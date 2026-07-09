Royal Grand Resorts se lanza con una misión clara: atender el mercado de viajes prémium para hombres gay, uno de los segmentos de mayor crecimiento y gasto en el sector hotelero a nivel mundial

Respaldada por investigaciones independientes de las principales autoridades en viajes LGBTQ+, Royal Grand Resorts ingresa al mercado diseñada especialmente para un segmento que gasta más, viaja más y espera más, con Costa Rica como un destino destacado que se alinea perfectamente con lo que busca el viajero gay de hoy.

NUEVA YORK, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Royal Grand Resorts abre oficialmente sus puertas este mes e ingresa al mercado hotelero con un propósito claro: ofrecer experiencias de resorts prémium diseñadas para viajeros gay. La marca ofrece entornos de gama alta y acogedores que priorizan la autenticidad, la comunidad y la calidad, sin la exclusividad de los precios de ultra lujo, para hacer que los viajes de nivel superior para el público gay sean más accesibles que nunca.

La visión de la marca se basa en un número cada vez mayor de investigaciones independientes de Community Marketing & Insights (CMI), la Asociación Internacional de Viajes LGBTQ+ (IGLTA, por sus siglas en inglés), Out Now Global, MMGY Global y la Organización Mundial del Turismo (OMT), las cuales señalan que se trata de un mercado grande, leal, desatendido y en rápida evolución.

TENDENCIA #1, ESCALA DE MERCADO: UNA OPORTUNIDAD DE 218 MIL MILLONES DE DÓLARES

El mercado mundial de viajes LGBTQ+ es uno de los segmentos más importantes y con menor penetración constante en el sector hotelero:

El mercado mundial de viajes LGBTQ+ se valoró en aproximadamente 218 mil millones de dólares en 2021 y se proyecta que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto de más del 15 % hacia el 2030.

Fuente: Coherent Market Insights / UNWTO (Perspectivas de mercado coherentes / OMT), 2022

Los hombres gay y bisexuales representan el subsegmento de mayor gasto dentro del sector de viajes LGBTQ+; las investigaciones demuestran de forma constante que su frecuencia de viajes y su gasto por viaje están por encima del promedio en comparación con los viajeros heterosexuales y otros subgrupos LGBTQ+.

Fuente: Community Marketing & Insights (CMI), Annual LGBTQ+ Tourism & Hospitality Report (Informe anual sobre turismo y hotelería LGBTQ+), 2023

Los viajeros LGBTQ+ realizan más viajes internacionales por año en promedio que los viajeros no LGBTQ+ en el mismo grupo de ingresos, un patrón que se ha mantenido constante en la investigación anual de CMI durante más de una década.

Fuente: 18th Annual LGBTQ+ Tourism & Hospitality Report (18.º Informe anual sobre turismo y hotelería LGBTQ+), 2023, CMI

Solo Estados Unidos representa un gasto anual estimado de más de 100 mil millones de dólares en viajes LGBTQ+, y los hombres gay representan la mayor parte de ese gasto.

Fuente: National LGBTQ Task Force (Grupo de Trabajo Nacional LGBTQ) / Estimaciones de Out Now Global, 2022–2023

TENDENCIA #2, PREFERENCIAS DEL VIAJERO: LA INCLUSIÓN NO ES NEGOCIABLE

Los hombres gay viajeros exigen a las marcas un estándar alto y específico de inclusión auténtica, y toman sus decisiones en función de ello:

Más del 80 % de los viajeros LGBTQ+ afirman que el grado de aceptación de la comunidad LGBTQ+ en un destino es un factor importante en sus decisiones de viaje.

Fuente: IGLTA / UNWTO, LGBTQ+ Travel Research Report (IGLTA / OMT, Informe de investigación sobre viajes LGBTQ+), 2021

El 72 % de los viajeros LGBTQ+ investigan las protecciones legales y el clima social de un destino antes de reservar, una cifra que aumenta entre los viajeros mayores y de mayores ingresos.

Fuente: CMI Annual LGBTQ+ Tourism & Hospitality Report (Informe anual sobre turismo y hotelería LGBTQ+ del CMI), 2023

Los viajeros homosexuales prefieren claramente los destinos y propiedades que demuestran una inclusión visible de la comunidad LGBTQ+ durante todo el año. Aquellas propiedades que se perciben comprometidos únicamente durante los eventos del Orgullo reciben de forma constante calificaciones más bajas en las métricas de confianza y lealtad.

Fuente: Out Now Global, LGBT2020 Research Programme (Programa de Investigación LGBT2020)

Las recomendaciones de boca en boca y las opiniones de la comunidad son el factor que más influye al momento de realizar una reserva para los hombres gay viajeros, y superan a la publicidad tradicional y al marketing de marca.

Fuente: CMI Annual Report (Informe Anual del CMI), 2022–2023

TENDENCIA #3, VIAJES DE BIENESTAR: UNA PRIORIDAD DEFINITORIA

El bienestar se encuentra entre las categorías de más rápido crecimiento en los viajes para el público homosexual, impulsado por la demanda de experiencias que favorecen la salud mental, la conexión comunitaria y el autocuidado holístico:

El mercado mundial de turismo de bienestar se valoró en 814 mil millones de dólares en 2022 y se prevé que alcance los 1,4 billones de dólares en 2027. Los viajeros LGBTQ+ constituyen un segmento de gran valor dentro de este mercado.

Fuente: Global Wellness Institute, Global Wellness Economy Monitor (Monitor de la economía mundial del bienestar), 2023

La salud mental y la recuperación del estrés se posicionan de forma constante como los principales motivadores de bienestar para los hombres gay viajeros, por encima de la condición física o los tratamientos de belleza, lo que refleja los altos índices documentados de estrés de las minorías dentro de esta comunidad.

Fuente: CMI Annual LGBTQ+ Tourism Report (Informe anual de turismo LGBTQ+ del CMI); American Psychological Association minority stress research (Investigación sobre el estrés de las minorías de la Asociación Americana de Psicología)

La programación de retiros específicos para homosexuales, que incluye semanas de bienestar, retiros de conexión con la comunidad y experiencias de atención plena seleccionadas para hombres gay, es un nicho desatendido y de rápido crecimiento dentro del mercado más amplio de viajes de bienestar.

Fuente: IGLTA Market Intelligence (Inteligencia de marketing de la IGLTA), 2023; Out Now Global LGBT2020

El acceso a servicios de salud que apoyan a la comunidad LGBTQ+ cerca de los alojamientos o en ellos mismos es una expectativa cada vez más común entre los hombres gay viajeros jóvenes, especialmente en mercados que cuentan con una infraestructura de salud LGBTQ+ ya establecida.

Fuente: IGLTA Foundation research notes (Notas de investigación de la Fundación IGLTA), 2022–2023

TENDENCIA #4, SOSTENIBILIDAD: GASTO IMPULSADO POR LOS VALORES

Los hombres gay viajeros muestran una tendencia muy superior al promedio en comportamientos de viaje sostenibles y conscientes de la comunidad, al vincular los valores ambientales con principios más amplios de equidad y responsabilidad social:

Los viajeros LGBTQ+ muestran de manera constante una inclinación muy superior al promedio hacia comportamientos de viaje sostenibles en comparación con la población general de viajeros, lo que incluye la preferencia por propiedades con certificación ecológica, empresas de propiedad local y marcas enfocadas en la reinversión comunitaria.

Fuente: Out Now Global, LGBT2020 Research Programme (Programa de Investigación LGBT2020); Booking.com Sustainable Travel Report (Informe de viajes sostenibles de Booking.com), 2023

El 76 % de los viajeros a nivel mundial tienen la intención de viajar de manera más sostenible, una cifra que es aún mayor entre los encuestados LGBTQ+, quienes también manifiestan una mayor disposición a pagar un precio más alto por prácticas sostenibles verificadas.

Fuente: Booking.com Sustainable Travel Report (Informe de viajes sostenibles), 2023

Los viajeros homosexuales ponen especial énfasis en las marcas que apoyan activamente a las comunidades LGBTQ+ locales en los mercados de destino, mediante el empleo, las alianzas con empresas propiedad de personas LGBTQ+ y el apoyo a las organizaciones de defensa locales.

Fuente: Out Now Global LGBT2020; CMI 2023 Annual Report (Informe anual del CMI 2023)

TENDENCIA #5, INFORMACIÓN SOBRE EL DESTINO: LOS DESTINOS CLÁSICOS Y POR QUÉ COSTA RICA ES DIFERENTE

La selección de destinos entre los hombres gay viajeros sigue una jerarquía clara, liderada por la seguridad jurídica y la visibilidad social, mientras que un nuevo y emocionante grupo de destinos alineados con sus valores cobra un gran impulso:

Las protecciones legales para los hombres gay son el factor más citado en la selección de destinos en todas las principales encuestas de viajes LGBTQ+, superando constantemente a factores como el precio, el clima y la gastronomía.

Fuente: IGLTA / UNWTO LGBTQ+ Travel Research Report (Informe de investigación sobre viajes LGBTQ+, IGLTA / OMT), 2021; CMI Annual Report (Informe anual del CMI), 2023

Los principales destinos de viajes de homosexuales establecidos a nivel mundial, según el volumen de reservas y las encuestas a viajeros, incluyen: Puerto Vallarta (México), Mykonos (Grecia), Sitges (España), Lisboa (Portugal), Ámsterdam (Países Bajos) y Bangkok (Tailandia).

Fuente: IGLTA Destination Reports (Informes sobre destinos de IGLTA); CMI Annual LGBTQ+ Tourism & Hospitality Report (Informe anual sobre turismo y hotelería LGBTQ+ del CMI), 2023

Los eventos de los llamados viajes de circuito, que incluyen White Party, Matinee Barcelona, XLSIOR Mykonos y Black Party NYC, continúan siendo el pilar de los itinerarios de viaje de alto valor para este público, y muchos de los asistentes prolongan su estadía con noches adicionales en resorts premium antes o después de los eventos.

Fuente: Informes del sector; evaluaciones de impacto de eventos de la IGLTA

Los alquileres de villas privadas y las experiencias en resorts boutique son la preferencia de alojamiento de más rápido crecimiento entre los hombres gay viajeros de mayores ingresos, lo que refleja un cambio más amplio hacia la privacidad, la exclusividad y los viajes en grupo seleccionados.

Fuente: Out Now Global; datos de tendencias del mercado de alquiler de Airbnb Luxe y de villas, Airbnb, 2023–2024

Destacado: Costa Rica como destino estratégico emergente para viajeros homosexuales

Si bien los destinos de circuito establecidos dominan el volumen de reservas, Costa Rica representa una oportunidad única y muy atractiva, la cual se alinea directamente con la dirección hacia donde se dirigen los valores de los viajeros homosexuales:

Costa Rica se convirtió en el primer país centroamericano en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en mayo de 2020, lo que indica un cambio significativo en las protecciones legales y el clima social que afecta directamente la confianza de los viajeros homosexuales en el destino.

Fuente: Human Rights Watch; IGLTA Destination Updates (Actualizaciones sobre destinos de la IGLTA), 2020

Manuel Antonio, en la costa del Pacífico de Costa Rica, tiene una reputación establecida como uno de los destinos más acogedores de Centroamérica para los homosexuales, con una escena de hostelería para homosexuales visible y de larga data que ha crecido constantemente durante la última década.

Fuente: Informes sobre destinos de los miembros de la IGLTA; Información sobre destinos de Out Now Global

La infraestructura de ecoturismo de Costa Rica, líder a nivel mundial (el país genera más del 99 % de su electricidad a partir de fuentes renovables y se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono), la convierte en un destino ideal para los valores de sustentabilidad que, según indican constantemente los viajeros homosexuales, son su prioridad.

Fuente: Oficina de Turismo de Costa Rica (ICT); Datos de geoturismo de National Geographic

El destino ofrece experiencias en la naturaleza, aventura y bienestar de primera calidad a precios accesibles en comparación con los destinos habituales de Europa y el sudeste asiático, lo que lo hace ideal para el posicionamiento de Royal Grand Resorts como una marca de lujo, pero no de ultra lujo.

Fuente: Datos de posicionamiento en el mercado de la Oficina de Turismo de Costa Rica; Inteligencia de marketing de la IGLTA

Costa Rica vive un creciente interés del mercado de viajes de homosexuales de Norteamérica específicamente, impulsado por el acceso directo a vuelos desde las principales ciudades de EE. UU., el corto tiempo de viaje y la combinación de belleza natural, seguridad legal e infraestructura establecida para acoger a los homosexuales.

Fuente: IGLTA Americas region market updates (Actualizaciones del mercado de la región de las Américas de la IGLTA); Google Trends LGBTQ+ travel search data (datos de búsqueda de viajes LGBTQ+ de Google Trends), 2023–2024

"La investigación es inequívoca: los hombres gay viajeros se encuentran entre los huéspedes más valiosos, más leales y más desatendidos de la hotelería. Royal Grand Resorts se construyó en respuesta directa a esa brecha, para crear espacios acogedores y de alta calidad donde los hombres gay se sientan verdaderamente en el centro de la atención, y no solo bien atendidos. Costa Rica ejemplifica exactamente el tipo de destino que teníamos en mente: seguro, increíblemente hermoso, profundamente sostenible y listo para que lo descubra una nueva generación de viajeros homosexuales. "

— Stanley Kania, propietario de Royal Grand Resorts

ACERCA DE ROYAL GRAND RESORTS

Royal Grand Resorts es una marca de hotelería recién lanzada que ofrece experiencias de resort de primera calidad y acogedoras para hombres gay viajeros en destinos seguros, inclusivos y excepcionales. Diseñado para ubicarse entre los hoteles convencionales y los resorts de ultra lujo, Royal Grand Resorts ofrece experiencias de alto nivel, con programas cuidadosamente seleccionados, un diseño bien pensado, servicios enfocados en la comunidad e inclusión genuina, a precios que hacen que los viajes de calidad para homosexuales sean accesibles para más personas. Royal Grand Resorts abre sus puertas en 2026. Más información en www.royalgrandresorts.com.

FUENTES CLAVE

Community Marketing & Insights (CMI) — Annual LGBTQ+ Tourism & Hospitality Report (2022, 2023): communitymarketinginc.com

International LGBTQ+ Travel Association (IGLTA) — LGBTQ+ Travel Research Reports: iglta.org

IGLTA / UNWTO — LGBTQ+ Travel Research Report, 2021: unwto.org

Out Now Global — LGBT2020 Research Programme: outnowconsulting.com

Global Wellness Institute — Global Wellness Economy Monitor, 2023: globalwellnessinstitute.org

Booking.com — Sustainable Travel Report, 2023: booking.com

Costa Rica Tourism Board (ICT): visitcostarica.com

Human Rights Watch — Reportes sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica: hrw.org

Coherent Market Insights / UNWTO — LGBTQ+ Travel Market Size Projections, 2022

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2803045/Royal_Grand_Resorts_Logo.jpg