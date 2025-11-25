RoboForex Presenta su Servicio de Copy Trading Mejorado

CIUDAD DE BELICE, Belice, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El bróker internacional RoboForex ha presentado su servicio de Copy Trading mejorado, una evolución de la plataforma CopyFX que ahora está completamente integrada en el ecosistema principal de la compañía.

Copy Trading Service - RoboForex

El renovado servicio introduce una serie de mejoras diseñadas para facilitar el descubrimiento, análisis y compartición de estrategias de trading, manteniendo al mismo tiempo toda la funcionalidad familiar para los usuarios actuales. Entre las principales novedades se incluyen un sistema unificado de clasificación pública de estrategias que abarca MetaTrader 4, MetaTrader 5 y R StocksTrader, así como un Programa de Socios de Copy Trading mejorado. En conjunto, estas innovaciones representan un paso decisivo hacia un entorno de copy trading más intuitivo y fácil de usar.

Clasificación pública y unificada de estrategias

La industria del trading se caracteriza por su diversidad de plataformas, lo que a menudo crea barreras para los nuevos usuarios. Las últimas mejoras de RoboForex están diseñadas para equilibrar la simplicidad de uso con la versatilidad de las plataformas en las que se ejecutan las estrategias.

La nueva clasificación pública permite que incluso los usuarios no registrados puedan explorar y compartir estrategias fácilmente. Este sistema unificado integra todas las estrategias de los traders que operan en MetaTrader 4, MetaTrader 5 o R StocksTrader, permitiendo centrarse en el rendimiento y simplificando la comparación y selección de estrategias. La interfaz intuitiva también ofrece una amplia gama de parámetros, lo que permite a los usuarios experimentados tomar decisiones más informadas.

"En RoboForex, nuestra misión siempre ha sido simplificar lo complejo", afirmó Douglas Abreu, Gerente Regional de Operaciones en RoboForex.

"Los inversores no deberían perder tiempo tratando de entender plataformas; deberían poder encontrar y seguir instantáneamente las estrategias con mejor rendimiento. Con estas actualizaciones, nuestro objetivo es que cada segundo de interacción con nuestro servicio sea lo más eficiente y fluido posible."

Los clientes actuales conservarán toda su funcionalidad existente y, además, tendrán acceso a nuevas características que mejorarán aún más su experiencia de trading.

Programa de Socios de Copy Trading actualizado

El Programa de Socios de Copy Trading renovado permite a las personas ganar comisiones promocionando la estrategia de un trader y atrayendo nuevos usuarios, sin necesidad de ser traders ellos mismos. Los traders comparten una parte de su comisión con los socios del programa, reconociendo así su contribución a la expansión del alcance de sus estrategias entre nuevos inversores.

Como parte de las mejoras, los socios ahora pueden atraer clientes hacia estrategias de copia tanto en MT4 cómo en MT5, las plataformas más utilizadas en la industria. Esto hace que el programa sea más cómodo y eficiente, al ofrecer soporte para ambas plataformas. La incorporación del programa para MT5 fue una mejora reciente implementada en respuesta a una fuerte demanda de los clientes.

Acerca del Servicio de Copy Trading

El Servicio de Copy Trading de RoboForex es una potente plataforma que conecta a traders exitosos con inversores que desean replicar automáticamente sus estrategias. Los traders obtienen beneficios a través de las comisiones generadas por las ganancias de sus suscriptores, mientras que los inversores pueden explorar fácilmente la clasificación pública unificada de estrategias para encontrar y copiar instantáneamente las que se alineen con sus objetivos.

Lanzado originalmente en 2012 bajo el nombre CopyFX, el servicio ha crecido hasta convertirse en una plataforma de confianza para millones de traders e inversores. Entre las principales características que hacen del servicio de Copy Trading de RoboForex una opción especialmente atractiva se destacan:

Clasificación pública unificada de estrategias – permite a los inversores revisar el rendimiento de los traders en MT4, MT5 y R StocksTrader.

Cuentas cent – permiten a los traders probar más estrategias y a los inversores comenzar a copiar con un umbral de entrada más bajo.

Sistema flexible de comisiones – con opciones que incluyen comisión por rendimiento (hasta un 50%), tasa de suscripción o incluso la posibilidad de compartir la estrategia sin comisión alguna.

Con estas herramientas, RoboForex ofrece a los usuarios la posibilidad de operar e invertir de manera más inteligente, con simplicidad, transparencia y confianza.

Más información en roboforex.com/es/copy-trading/copy-top-strategies/ .

Acerca de RoboForex

RoboForex es una empresa que ofrece servicios de corretaje, brindando a los traders acceso a terminales de trading propios y de vanguardia en los mercados financieros. RoboForex Ltd opera bajo la licencia de corretaje número FSC 000138/32.

Para obtener más información sobre los productos y actividades de la compañía, visite el sitio web oficial: roboforex.com/es .

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2831844/RoboForex_Infographic.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1575771/5641707/RoboForex_Logo.jpg

FUENTE RoboForex