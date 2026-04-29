RoboForex amplía su oferta de CFD con instrumentos de criptomonedas

CIUDAD DE BELICE, Belice, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La compañia financiera de corretaje RoboForex ha ampliado su oferta de CFD con la introducción de instrumentos de criptomonedas, permitiendo a sus clientes operar con los principales activos digitales junto con Forex, metales, índices y otras clases de activos dentro del entorno de negociación existente de la Compañía.

RoboForex Expands CFD Offering with Cryptocurrency Instruments

Los nuevos instrumentos permiten a los clientes de RoboForex operar con CFD sobre criptomonedas sin necesidad de abrir cuentas en bolsas de criptoactivos (exchanges) ni poseer tokens digitales directamente. Los operadores pueden abrir posiciones tanto en largo como en corto desde una interfaz única, lo que permite reaccionar tanto a mercados alcistas como bajistas e incorporar los CFD de cripto en estrategias de mercado cruzado más amplias.

A medida que el interés en los activos digitales sigue creciendo, muchos traders buscan formas flexibles de acceder a los mercados de criptomonedas sin tener que alternar entre plataformas, monederos o cuentas de intercambio separadas. Con esta actualización, RoboForex añade las criptomonedas a su entorno de negociación multiactivo, permitiendo a los clientes gestionar diferentes oportunidades de mercado dentro de un marco de corretaje familiar.

"Las criptomonedas se han convertido en una parte importante del panorama de trading moderno, y muchos clientes desean acceder a ellas junto con las divisas, los metales, los índices y otros mercados", afirmó Douglas Abreu, Regional Operations Manager de RoboForex. "Al añadir CFD de cripto a nuestro entorno de negociación, proporcionamos a los clientes una forma familiar de operar con los movimientos de precios de los activos digitales, incluyendo posiciones de compra y venta, sin la necesidad de gestionar monederos digitales o cuentas de intercambio".

Condiciones de Trading y Especificaciones

Activos: La oferta de CFD sobre criptomonedas incluye Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD), XRP (XRPUSD), Solana (SOLUSD), Dogecoin (DOGEUSD) y Cardano (ADAUSD).

Tipos de cuenta: Los nuevos instrumentos de criptomonedas están disponibles en cuentas Pro, ProCent y ECN.

Apalancamiento: Se ofrece un apalancamiento de hasta 1:500 para los CFD de Bitcoin y Ethereum, mientras que los CFD de XRP, Solana, Dogecoin y Cardano están disponibles con un apalancamiento de hasta 1:50. Las condiciones de apalancamiento pueden variar según el tipo de cuenta, el instrumento y las reglas de trading aplicables.

Negociación los siete días de la semana: El trading de CFD de cripto está disponible los siete días de la semana, incluidos los fines de semana, sujeto al horario de trading aplicable y a los periodos de mantenimiento de la plataforma. Esto permite a los clientes de RoboForex ampliar su semana de negociación y responder a los movimientos del mercado de criptomonedas fuera de las horas estándar de los días laborables.

Protección contra Saldo Negativo: RoboForex ofrece Protección contra Saldo Negativo, lo que ayuda a garantizar que los clientes no pierdan más de los fondos disponibles en su cuenta de trading, sujeto a los términos y condiciones aplicables de la Compañía.

Sobre RoboForex

RoboForex es una compañía que presta servicios de corretaje, ofreciendo a los traders acceso a los mercados financieros a través de sus terminales de trading patentadas y plataformas de negociación líderes en la industria. RoboForex Ltd opera bajo la licencia de corretaje número FSC 9759600. Encontrará información más detallada sobre los productos y actividades de la Compañía en el sitio web oficial roboforex.com/es.

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Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1575771/5944441/RoboForex_Logo.jpg

FUENTE RoboForex Ltd