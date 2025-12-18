Samsung presentará su nueva línea de productos para una vida conectada con IA en el CES 2026

La marca introduce electrodomésticos con tecnología de inteligencia artificial diseñados para ofrecer una vida más inteligente al mejorar el cuidado de las telas, el aire acondicionado y la limpieza

Los modelos destacados incluyen el Bespoke AI AirDresser mejorado, Bespoke AI Laundry Combo, el aire acondicionado WindFree y el robot aspirador Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics anunció hoy su próxima presentación en el CES 2026, que se llevará a cabo del 6 al 9 de enero en Las Vegas, Nevada. En el evento, la compañía destacará una serie de mejoras para la vida en el hogar que combinan atención personalizada impulsada por IA y un rendimiento robusto respaldado por hardware. Este año, la empresa potencia su línea de electrodomésticos inteligentes Bespoke AI con soluciones de cuidado de la ropa más inteligentes, control de temperatura intuitivo y experiencias de limpieza más convenientes, todo diseñado para adaptarse al estilo de vida de los usuarios mediante una sinergia fluida entre dispositivos. Entre las innovaciones presentadas se encuentran la versión mejorada de Bespoke AI AirDresser, Bespoke AI Laundry Combo, el aire acondicionado Bespoke AI WindFree Pro y el robot aspirador insignia Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra.

"Este año, con el objetivo de mejorar la experiencia en el hogar, presentamos nuestro AirDresser, Laundry Combo y aire acondicionado WindFree mejorados, desarrollados a partir de los valiosos comentarios de los clientes y de la experiencia en I+D que hemos acumulado a lo largo del tiempo", afirmó Jeong Seung Moon, Vicepresidente Ejecutivo y Jefe del Equipo de I+D para Digital Appliances (DA) Business en Samsung Electronics. "A través de nuestra innovación continua, transformamos la manera en que los usuarios interactúan con sus electrodomésticos a diario".

Ciclos completos más rápidos, secado mejorado y un cuidado más inteligente con Bespoke AI Laundry Combo

Tras su debut en 2024, Bespoke AI Laundry Combo 2026 llega con actualizaciones que reducen la duración de los ciclos de lavado y secado y mejoran el rendimiento del secado. El ciclo Super Speed aprovecha un Spray de Alta Velocidad que incrementa la penetración del detergente y optimiza el aclarado para lograr un lavado rápido y eficiente, mientras que el nuevo Booster Heat Exchanger (Intercambiador de Calor) ofrece un secado de mayor calidad. La combinación renovada también incorpora Auto Open Door+, una función que abre la puerta automáticamente y activa la circulación interna de aire después de los ciclos de solo lavado, lo que evita que la ropa restante adquiera olor a humedad.

Además, el AI Wash & Dry+ mejorado [1] utiliza múltiples sensores para optimizar el rendimiento en cada carga. Detecta el peso para determinar la cantidad adecuada de agua y detergente, identifica cinco tipos de tejidos [2], incluidos Outdoor y Denim y monitorea los niveles de suciedad en tiempo real. El Wide Lint Filter (Filtro de Pelusa Ancho), incorporado este año, presenta un diseño de un solo toque que facilita la limpieza, junto con una construcción de doble capa y un área de captación amplia para una recolección más eficaz de pelusas y partículas. También se introduce una variante más accesible que complementa el modelo original con pantalla LCD de 7 pulgadas; esta versión cuenta con una pantalla LCD de 2.8 pulgadas y un control de rueda (jog dial), diseñada para satisfacer diversas necesidades de los usuarios.

Bespoke AI AirDresser ahora ofrece un cuidado más potente contra las arrugas y un secado más inteligente

Tres años después de su predecesor, el nuevo Bespoke AI AirDresser de Samsung regresa con un rendimiento superior y mayor comodidad. Incorpora la función Auto Wrinkle Care, que utiliza un sistema Dual AirWash y Dual JetSteam mejorado para suavizar arrugas de manera rápida y sin esfuerzo en las mañanas ocupadas. El sistema Dual JetSteam también mantiene la frescura de la ropa al infundir calor de alta temperatura profundamente en la tela, lo que reduce el 99.9% de ciertos virus [3] y bacterias [4], además del 99% de los olores desagradables [5]. El modelo integra, además, un programa de secado inteligente que ajusta el tiempo según cargas pequeñas, medianas o grandes. Con ello garantiza un secado óptimo, evita el exceso o la falta de secado y protege la calidad de las prendas.

Una de sus funciones destacadas es la sinergia con Bespoke AI Laundry Combo. Auto Cycle Link [6] recomienda automáticamente un ciclo de secado adecuado en AirDresser después de finalizar el lavado. Al seleccionar en el Combo ciclos especiales como Blouse Cycle (Ciclo para Blusas), el sistema encola la misma opción en AirDresser, creando un flujo continuo para el cuidado de las prendas. El diseño renovado incorpora una elegante puerta de una sola pieza y una pantalla LCD de 2.8 pulgadas que mejora la experiencia de uso.

Aire acondicionado Bespoke AI WindFree Pro ofrece diferentes modos de viento personalizados gracias a sus aspas múltiples

El nuevo aire acondicionado WindFree de este año incorpora tecnología de IA [7] y la función Motion Wind para atender el atributo clave que influye en las decisiones de compra de los clientes: los modos de viento [8]. El número de aspas aumentó de una a tres, lo que permite dirigir el flujo de aire en distintas direcciones según las preferencias del usuario. Las aspas de triple movimiento crean siete modos de viento personalizados, entre ellos Max Wind, que ofrece un enfriamiento instantáneo un 15% más rápido [9]; Surround Wind, que distribuye el flujo de aire de manera uniforme; Long Reach Wind, que envía aire frío al doble de distancia [10]; y Down Wind, que impulsa el aire hacia abajo para entregar el enfriamiento con mayor rapidez. Con los modos de viento directo e indirecto basados en radar, el sistema detecta la presencia del usuario y dirige o desvía el flujo de aire para aumentar la comodidad.

El modelo también integra AI Fast & Comfort Cooling, que analiza la temperatura, la humedad y el tamaño de la habitación para activar automáticamente la refrigeración más adecuada. Con base en patrones de uso [11], ofrece Fast Cooling, WindFree Comfort y Cold-Free Dry Comfort. Además, el modo AI Energy supervisa tanto el comportamiento de uso como las condiciones externas con el fin de minimizar las fluctuaciones del compresor, lo que ayuda a reducir el consumo de energía hasta en un 30% [12].

Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra ofrece reconocimiento de objetos y líquidos para una limpieza más inteligente

El nuevo Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra incorpora tecnologías avanzadas de reconocimiento diseñadas para reducir la intervención del usuario y simplificar la limpieza como nunca antes. Equipado con un procesador Qualcomm Dragonwing™, incluye AI Object Recognition [13] basado en aprendizaje profundo, capaz de identificar personas [14], gatos y perros [15], así como obstáculos difíciles de percibir, como cables o alfombras. Este modelo también es compatible con AI Liquid Recognition, lo que le permite detectar derrames de líquidos [16] y decidir, según las preferencias configuradas por el usuario, si debe limpiarlos o evitarlos. Además, la tecnología mejorada Easy Pass Wheel eleva la carrocería y ajusta las ruedas para superar umbrales de hasta 2.4 pulgadas [17].

Samsung en CES

Para experimentar de primera mano las últimas innovaciones de Samsung para una vida conectada mediante IA, los asistentes al CES 2026 pueden visitar la sala de exposición de Samsung ubicada dentro del Wynn Las Vegas. Visita la página oficial de CES 2026 de Samsung para obtener más información sobre la participación de la empresa en el evento.

Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspira al mundo y construye el futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La empresa está redefiniendo el mundo de los televisores, señalización digital, smartphones, wearables, tablets, electrodomésticos y sistemas de red, así como memorias, sistemas LSI y fundición. Samsung también está avanzando en tecnologías de imagen médica, soluciones de climatización y robótica, al tiempo que crea innovadores productos de automoción y audio a través de Harman. Con su ecosistema SmartThings, la colaboración abierta con socios y la integración de IA en toda su cartera, Samsung ofrece una experiencia conectada inteligente y sin interrupciones. Para obtener las últimas noticias, visite la Sala de Prensa de Samsung en news.samsung.com.

[1] Las capacidades de detección y sensorización de AI Wash & Dry se basan en nuestros modelos de aprendizaje profundo entrenados utilizando un conjunto predefinido de datos y pueden arrojar resultados imprecisos o incorrectos. Es posible que ocasionalmente se introduzcan nuevos conjuntos de datos en nuestros modelos de aprendizaje para mejorar su precisión.

[2] Basado en un algoritmo de IA y pruebas internas utilizando el ciclo AI Wash & Dry en una carga IEC de 3kg. Un sensor de turbidez funciona para todos los pesos, mientras que el sensor de tejido funciona para 3kg y menos. Puede reconocer tejidos Outdoor, Denim, Normal, Toalla y Delicados. Los resultados reales pueden variar en función del uso individual.

[3] Basado en pruebas realizadas por el laboratorio preclínico de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Corea. Método de prueba: coloque una tela de algodón (8×8 cm) contaminada con un virus en 5 camisas y ejecute el proceso de esterilización. Resultado: reduce el 99,9 % de ciertos virus, como los de la gripe A, adenovirus, el virus de la hepatitis infecciosa canina (ICHV), coronavirus, el virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV), herpes, el virus de la rinotraqueítis infecciosa bovina (IBRV), enterovirus, rinovirus, rotavirus, gripe B, hepatitis A y norovirus. Los resultados pueden variar según el entorno de uso real.

[4] Basado en pruebas realizadas por Intertek. Método de prueba: coloque una tela de algodón (10×10cm) contaminada con bacterias en 5 camisas y ejecute el proceso de esterilización. Resultado: reduce el 99,9% de ciertas bacterias, incluidas Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, SARM (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina), Neumococo, Difteria, Legionella y bacterias causantes de infección del tracto urinario. Los resultados pueden variar según el entorno de uso real.

[5] Basado en pruebas internas. Resultados proporcionados a Intertek e interpretados por esta entidad. Cuando se utiliza el modo de cuidado normal y voluminoso, la concentración de olores se reduce en más del 99 % (la tasa de desodorización promedio de 17 gases). Los resultados pueden variar según el entorno de uso real.

[6] Auto Cycle Link solo está disponible cuando tanto AirDresser como la lavadora están conectados a una red Wi-Fi y registrados en la aplicación SmartThings. Se requiere conexión Wi-Fi en todo momento, lo que puede aumentar el consumo de energía. No está disponible en ciertos modelos y en ciertas regiones.

[7] Para utilizar AI Auto Cooling se requiere conexión Wi-Fi y una cuenta Samsung SmartThings.

[8] Basado en una encuesta interna de Samsung a consumidores en Brasil, India, Corea, Italia, Tailandia y Turquía.

[9] Basado en pruebas internas del AR70H12CAAWNEU en comparación con el modelo convencional Samsung AQ12EASER.

- Área de instalación de 68㎥ a 35 ℃, condición de enfriamiento exterior estándar.

- Tiempo que tarda la temperatura interior en bajar de 33 ℃ a 25 ℃ en modo Máx.

- Los valores pueden variar dependiendo de las condiciones reales de prueba y del entorno.

[10] Basado en pruebas internas del AR70H12CAAWNEU en comparación con el antiguo modelo AR12TXCAAWKEU

- Área de instalación de 326㎥ (ubicada a 2 m de altura) a 35 ℃, condición de enfriamiento exterior estándar.

- Distancia de alcance del flujo de aire medida durante la operación de enfriamiento, con el flujo de aire máximo y la posición de las aspas a nivel más alto.

[11] El servidor SmartThings almacena datos del usuario, preferencias y patrones de uso para sugerir las opciones más útiles.

[12] La prueba se realizó en el laboratorio de entorno residencial de 132 m² de Samsung, a una temperatura de 35 °C/24 °C (temperatura de bulbo seco/bulbo húmedo, según la norma KS C 9306: acondicionador de aire). Resultados proporcionados a Intertek e interpretados por él, comparando el consumo de energía entre el modo AI Energy activado y desactivado en el modo AI comfort del modelo AR07D9181HZN. Los ahorros reales pueden variar según los patrones de uso y el entorno y la temperatura establecida puede aumentar hasta 2 grados. Requiere el uso de la aplicación SmartThings y una cuenta Samsung.

[13] Basado en nuestro modelo de aprendizaje profundo entrenado con un conjunto predefinido de datos y puede proporcionar información incompleta o incorrecta. Es posible que ocasionalmente se introduzcan nuevos conjuntos de datos en nuestro modelo de aprendizaje para mejorar su precisión.

[14] Sólo reconoce la presencia humana basándose en indicadores visuales genéricos y no puede identificar a personas individuales. Las capacidades de reconocimiento pueden verse limitadas cuando no se puede ver todo el cuerpo de una persona. Se requiere una conexión Wi-Fi y una cuenta Samsung.

[15] Solo reconoce la presencia de una mascota basándose en indicadores visuales genéricos y no puede identificar mascotas individuales. Las capacidades de reconocimiento pueden estar limitadas por la postura o posición de un gato. La capacidad de reconocer a su mascota puede variar según el tipo de animal y el entorno de vida. Se requiere una conexión Wi-Fi y una cuenta Samsung.

[16] Un derrame de líquido se define como un líquido coloreado o transparente, como agua o jugo, que tiene un tamaño de 7,1 cm × 7,1 cm (0,5 oz o 15 ml de volumen) o más grande. La identificación puede verse afectada por el tamaño de la mancha o las condiciones ambientales del piso, como el patrón del piso. La identificación puede verse afectada por la cantidad de líquido o las condiciones ambientales del suelo, como el patrón del suelo, el color del suelo, la luz directa o reflejada, o la forma del líquido. Cantidades excesivas de líquido en el suelo puede causar una contaminación secundaria.

[17] Según pruebas internas, la altura de cruce más alta de Jet Bot Steam para un umbral vertical de un solo nivel es de 4,6 cm. También puede cruzar umbrales de hasta 6,1 cm de alto, incluido un umbral de 4,6 cm con una altura adicional de 1,5 cm. La distancia entre los umbrales debe ser mayor a 8,9 cm. Los resultados pueden variar según las condiciones de uso reales. Climb Zone debe configurarse previamente a través de SmartThings para utilizar esta función. Se requiere una conexión Wi-Fi y una cuenta Samsung.

