Samsung se prepara para Galaxy Unpacked compartiendo su visión de IA

TM Roh, el CEO y Presidente de Samsung, destaca que el futuro de la inteligencia artificial no dependerá únicamente de qué tan bien pueda comprender a las personas y acompañarlas en su vida diaria

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Esta semana Samsung anunció que su Galaxy Unpacked se realizará en unos días, en un evento que presentará sus novedades en dispositivos plegables e inteligencia artificial. El anuncio estuvo acompañado por una editorial publicada por la compañía, en la que TM Roh, CEO y Presidente de Samsung, plantea que las tecnologías que transforman la vida cotidiana son las que logran integrarse de forma natural en la rutina de las personas.

Bajo esta premisa, la marca considera que la siguiente etapa de la IA estará definida por experiencias capaces de comprender el contexto de los usuarios y ofrecer ayuda de manera más intuitiva.

"La pregunta que abre la próxima era no es quién tiene la IA más inteligente, sino quién entiende mejor a las personas y convierte esa comprensión en experiencias en las que puedan confiar", señala TM Roh.

La inteligencia artificial y la importancia de los ecosistemas digitales

El directivo explica que este nuevo paradigma requerirá de dispositivos capaces de comprender distintos momentos de la vida cotidiana. Smartphones, tablets, relojes inteligentes, televisores y electrodomésticos conectados que aporten información que, en conjunto, permitan construir experiencias más útiles y personalizadas.

Roh también señala que este enfoque busca conectar los diferentes dispositivos del ecosistema de la marca para que trabajen de forma coordinada, permitiendo que la inteligencia artificial ofrezca recomendaciones y acciones oportunas sin interrumpir la experiencia del usuario.

Asimismo, la editorial destaca que esta evolución tendrá que estar respaldada por una filosofía de apertura, donde plataformas como SmartThings permitan integrar dispositivos, servicios y socios dentro de un ecosistema conectado, el cual estará impulsado por una innovación colaborativa.

La confianza como base de la IA

Otro de los ejes de esta visión es la seguridad, sobre todo en tiempos en los que la inteligencia artificial adquiere un papel más relevante en la vida diaria. En este escenario, la compañía considera indispensable que los usuarios mantengan el control sobre su información personal.

Por ello, el CEO de la marca coreana comparte que se siguen fortaleciendo plataformas como Samsung Knox, que protege tanto los dispositivos Galaxy como la información que circula entre ellos.

Los plegables: los protagonistas del siguiente capítulo de la marca

El texto concluye que la evolución de la inteligencia artificial influirá directamente en el diseño de los dispositivos. Roh considera que formatos como los smartphones plegables permiten aprovechar mejor las nuevas experiencias impulsadas por IA, al ofrecer mayor espacio para realizar múltiples tareas y acceder a información contextual.

En este punto también se insiste sobre soluciones de salud. A través de dispositivos como Galaxy Watch, se comparte que Samsung continuará integrando funciones capaces de interpretar señales relacionadas con el sueño, la recuperación y el bienestar para ofrecer recomendaciones más personalizadas.

Buena parte de esta visión se podrá conocer durante el próximo Galaxy Unpacked, que se celebrará el 22 de julio en Londres, Reino Unido. El evento podrá seguirse en vivo a través de Samsung.com, Samsung Newsroom y el canal oficial de Samsung en YouTube, a partir de las 7:00 a.m. (hora del centro de México).

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FUENTE Samsung Mexico