de soluciones de ciencia de datos y software, anunció hoy el lanzamiento de RoadMap GPS, una solución de software de pronóstico basada en la nube que ahora admite usuarios de habla hispana. La nueva versión del software de RoadMap se enfoca en la facilidad de uso, el rendimiento y la gestión de escenarios de pronóstico para ayudar a los responsables de decisiones empresariales a navegar la incertidumbre en los negocios.

RoadMap GPS construye modelos predictivos de demanda e inventario en múltiples escenarios de regímenes arancelarios que varían entre países. También permite el recálculo estadístico de la demanda y los puntos de reorden para miles de productos en miles de puntos de distribución en un solo proceso, utilizando las capacidades de implementación de máquinas virtuales de RoadMap GPS. "Nuestra última versión se basa en nuestros 25 años de experiencia ayudando a empresas latinoamericanas con la planificación de ventas y operaciones", afirmó el Dr. Rudolph Pizzano, presidente de RoadMap Technologies. "Esperamos poder ayudar a nuestros socios internacionales a navegar estos tiempos económicos cambiantes".

Impacto de los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump

Los aranceles del 25% sobre las importaciones mexicanas y los aranceles base del 10% sobre países latinoamericanos ya están transformando la dinámica económica en la región.

Exportaciones en riesgo : Más del 80% de las exportaciones de México se dirigen a EE. UU., principalmente en manufactura. Un arancel del 25% podría llevar a México a una recesión, con una caída esperada en exportaciones e inversiones.

: Más del 80% de las exportaciones de México se dirigen a EE. UU., principalmente en manufactura. Un arancel del 25% podría llevar a México a una recesión, con una caída esperada en exportaciones e inversiones. Sector automotriz gravemente afectado: Las exportaciones automotrices mexicanas enfrentan un arancel del 25% a menos que cumplan con las reglas de contenido del USMCA. Esto podría reducir ligeramente las tasas efectivas de derechos, pero aún perjudicar la competitividad.

Para empresas latinoamericanas calificadas, RoadMap ofrecerá una prueba gratuita de 30 días de RoadMap GPS 360 hasta el 31 de diciembre.

Acerca de RoadMap Technologies, Inc.

RoadMap Technologies ofrece soluciones de análisis predictivo y pronóstico. RoadMap ha trabajado con más de la vida y con cincuenta de las compañías Fortune 500.

Contacto de prensa de RoadMap Technologies:

Rudolph Pizzano IV, Director de Analítica

[email protected]

+1 (978) 232-8901

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1949284/RoadMap_Technologies_Logo.jpg

FUENTE RoadMap Technologies, Inc.