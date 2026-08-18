Samsung lanza K-Connection, el videocast itinerante que une a la cultura coreana y a Latinoamérica a través de la tecnología

K-Connection visitó a cinco países de Latinoamérica, incluyendo a México, para explorar distintas expresiones de la cultura coreana a través de un videocast grabado en los showrooms de Casa Conectada de Samsung.

El proyecto reúne a creadores de contenido e invitados locales para mostrar cómo la tecnología Samsung conecta diferentes experiencias con la K-Culture en la región.

Todos los episodios estarán disponibles en YouTube y Samsung TV Plus.

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung anuncia el lanzamiento oficial del proyecto K-Connection, una iniciativa inédita en Latinoamérica para celebrar la creciente conexión entre la cultura coreana y los fans latinoamericanos. Presentado por el creador de contenido chileno Kev Lehmann, el programa adopta el formato de videocast y viajó por Latinoamérica para fomentar un intercambio cultural y descubrir cómo los fans locales viven la K-Culture en su día a día.

Como parte de una gira cultural y tecnológica, K-Connection recorrió cinco países de la región, acercando historias, experiencias y perspectivas sobre la cultura coreana. En cada destino, Kev visitó una Casa Conectada de Samsung, instalada en los showrooms de la marca en Latinoamérica, que sirvió como escenario para las grabaciones y para demostrar, en la práctica, las posibilidades de un ecosistema de productos y electrodomésticos conectados.

"Las marcas crean conexiones más relevantes cuando forman parte de las conversaciones y los intereses que ya forman parte de la vida de las personas. K-Connection nació para promover encuentros auténticos entre Corea y América Latina, uniendo tecnología, cultura y entretenimiento para mostrar cómo la innovación puede acercar diferentes experiencias y

fortalecer comunidades que comparten las mismas pasiones", explica Renato Shiratsu, director senior de Marketing para Samsung Latinoamérica.

K-Connection forma parte de la estrategia de Samsung para acercar al público latinoamericano a la cultura coreana. Tras lanzar su primer contenido original para la región, el K-Drama Todo Bajo Control, grabado en São Paulo y creado especialmente para Latinoamérica, la marca amplía esta iniciativa con el videocast.

A lo largo de cinco episodios de 30 minutos, K-Connection reunió a 13 invitados locales, entre creadores de contenido e entusiastas de la cultura coreana, para explorar diferentes expresiones de la llamada "Hallyu", u Ola Coreana, término que describe la expansión global de la cultura surcoreana a través del entretenimiento, la música, la gastronomía, la moda, la belleza y la tecnología. Al reunir diferentes perspectivas, el proyecto muestra cómo la K-Culture se vive de maneras únicas en cada país de Latinoamérica, al destacar la diversidad cultural de la región y promover conexiones entre diferentes tradiciones mediante experiencias compartidas.

La gira incluye los siguientes temas:

Brasil: una conversación sobre el universo de los K-Dramas que explora las similitudes y diferencias con las telenovelas, además de la influencia de la cultura coreana en barrios tradicionales como el Bom Retiro, en São Paulo. El encuentro cuenta con el coanfitrión Bruno Won y las invitadas Natalia Lee (@eu.natlee) y Sharon Cho (@sharonisblan).

Chile: una inmersión en el universo del K-Care y aborda rituales de belleza, skincare, bienestar, tendencias y la influencia de la cultura coreana en la industria de la belleza. Con la participación de Renata Nnie (@renata.nnie) y Cari Baeza (@cvrinamu).

Colombia: el crecimiento del K-Dance se destaca a través de la cultura de las coreografías, academias especializadas y la creación de contenido inspirada en el K-Pop, junto a los invitados Lee (@latinlee5) y Natalia Hincapié (@obsesionletrada).

México: una conversación sobre la expansión de la Hallyu en el país que explora el fenómeno del K-Pop, la fuerza de los fandoms y el impacto de grupos como BTS en las comunidades de fans, con la presencia de Jenny Hyung (@jenny_hyung) y su mamá Karina Muñoz.

Guatemala: una experiencia dedicada a la K-Food que explora las diferencias culturales en torno a la alimentación, ingredientes y platillos típicos; además de la popularidad de la gastronomía coreana entre los fans de la región. Cuenta con la participación de los invitados DiegoL (@die9gol), Han Sol Park (@koreanchapin) y Kun Park (@_kun_park_).

Las Casas Conectadas de Samsung también formaron parte de la experiencia, al servir como escenario para las conversaciones y demostrar, de manera integrada, las posibilidades del ecosistema conectado de la marca. Durante los episodios, los invitados interactúan con la plataforma SmartThings y exploran las funciones de los dispositivos Galaxy, los electrodomésticos Bespoke AI, las Smart TVs y las capacidades de Inteligencia Artificial en situaciones que acercan la tecnología, la cultura y el estilo de vida.

Los episodios se lanzarán simultáneamente en toda Latinoamérica y estarán disponibles en YouTube y Samsung TV Plus, con versiones en portugués, español e inglés.

El proyecto K-Connection cuenta también con un portal de contenido exclusivo que reúne los episodios del videocast y una programación editorial dedicada a la conexión entre la cultura surcoreana y Latinoamérica. Con actualizaciones frecuentes, la plataforma cuenta con artículos sobre historias, curiosidades y tendencias que muestran como fenómenos como los K-Dramas, el K-Pop y la gastronomía coreana se viven y reinterpretan en diferentes países de la región. Además, el portal presenta contenidos sobre cómo el ecosistema SmartThings y los dispositivos Samsung pueden enriquecer estas experiencias en el día a día. Con esta iniciativa, Samsung celebra su herencia coreana y refuerza su compromiso en acercar culturas y personas a través de la tecnología.

FUENTE Samsung Mexico