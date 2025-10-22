ROYAL CARIBBEAN REVELA LAS AVENTURAS PARA EL VERANO DE 2027 EN ALASKA

Los vacacionistas podrán disfrutar de una gama de vacaciones llena de acción, a bordo de Anthem of the Seas y sus primeras experiencias en Cruisetour hasta más formas de explorar en Quantum, Serenade y Voyager of the Seas

MIAMI, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Este es un llamado a todos los que buscan aventuras: Royal Caribbean ha revelado sus nuevas escapadas para el verano de 2027 para que los viajeros experimenten las maravillas de Alaska. Los vacacionistas pueden asegurar asientos de primera fila para The Last Frontier en viajes de una semana a bordo de Anthem, Quantum, Serenade y Voyager of the Seas. Las aventuras más audaces en tierra y mar están en cubierta con aventuras de siete noches desde Seattle; Seward, Alaska; y Vancouver, Columbia Británica en Canadá, junto con formas de llevar la exploración al siguiente nivel con experiencias de Cruisetour de varias noches en tierra. Las vacaciones en Alaska de 2027 ya se pueden ser reservadas en el sitio web de Royal Caribbean por los miembros del programa de fidelidad de Crown & Anchor Society, antes de la apertura oficial el jueves 23 de octubre.

Serenade of the Seas cuenta con ascensores de vidrio con vistas al océano y ventanas de piso a techo, ofreciendo a los vacacionistas vistas impresionantes de cada destino. Las vacaciones en el Radiance Class también destacan experiencias para huéspedes de todas las edades, desde escalada en roca hasta noches de cine junto a la piscina bajo las estrellas, así como restaurantes favoritos como Chops Grille, Giovanni’s Table e Izumi.

Desde paisajes increíbles hasta una fauna impresionante, las oportunidades de exploración incluyen el avistamiento de ballenas en Sitka, Alaska, conocer guías profesionales de trineos tirados por perros y sus equipos de perros en el glaciar Mendenhall cerca de Juneau, Alaska, vistas aéreas de la naturaleza salvaje de Alaska en recorridos en helicóptero y más. Las experiencias memorables continúan a bordo con una variedad de formas de emocionarse, relajarse, comer y entretenerse para todas las edades. Con la cápsula de observación North Star, una pared de escalada,SeaPlex, con autos chocones, una pista deportiva y patinaje sobre ruedas, y más, los vacacionistas de todas las edades tienen formas de aventurarse en cada esquina.

Lo más destacado del verano de Alaska 2027

Anthem of the Seas - Desde Vancouver y Seward

Los vacacionistas en Anthem pueden explorar la belleza del estado en vacaciones de siete noches desde Seward y Vancouver a lugares pintorescos como Skagway y Ketchikan y a través del glaciar Hubbard. Además, por primera vez en Anthem, los viajeros pueden aumentar la emoción antes o después de su aventura con una línea de experiencias inmersivas de Cruisetour nocturno en tierra. Las expediciones terrestres de varias noches guiadas por expertos abarcan desde explorar el imperdible Parque Nacional Denali hasta viajes en lujosos vagones de ferrocarril con cúpula de vidrio que exhiben las vistas de Alaska. La creación de recuerdos continúa en Anthem con actividades como la cápsula de observación de vidrio North Star y el espacio de actividades interiores más grande en el mar: SeaPlex, junto con sabores para todos los paladares como platillos de inspiración mediterránea en Solarium Bistro, clásicos estadounidenses en Johnny Rockets y más.

Quantum of the Seas – Desde Seattle

Después de un verano en Australia, Quantum of the Seas ofrecerá vacaciones de siete noches desde Seattle a paisajes increíbles en Sitka, Juneau y Skagway, donde los viajeros pueden navegar en kayak en aguas cristalinas y observar nutrias marinas y otros animales a lo largo de la costa. Más aventuras esperan con el simulador de surf FlowRider favorito de los fans, una pantalla de cine al aire libre y pistolas láser. Cuando llega el momento de recargar energías, hay una variedad de formas de cenar, incluidos los favoritos toscanos de estilo familiar en Jamie's Italian, cortes premium en Chops Grille y sashimi fresco en Izumi.

Serenade of the Seas – Desde Vancouver

Los vacacionistas pueden embarcarse en exploraciones de una semana a través del Pasaje Interior de Alaska con vistas majestuosas en Sitka, Icy Strait Point y Ketchikan. Más actividades para toda la familia están reservadas a bordo con una pared de escalada, noches de cine junto a la piscina bajo las estrellas, música en vivo en Schooner Bar y sabores de restaurantes como Giovanni's Table, Chops Grille e Izumi.

Voyager of the Seas – Desde Seattle

Los viajeros pueden maravillarse con la belleza natural de Alaska durante siete noches con visitas a Juneau, Skagway y disfrutar de las impresionantes vistas de Endicott Arm y Dawes Glacier. Todo tipo de vacacionista puede crear recuerdos mientras está en Voyager con el Solarium interior y exterior solo para adultos para relajarse y patinar sobre hielo, un campo de minigolf, combates con pistolas láser y más.

Los vacacionistas pueden obtener más información sobre las próximas aventuras en Alaska en el sitio web de Royal Caribbean.

