Samsung lleva el bienestar inteligente al siguiente nivel con Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2 en México

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La nueva familia Galaxy Watch combina diseño, rendimiento y experiencias impulsadas por AI para convertir los datos de salud y actividad en información útil y personalizada para cada momento.

Samsung amplía su ecosistema de bienestar en México con la llegada de Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2, dos nuevos smartwatches que combinan avances en hardware, monitoreo continuo e inteligencia artificial para ofrecer una experiencia más intuitiva y adaptada a cada usuario desde la muñeca.

La nueva familia Galaxy Watch está diseñada para acompañar distintos estilos de vida: desde quienes buscan comprender mejor su actividad, descanso, hábitos cotidianos y lograr su bienestar, hasta usuarios que necesitan mayor resistencia y rendimiento para enfrentar actividades y entornos más exigentes.

Galaxy Watch Ultra2: potencia para superar nuevos límites



Galaxy Watch Ultra2 reúne la tecnología más avanzada de Samsung en un smartwatch diseñado para acompañar a quienes buscan superar sus límites, con funciones de monitoreo continuo tanto para actividades deportivas como para aventuras al aire libre.

Su cuerpo de titanio resistente a impactos ofrece gran durabilidad, ahora acompañado de un diseño más delgado que mejora la comodidad tanto durante el entrenamiento como en el uso cotidiano. Además, cuenta con clasificación IP69K, resistencia al agua de 10 ATM y certificación EN13319, características que amplían sus posibilidades para actividades acuáticas y de alta exigencia.

La experiencia se complementa con una pantalla que alcanza hasta 5,000 nits de brillo, ofreciendo una excelente visibilidad incluso bajo luz solar intensa. Galaxy Watch Ultra2 incorpora además una batería de 800 mAh, que representa un incremento de 35% en capacidad frente al modelo Ultra anterior.

Galaxy Watch9: bienestar inteligente todos los días

Por su parte, Galaxy Watch9 está diseñado como un aliado para el bienestar cotidiano, con seguimiento continuo de la actividad física y el sueño que permite a los usuarios comprender mejor sus hábitos y tomar decisiones más informadas sobre su día a día.

Su cuerpo de aluminio, ligero y resistente, se combina con un diseño refinado que ofrece un ajuste más cómodo y natural en la muñeca. Una variedad de correas intercambiables de textura suave favorece el uso continuo, facilitando la recopilación constante de información a lo largo del día y la noche.

En su interior, la plataforma Snapdragon Wear Elite mejora el rendimiento y la eficiencia del dispositivo, mientras que su batería de 390 mAh permite acompañar el seguimiento diario y nocturno, gracias a un 20% de incremento en batería frente al modelo anterior. Su pantalla, con hasta 3,000 nits de brillo, facilita la consulta de información incluso en condiciones de alta luminosidad.

Disponibilidad en México

Galaxy Watch Ultra2 está disponible en una versión de 47 mm, en colores Plata Titanio y Gris Titanio. Por su parte, Galaxy Watch9 llega en dos tamaños: 40 mm, disponible en Crema y Grafito, y 44 mm, disponible en Grafito y Plata.

Los nuevos Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2 ya se encuentran disponibles en tiendas físicas a lo largo del país, donde los usuarios pueden conocerlos de primera mano, probar sus nuevas funciones y descubrir cuál se adapta mejor a su estilo de vida.

Para conocer más sobre Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2, así como sus opciones de compra, visita Samsung.com/mx o Samsung Newsroom México.

FUENTE Samsung Mexico