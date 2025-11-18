Ruffles® celebra con la afición una última jornada de liga llena de sabor, emoción y conexión auténtica

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En el marco de su alianza como patrocinador oficial de la Liga BBVA MX®, Ruffles®, marca de PepsiCo México, celebró este fin de semana una watch party "La Onda de la Afición" donde los fanáticos del fútbol pudieron vivir de cerca la emoción del torneo más importante del país.

Cortesía de Ruffles

El evento reafirmó la apuesta de Ruffles® por crear experiencias que conecten con los consumidores desde su entorno más natural: los momentos compartidos, la diversión y la pasión por lo que disfrutan. Para la marca, estar presente en espacios como la Liga MX® es una oportunidad de generar vínculos reales y relevantes con la afición, fortaleciendo su papel como una marca cercana, espontánea y parte de la conversación cultural del país.

"En Ruffles queremos estar donde la emoción sucede, donde los fans se reúnen, ríen y comparten. Estos encuentros son la mejor forma de conectar con quienes disfrutan de nuestros productos y de reforzar que Ruffles siempre ha sido parte de esos momentos auténticos entre amigos", comentó Clara Contreras, Directora de Marca de Ruffles® México.

A través de esta colaboración, PepsiCo® reafirma su visión de crear experiencias que trasciendan lo cotidiano, conectando con los consumidores desde los espacios que más disfrutan. Iniciativas como esta muestran cómo la compañía continúa innovando en la forma de acercarse a las personas, utilizando plataformas culturales como el fútbol para fortalecer la conexión entre sus marcas y los millones de mexicanos que las eligen todos los días.

Porque, al igual que en cada producto o experiencia, PepsiCo® busca generar sonrisas y vínculos auténticos, construyendo conexiones reales entre las personas y las marcas que forman parte de su día a día.

Este evento marca solo el inicio de una nueva etapa para Ruffles® dentro de su patrocinio con la Liga BBVA MX®. La marca promete seguir sorprendiendo a los aficionados con más momentos, experiencias y dinámicas que celebran la pasión por el fútbol y la diversión compartida.

Contacto: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826477/FOTO_RUFFLES.jpg

FUENTE PEPSICO- RUFFLES