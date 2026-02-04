SAMSONITE PRESENTA EN MÉXICO NUON, SU COLECCIÓN MÁS CONTEMPORÁNEA PARA VIAJAR CON ESTILO Y FUNCIONALIDAD
04 feb, 2026, 01:02 GMT
CIUDAD DE MÉXICO, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Samsonite, la marca reconocida internacionalmente por su innovación en equipaje y soluciones de viaje, anuncia el lanzamiento oficial en México de NUON, una maleta pensada para viajar sin complicaciones con máximo espacio y un movimiento ligero. Viaja de forma inteligente y explora sin límites.
La llegada de NUON representa un nuevo capítulo para Samsonite en el mercado mexicano, reforzando su compromiso con productos de alta calidad, estética moderna y tecnología inteligente.
NUON es una colección fabricada con policarbonato premium super ligero, pensada para maximizar el espacio interior sin aumentar el peso del equipaje. Su diseño es contemporáneo, sobrio y atractivo.
Gracias a su forma y profundidad NUON permite aprovechar mejor el espacio interior, haciendo más fácil empacar desde lo esencial hasta piezas voluminosas. Es una gran opción para viajes de larga duración o para quienes quieren viajar sin límites.
Esta colección está disponible en México en Tiendas Samsonite y la página oficial de Samsonite México; samsonite.com.mx
Además, la colección formará parte del calendario de actividades durante Art Week México, con una presencia especial en la feria BADA, donde artistas invitados intervendrán las maletas, convirtiéndolas en lienzos tridimensionales. Esto como parte de la estrategia de lanzamiento que conecta el diseño contemporáneo de NUON con el mundo del arte y la creatividad en la Ciudad de México. Esta exhibición podrá ser visitada del 5 al 8 de febrero. Del 5 al 8 de febrero. Jueves a sábado de 11:00 a 20:00 hs y domingo de 11:00 a 17:00 hs.
