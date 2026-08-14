Samsung despliega su innovación y fortalece su presencia en México con la serie Galaxy Z Fold8

Los mexicanos eligen Galaxy. Samsung lidera el mercado de plegables en México, consolidando una categoría que creó y que continúa creciendo gracias a la confianza de los consumidores.

La nueva serie Galaxy Z Fold8 ya está disponible en México, con equipos en puntos de venta a lo largo de todo el país, acercando a los consumidores una nueva era de innovación plegable impulsada por Galaxy AI.

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- En un evento celebrado en Frontón México, que reunió a socios comerciales, medios de comunicación, Samsung Members, creadores de contenido e invitados especiales, Samsung presentó oficialmente la nueva serie Galaxy Z Fold8, marcando un nuevo estándar en la industria con la llegada de Galaxy Z Fold8, el dispositivo debuta con un innovador formato 4:3 abierto y 16:10 cerrado, nunca antes visto en la categoría, que redefine la experiencia plegable.

Junto con Galaxy Z Fold8 Ultra y Galaxy Z Flip8, la nueva serie destaca por diseños más delgados y ligeros, dando paso a una nueva era de experiencias impulsadas por AI.

Una categoría que consolida su presencia en México

Desde la llegada del primer Galaxy Z Fold en 2019, Samsung ha impulsado el desarrollo de los smartphones plegables y consolidado su liderazgo en México. Actualmente, medio millón de usuarios activos utilizan un dispositivo Galaxy Fold en el país, reflejo de la creciente relevancia de esta categoría dentro del segmento premium y de la preferencia de los consumidores mexicanos. Este avance se ha acompañado de un crecimiento sostenido en las ventas de dispositivos plegables de Samsung año con año.

"Samsung ha liderado la evolución de los smartphones plegables desde el inicio, transformando una visión de futuro en una tecnología que hoy forma parte de la vida de las personas. Con la nueva serie Galaxy Z Fold8 damos un paso adelante al combinar un diseño revolucionario con Galaxy AI, creando experiencias más intuitivas e inteligentes para el día a día. Hoy, esta nueva era de innovación ya está al alcance de los consumidores, con nuestros nuevos dispositivos disponibles en puntos de venta a lo largo de todo México", afirmó Thomas Yun, presidente de Samsung México.

Innovación diseñada para cada estilo de vida

Después de ocho generaciones de innovación, la nueva familia Galaxy Z incorpora mejoras en todos los aspectos de los dispositivos, desde la pantalla y las cámaras hasta la productividad, la inteligencia artificial y la resistencia.

En el apartado visual, los nuevos Galaxy Z integran las mejores pantallas en teléfonos plegables con la tecnología Dynamic AMOLED 2X que cuenta con hasta 3,000 nits de brillo, para una experiencia más inmersiva tanto en interiores como en exteriores. Lo que se complementa con una nueva bisagra rediseñada para ser más delgada, ligera y resistente, brindando mayor confianza en cada apertura y cierre del dispositivo.

La fotografía también da un paso adelante con una de las mejores cámaras en teléfonos plegables. El nuevo Galaxy Z Fold8 Ultra incorpora una cámara principal de 200 MP con Zoom de Calidad Óptica 2X, mientras que el totalmente nuevo Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8 integran sensores principales de 50 MP junto con tecnologías como OIS Panorámico, que ayudan a obtener imágenes y videos más nítidos y estables en distintas condiciones.

La autonomía continúa siendo otro de los puntos fuertes de esta generación. Con una de las mejores baterías en teléfonos plegables, Galaxy Z Fold8 Ultra ofrece hasta 26 horas de reproducción de video, mientras que Galaxy Z Fold8 incorpora una batería de 4,800 mAh los dos modelos cuentan con un procesador Snapdragon 8 Gen 5 para Galaxy. Por su parte, Galaxy Z Flip8 combina un procesador Exynos 2600 optimizado para ofrecer un rendimiento eficiente durante toda la jornada.

Samsung también perfeccionó el diseño de sus plegables para hacerlos más resistentes y cómodos de usar. Galaxy Z Fold8 Ultra es el plegable Ultra más delgado y ligero de la compañía, con 4.1 mm de grosor y 215 gramos de peso. Galaxy Z Fold8 es el Fold más ligero hasta ahora, con 201 gramos, mientras que Galaxy Z Flip8 mantiene un formato compacto con apenas 6.1 mm de grosor abierto y 180 gramos.

La serie Galaxy Z llega en una selección de colores para cada estilo: Galaxy Z Fold8 Ultra en Grafito, Violeta Sombra y Verde Sombra; Galaxy Z Fold8 en Grafito, Crema, Lavanda y Pistache; y Galaxy Z Flip8 en Grafito, Crema, Rosa y Menta.

Un teléfono plegable para cada mexicano

Samsung consolida el portafolio de teléfonos plegables más completo del mercado. La familia Galaxy Z ha evolucionado para ofrecer distintos formatos que responden a diferentes estilos de vida, para demostrar que no existe un solo plegable ideal, sino uno pensado para cada tipo de usuario.

Para quienes buscan el mejor plegable para trabajar, el nuevo Galaxy Z Fold8 Ultra representa la experiencia más completa de la familia. Su pantalla expandible de 8.0 pulgadas, con hasta 3,000 nits de brillo, ofrece un amplio espacio de trabajo para realizar varias tareas simultáneamente, crear contenido y aprovechar al máximo las herramientas de Galaxy AI.

Quienes quieren un plegable para ver y crear contenidos, existe el totalmente nuevo Galaxy Z Fold8 está diseñado para quienes combinan trabajo y entretenimiento en un mismo dispositivo. Su nuevo formato optimizado, con una relación 4:3 al abrirse y 16:9 al cerrarse, permite cambiar de forma natural entre productividad, redes sociales, videos y multitarea, para una experiencia versátil durante el día a día.

Finalmente, Galaxy Z Flip8 es la opción ideal para quienes quieren el plegable más pequeño y portable sin renunciar a una experiencia premium. Su pantalla externa FlexWindow Super AMOLED de 4.1 pulgadas facilita acceder rápidamente a las funciones más importantes, mientras que su pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas ofrece una experiencia completa cuando se despliega.

Protección para disfrutar Galaxy Z con tranquilidad

Los usuarios de la nueva serie Galaxy Z Fold8 también pueden contar con Samsung Care+, el servicio de protección de Samsung que brinda respaldo ante imprevistos como daños accidentales, fallas mecánicas e incluso robo o hurto, según el plan contratado. El servicio incluye atención de técnicos certificados, reparaciones con piezas originales, soporte 24/7 y cobertura en México y el extranjero, para disfrutar la experiencia Galaxy con mayor tranquilidad desde el primer día.

Descubre todos los detalles de Samsung Care+ en su sitio oficial: https://www.samsung.com/mx/campaign/samsung-care-plus/mobile/

Siete años después del lanzamiento del primer Galaxy Z Fold, los smartphones plegables representan una categoría en constante evolución. Para Samsung, el futuro se basa seguir desarrollando dispositivos capaces de responder a nuevas formas de trabajar, crear, comunicarse y disfrutar del contenido. El objetivo es ofrecer experiencias cada vez más útiles, intuitivas y personalizadas mediante la integración de hardware, software e inteligencia artificial.

FUENTE Samsung Mexico