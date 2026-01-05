Samsung presenta su visión "Tu compañero para una vida con IA" en The First Look durante CES 2026

Los dispositivos y experiencias de última generación impulsados por IA se exhiben en la exposición exclusiva de la compañía hasta el 7 de enero

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics presentó hoy su visión "Tu compañero para una vida con IA" (Your Companion to AI Living) en The First Look, su evento CES® 2026 celebrado en el Latour Ballroom del hotel Wynn Las Vegas. El evento se centró en la inteligencia artificial como filosofía de Samsung, una base que conecta el desarrollo de productos de I+D de la empresa, las operaciones y la experiencia del usuario.

TM Roh, CEO y jefe de la división Device eXperience (DX) de Samsung, inauguró The First Look al compartir el liderazgo de IA de la empresa y cómo, gracias a su vasto ecosistema conectado y habilitado con IA, Samsung puede brindar a los usuarios una verdadera experiencia complementaria de IA en su vida diaria. Este enfoque ofrecela oportunidad de acceder a algo más que los aspectos básicos de la tecnología y, en cambio, ofrece posibilidades para encontrar momentos más significativos en cualquier momento.

"Samsung está construyendo una experiencia más unificada y personal a través de dispositivos móviles, pantallas, electrodomésticos y servicios", afirmó el CEO TM Roh. "Con nuestro ecosistema conectado global, y al integrar la IA en todas las categorías, Samsung está liderando el camino para ofrecer experiencias de IA cotidianas más significativas".

Compañero de entretenimiento: ampliar la experiencia más allá de la visualización

SW Yong, presidente y director del negocio de Visual Display (VD) de Samsung Electronics, y Sukhmani Mohta, directora de Marketing y Alianzas del negocio VD de Samsung Electronics America, tomaron la palabra para describir cómo las pantallas de Samsung combinan la excelencia en hardware con inteligencia visual para ofrecer un auténtico compañero de entretenimiento. Con veinte años de experiencia liderando la industria de la televisión, Samsung ha creado una línea completa de pantallas con IA que ofrece una forma totalmente nueva para que los usuarios interactúen con su televisión.

El centro de la línea de pantallas es la pantalla Micro RGB de 130 pulgadas, que representa un salto monumental en escala y calidad de imagen. Micro RGB de 130 pulgadas marca una nueva era de color, al tener el espectro más amplio y detallado jamás visto en televisiones Samsung; mientras que su diseño Timeless Frame minimiza las distracciones y permite que la imagen ocupe un lugar central con una elegancia discreta. Una fuente de luz RGB de tamaño micro genera una calidad de imagen sin precedentes, con un brillo independiente de cada diodo microscópico rojo, verde y azul para producir color en su forma más pura y natural. Así, Micro RGB AI Engine Pro permite un control preciso de los colores RGB y crea una calidad de imagen increíblemente vívida en cada escena.

Para llevar esta experiencia de visualización al siguiente nivel, Vision AI Companion (VAC)[1] utiliza tecnología de IA para trabajar, junto a los usuarios, como un compañero de entretenimiento completo; con lo que se mejora la visualización, la gastronomía y el estado de ánimo en cualquier lugar del hogar. Con él, los usuarios pueden recibir orientación sobre qué ver, qué comer y qué música escuchar, lo que mejora la experiencia televisiva en general de un modo que se extiende mucho más allá de la simple visualización.

Samsung también ofrece modos intuitivos para personalizar la experiencia de visualización. Para los fans del futbol, la función AI Soccer Mode Pro ofrece una experiencia de juego más emocionante a través de un ajuste de imagen y sonido impulsado por IA con la calidad propia de un estadio. Por su parte, AI Sound Controller Pro permite subir o bajar el volumen del público, los comentarios o la música de fondo, para una experiencia auditiva personalizada en series y películas. Los usuarios solo tienen que hacer sus peticiones de forma verbal y cualquier Smart TV equipado con VAC (incluidos los modelos Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED y UHD) las ejecutará según el contexto.

A través de diferentes tipos de programación, VAC también mejora la experiencia general del estilo de vida. Permite a los usuarios encontrar recetas de comidas que ven en la televisión simplemente preguntando y utiliza la información más actualizada para hacer recomendaciones que se alinean con los objetivos de salud y fitness de cada usuario. VAC también ofrece funcionalidad multidispositivo, al enviar recetas recomendadas directamente a otros dispositivos como la pantalla recientemente presentada The Movingstyle, diseñada para moverse fácilmente por toda la casa y los electrodomésticos de la cocina, para una experiencia multidispositivo que se logra a través de una completa integración del ecosistema.

Samsung ha liderado el mercado mundial de barras de sonido durante 11 años consecutivos. Este año, presenta dos nuevas bocinas WiFi, el Music Studio 5 y 7, para ampliar aún más su ecosistema integrado. Estos modelos admiten una gama más amplia de combinaciones de sistemas de sonido, y mejoran la calidad audiovisual y estética de cualquier espacio. Cada modelo comparte un concepto de diseño atemporal del reconocido diseñador Erwan Bouroullec, inspirado en un símbolo universal de la música y el arte y basado en el lenguaje de diseño característico de Samsung.

Samsung también presentó una serie de nuevos productos que combinan maravillosamente con los hogares y la estética de los usuarios. La nueva pantalla OLED S95H ultradelgado presenta un bisel que le da la elegancia de una galería de arte, y el nuevo proyector portátil de Samsung, The Freestyle+, funciona con VAC y permite a los usuarios mirar contenido en paredes y techos, así como en superficies irregulares como esquinas y cortinas.

La gama de pantallas de 2026[2] es compatible con HDR10+ ADVANCED, lo que ofrece un brillo mejorado, optimización basada en el género, suavizado de movimiento inteligente, mapeo de tonos local avanzado y una experiencia de juego mejorada.

A medida que crece la adopción de HDR10+ entre los principales proveedores de OTT, Samsung será el primero en lanzar HDR10+ ADVANCED en su línea de pantallas 2026. Samsung también presentó Eclipsa Audio, el nuevo sistema de sonido espacial de la compañía, incluido en todas las pantallas 2026.

Samsung hoy también presentó su línea más avanzada hasta el momento de monitores gamer Odyssey, con cinco nuevos modelos que superan los límites de resolución, frecuencia de actualización y rendimiento visual immersivo. Liderada por el primer Odyssey G9 3D 6K de Samsung, la línea 2026 estrena tecnologías de pantalla pioneras en el mundo para gamers y creadores, incluyendo la próxima generación Odyssey G6 y tres nuevos modelos Odyssey G8.

En el centro de todas estas innovaciones en pantallas se encuentra el Sistema Operativo Tizen, el más potente hasta el momento. Además, los usuarios ahora pueden disfrutar de siete años de actualizaciones del Sistema Operativo Tizen, lo que garantiza que las Smart TVs seguirán evolucionando mucho después de haber ingresado al hogar.

Compañero para el hogar: electrodomésticos inteligentes conectados que te guían durante el día

Cheolgi Kim, Vicepresidente Ejecutivo y Jefe de la División de Digital Appliances (DA) de Samsung Electronics, y Elizabeth Anderson, Jefa de Marketing Integrado de DA en Samsung Electronics América (SEA), describieron la visión de Samsung para evolucionar de ofrecer electrodomésticos a brindar verdaderos compañeros del hogar que trabajan para eliminar el estrés de las tareas diarias. Cheolgi Kim también anunció que, para diciembre de 2025, SmartThings ya presta servicio a más de 430 millones de usuarios, lo que otorga a Samsung una escala y profundidad de conocimiento significativas que la distinguen de otras marcas.

Este conocimiento cobra vida con Family Hub. El refrigerador habilitado para IA es la pieza central del hogar y ahora, con una actualización a AI Vision integrada con Google Gemini[3], redefine la vida para un futuro con IA. Con esta actualización, AI Vision derrumba las limitaciones existentes en el reconocimiento de alimentos, al monitorear sin problemas lo que se coloca y se saca del refrigerador; para que la planificación de comidas y la gestión de los alimentos sean más sencillas que nunca.[4] Family Hub ha ganado 10 CES Innovation Awards hasta ahora, y los refrigeradores habilitados para IA de Samsung han recibido el premio durante los últimos tres años.

A través de una divertida nueva función llamada "¿Qué hay para hoy?",[5] ciertos refrigeradores brindan recomendaciones de recetas basadas en lo que hay en su interior o también recomendaciones aleatorias, reduciendo el estrés causado por elegir qué cocinar. Cuando se seleccionan, las recetas aparecen a través de SmartThings Food, donde los usuarios reciben una guía paso a paso para ayudarlos a comenzar al instante. La receta seleccionada también se puede enviar a los aparatos de cocina conectados para iniciar el proceso sin interrupciones. La función Video to Recipe[6] agrega aún más simplicidad, al brindar a los usuarios videos de cocina recomendados y al convertir esos videos en pasos fáciles de seguir, lo que permite a los usuarios seguir las instrucciones mientras cocinan sin pausar el video ni retroceder.

Samsung también presentó la función FoodNote[7], un nuevo reporte semanal que resume los patrones de consumo de alimentos de los usuarios, desde los ingredientes más utilizados y recomendaciones de recetas, hasta qué artículos es momento de reponer. Además, Now Brief[8] incluye más widgets en la pantalla del Family Hub y, con Voice ID[9], puede distinguir entre los miembros de la familia y mostrar contenido relevante para cada individuo. En última instancia, estas funciones se combinan para brindar diversos conocimientos e información útil a lo largo de la semana.

La lavasecadora Bespoke AI Laundry Combo elimina la necesidad de transferir cargas de ropa, con lo que resuelve un problema importante para los hogares. El modelo de este año viene con funciones mejoradas, como un ciclo Super Speed más rápido y un rendimiento de secado optimizado. Además, el nuevo Bespoke AI AirDresser de Samsung resuelve otro problema común con la ropa, pues cuenta con Auto Wrinkle Care, que lanza potentes chorros de aire y vapor para alisar las camisas. Todo lo que los usuarios tienen que hacer es colgar su camisa y esperar, reduciendo la carga en las mañanas ocupadas.

En el hogar, la aspiradora robot Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, impulsada por un procesador Qualcomm Dragonwing™, cuenta con un sensor Active Stereo 3D para reconocer líquidos[10] como café, jugo o incluso líquidos transparentes como el agua. Su cámara ayuda con la navegación, y al mismo tiempo permite que sirva como un dispositivo de monitoreo para cuando los usuarios están fuera de casa, notificándoles sobre sus mascotas y si hay alguna actividad sospechosa[11]. Además, con Bixby[12] más inteligente, los usuarios pueden hablar de forma conversacional con su aspiradora robot para realizar tareas con facilidad. Estos electrodomésticos Bespoke AI de Samsung recibieron un CES Innovation Award por el profundo nivel de conectividad e integración que forma la base de una experiencia holística impulsada por IA.

Los beneficios adicionales incluyen una asociación pionera en su clase con Hartford Steam Boiler (HSB) para ayudar a desbloquear ahorros reales y significativos en la experiencia del hogar inteligente. En este sentido, el presidente y CEO de HSB, Greg M. Barats, se unió a la presentación para hablar sobre la alianza, y explicó los beneficios potenciales de tener electrodomésticos inteligentes conectados a SmartThings para reducir las primas de los seguros. Esto es lo mejor de la era de la IA: mayor protección y costos reducidos para los usuarios. Después de una exitosa fase piloto en Estados Unidos. en 2025, la colaboración se está expandiendo a más estados de Estados Unidos, así como a las principales aseguradoras de hogar en otras regiones del mundo.

Compañero de cuidado: pasar de la atención reactiva a la atención proactiva

Finalmente, Praveen Raja, vicepresidente y director de Salud Digital en Samsung Research America (SRA), presentó la visión a largo plazo de Samsung para la atención inteligente habilitada por el ecosistema de dispositivos integrados de Samsung, que redefine la atención de salud como una necesidad reactiva a una oportunidad proactiva. Con la IA, los celulares, electrodomésticos, wearables y otros dispositivos conectados ayudarán a los usuarios a prevenir posibles problemas antes de que ocurran.

Por ejemplo, Samsung tiene como objetivo proporcionar un coaching de salud personalizado, con ejercicios efectivos y asesoramiento de sueño para ayudar a disminuir el riesgo de las principales enfermedades crónicas; y al mismo tiempo con recetas apropiadas basadas en los ingredientes disponibles en los refrigeradores conectados. Además, si se detecta cualquier signo o patrón anormal, se alertará a los usuarios mientras permite que sus métricas de salud se compartan con los proveedores a través de la plataforma Xealth, para facilitar consultas profesionales virtuales.

Consciente de la importancia de la salud preventiva, Samsung también está ampliando sus capacidades en la detección de la demencia mediante colaboraciones en investigación, con dispositivos wearables que registran cambios sutiles en la movilidad, el habla y la interacción; aspectos que pueden ser indicativos de cambios cognitivos a largo plazo.

Samsung Knox y Knox Matrix sirven como base de este ecosistema hiperpersonalizado, al proteger los datos del usuario en todo momento. Así como la IA evoluciona constantemente, también lo hacen Knox y Knox Matrix. Para mantener la seguridad a pesar de los constantes cambios, los sistemas de seguridad de Samsung identifican constantemente los riesgos de la IA avanzando en la protección de los datos en los procesos de entrenamiento de la IA y aprobando modelos mediante análisis de equipos rojos.

La Zona de Exposiciones de Samsung en CES estará abierta al público del 4 al 7 de enero. Para obtener más información, visita Samsung Newsroom México.

[1] Función disponible en ciertas regiones y modelos. La disponibilidad y las funciones admitidas pueden variar según la región y las condiciones de visualización. Los comandos de voz reconocen inglés, francés, español, portugués, alemán, italiano y coreano, pero no se reconocen todos los acentos, dialectos y expresiones. Esta función proporciona contenido creado por IA, cuya precisión no está garantizada, por lo que los resultados deben ser confirmados. Requiere un control remoto Bluetooth específico (TM2660H/TM2661H) (se vende por separado en algunos modelos). El control remoto incluido en la caja de algunos modelos (M70H/U800H) no admite el reconocimiento de voz. Requiere un Mobile Quick Remote o un control remoto Bluetooth adquirido por separado. Función accesible con el botón AI o el botón Home (mediante una pulsación larga) en los controles remotos que no tienen un botón AI.

[2] HDR10+ ADVANCED estará disponible en los siguientes modelos: QN990H, R95H, S95H, S90H, R90H, S85H, LS03HW, LS03H y QN80H.

[3] Google Gemini es proporcionado por Google LLC. La disponibilidad del servicio, las funciones admitidas y la precisión pueden variar según el país, el idioma, el modelo del dispositivo y la versión del SO/One UI. Los usuarios deben tener 18 años o más. Algunas funciones pueden requerir ajustes adicionales en la aplicación, y las características o resultados pueden variar según la suscripción.

[4] AI Vision se refiere a la cámara interna del refrigerador y al procesamiento basado en IA que ayuda a reconocer los alimentos. Se requiere una conexión Wi-Fi y una Samsung Account. Si un alimento no es reconocible, puede aparecer como un elemento desconocido. AI Vision no puede identificar ni listar ningún alimento en el congelador. El reconocimiento utiliza modelos de IA que pueden actualizarse periódicamente para ayudar a mejorar el rendimiento. Es posible que el usuario deba comprobar y ajustar manualmente la lista para garantizar su precisión. Se enciende una luz roja cuando la cámara está en funcionamiento. La apariencia del usuario puede ser capturada, pero las áreas que no sean el alimento se difuminan automáticamente.

[5] Se requiere una conexión Wi-Fi y una Samsung Account.

[6] Se requiere una conexión Wi-Fi y una Samsung Account.

[7] Se requiere una conexión Wi-Fi y una Samsung Account.

[8] Es posible que se requiera una conexión Wi-Fi y una cuenta de Samsung, Google o Microsoft. Debes utilizar la misma cuenta de inicio de sesión en cada uno de los dispositivos. La disponibilidad de ciertas aplicaciones puede variar según el país, la región, el proveedor de servicios, el entorno de red o el dispositivo, y puede cambiar sin previo aviso.

[9] Cada usuario debe registrarse previamente en una Samsung Account en los dispositivos con pantalla. Se pueden registrar hasta seis cuentas en un solo dispositivo. Para utilizar Voice ID, los usuarios deben haber aceptado los términos y condiciones de Bixby. El registro de Voice ID está disponible en determinados electrodomésticos, TVs y móviles, y solo se puede registrar una voz por cuenta.

[10] Un derrame de líquido se define como un líquido coloreado o transparente, como agua o jugo, que tenga un tamaño de 7 cm x 7 cm (15 ml de volumen) o superior. La identificación puede verse afectada por el tamaño del líquido o las condiciones ambientales del suelo, como el diseño del suelo, el color del mismo, la luz directa o reflejada, o la forma del líquido. Una cantidad excesiva de líquido en el suelo puede causar una contaminación secundaria.

[11] Debe descargar la aplicación SmartThings disponible en dispositivos Android e iOS. Se requiere una conexión Wi-Fi y una Samsung Account. Solo se pueden reconocer perros y gatos. Las capacidades de reconocimiento pueden estar limitadas por la postura o posición de la mascota. La capacidad de reconocer a su mascota puede variar según el tipo de animal y el entorno de vida. Solo reconoce la presencia de una mascota basándose en indicadores visuales genéricos y no puede identificar mascotas individuales. Cada electrodoméstico debe configurarse para optimizarse para mascotas mediante la aplicación SmartThings.

[12] Bixby es la marca de Samsung para el asistente de voz de la Internet de las Cosas (IoT). La disponibilidad del servicio Bixby puede variar según el país. Bixby reconoce idiomas seleccionados y ciertos acentos/dialectos, incluidos el coreano, el inglés (EE. UU./Reino Unido/India), el español (México/España), el alemán, el francés, el italiano y el portugués (Brasil). La interfaz de usuario puede cambiar y diferir según el dispositivo. La disponibilidad de las funciones de Bixby y los proveedores de contenido puede variar según el país/operadora/idioma/modelo de dispositivo/versión del SO. Se requiere el inicio de sesión en una Samsung Account y una conexión a una red de datos (Wi-Fi o red de datos).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2854579/Samsung_Corporate_CES_2026_Samsung_Presents__Your_Comp_anion_to_AI_Living_at_The.jpg

FUENTE Samsung México